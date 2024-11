Announcement

Contre quoi écrivons-nous ? L’association du verbe « écrire » avec la préposition « contre »

permet une éclosion soudaine de sens dépassant la simple notion d’opposition que l’on associe généralement à cette expression, pluralité que nous souhaitons soumettre à la réflexion des participants à l’occasion d’une journée d’étude.

1. Appui, contact étroit

Puisque « nous ne faisons que nous entregloser(1) », tout texte littéraire est nécessairement écrit « contre » un autre texte, au sens local de cette préposition qui indique le contact étroit. Cette idée de contact entre un texte et le ou et les éléments contre lesquels il s’érige nous semble recouper de manière pertinente les différents phénomènes de transtextualité détaillés par Gérard Genette dans Palimpsestes : la littérature au second degré (1982). Si divers phénomènes de l’écriture « contre » coexistent depuis les origines de la littérature, c’est la manière d’envisager ces phénomènes qui varie dans le temps. Alors que le « tuteur » que

représente l’auteur canonique contre lequel s’appuie le texte nouveau est valorisé durant les siècles anciens, Antiquité et Moyen Âge, d’autres époques, notamment le XIXe siècle, tendent à dénigrer l’écriture qui s’adosse trop ouvertement sur ses prédécesseurs, avec l’idée que le génie artistique doit parvenir à s’en détacher. À l’ère postmoderne, les écrivains s’appuient volontiers sur cet héritage, avec un objectif avoué : mieux le détourner.

2. Opposition, lutte

Écrire « contre » revient très souvent à s’inscrire dans une résistance, voire même une dualité, un conflit. L’histoire de la littérature est jalonnée de grandes querelles dont les participants écrivent le plus souvent à la fois « pour » et « contre » ou de controverses donnant naissance à divers contre-ouvrages.

L’écriture « contre » est un moyen évident de se positionner par rapport à des valeurs ou une idéologie, ouvrant un débat qui ne s’applique plus seulement à la littérature ou aux individus, mais à la société toute entière. On ne compte plus les œuvres qui s’inscrivent contre la guerre, contre la haine : si l’on prend l’exemple du racisme, alors on peut penser à l’ouvrage de Kathryn Sockett, La Couleur des sentiments (2009). Le canon littéraire peut lui aussi être soumis à cette écriture « contre » dans des réécritures ou des expansions narratives qui revisitent les personnages, l’intrigue et les présupposés du texte source comme dans James (2024) de Percival Everett qui donne la parole à l’esclave noir de Adventures of Huckleberry

Finn (1885).



3. Échange



La notion d’échange nourrit la littérature depuis ses débuts. Elle est particulièrement présente dans la littérature épidictique qui produit bien souvent des pièces de circonstances, comme les panégyriques, généralement composés dans l’espoir d’obtenir des faveurs. Mais ces échanges espérés par l’écrivain n’impliquent pas toujours les puissants, et de nombreux poèmes se présentent comme des offrandes du poète envers l’être aimé. Certains poèmes de Ronsard (« Sonnet pour Hélène ») ou Corneille (« Stances à Marquise ») apparaissent ainsi comme de plus ou moins discrètes tentatives de chantage amoureux envers la belle. La rétribution qu’ils espèrent obtenir peut pousser les auteurs à remodeler en profondeur la forme de leur œuvre, voire même à la distordre. Que l’on songe au romanciers-feuilletonistes du XIXe qui multiplient à loisir les péripéties et du même coup le nombre de livraisons à l’image de C. Dickens, W. M.

Thackeray ou encore E. Sue... On retrouve aujourd’hui ces mêmes procédés dans l’écriture des scénarios des séries télévisées, ou encore des mangas, généralement livrés par épisodes dans des magazines dédiés.

Les communicants sont invités à croiser ces différentes définitions de l’« écrire contre » dans le champ littéraire de l’Antiquité à aujourd’hui. En regroupant au sein d’une même journée des analyses de textes temporellement éloignés, nous espérons mettre en lumière les continuités et ruptures de ces démarches d’écriture. Les communications, en français, pourront aborder ces différentes pistes de réflexion (liste non exhaustive) :

Rapport à la canonicité et aux modèles (écriture de la déconstruction, de l’hommage, fan fictions...)

Écriture et diverses formes de transtextualité (architextualité, hypertextualité, intertextualité...)

Écriture et idéologie, écriture engagée, réécriture et expansion narrative

Différentes querelles et controverses littéraires

Écritures de circonstance

Place du destinataire dans la démarche d’écriture

Lecteur et réception

Dimension financière et économique de la démarche d’écriture

Le paratexte

(1) Montaigne, Les Essais, Villey-Saulnier, PUF, 1588 ; 2004, III, 13, p. 1069.

Conditions de soumission

S’inscrivant dans une perspective interculturelle qui réunit ici l'ERIBIA (Équipe de Recherche

Interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Amérique du nord) et le LASLAR (Lettres, Arts du Spectacle et Langues Romanes), les œuvres étudiées pourront relever des domaines anglo-saxon ou francophone.

Les propositions de communication, d’environ 400 mots, rédigées en français et accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer

avant le 15 février 2025

aux trois adresses suivantes :

armelle.parey@unicaen.fr

daphne.ledigarcher@unicaen.fr

sarah.levy-valensi@unicaen.fr

La journée se tiendra le 4 juin 2025.

Invité : Vincent Jouve (Université de Reims Champagne-Ardenne)

Bibliographie indicative

