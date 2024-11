Announcement

Présentation

Longtemps restés dans l’angle mort des recherches historiques, les registres de délibérations ont récemment fait l’objet d’un important travail de reconsidération. Tantôt en marge des études sur les écrits urbains médiévaux et modernes ou sur les écritures grises, tantôt objet d’une recherche collective[ [1] l’écrit délibératif est aujourd’hui un outil à part entière des historiens pour penser les activités politiques et administratives à l’échelle d’une institution. Plus qu’un simple réservoir de données historiques, ces documents constituent des fenêtres pour penser le gouvernement, à savoir la culture d’un corps politique avec ses acteurs, ses processus décisionnels et les intérêts collectifs qu’il administre au quotidien. À ces enjeux politiques s’ajoute celui de l’écrit. Conservé sous forme de registres ou de liasses, l’écrit délibératif suit un modèle scriptural précis qui vise à coucher sur le papier les interactions verbales prononcées durant la réunion ou l’assemblée. Tout comme l’unanimité des délibérants, la dimension orale des procès-verbaux est le résultat d’artifices narratifs mobilisés par les scribes. Loin d’être neutre, la mise par écrit des délibérations se situe ainsi au carrefour entre un modèle délibératif et un certain récit du politique tel que souhaite le conserver l’institution. Cette tension autour de l’objet registre — à la fois relevé de conclusions, instrument du politique et support de mémoire — nous incite à en poursuivre l’étude dans une perspective collective et diachronique.

Fondé en 2024 par Rudi Beaulant (Université de Franche-Comté), Rémi Demoen (CESR de Tours) et Cléo Rager (Institut catholique de Paris), le Groupe de recherche sur l’écrit délibératif dans l’espace francophone vise à offrir de nouvelles contributions autour des registres de délibérations d’Ancien Régime en langue française. Pensé comme une passerelle entre les centres archivistiques (communaux, municipaux et départementaux) et la recherche universitaire, mais aussi entre les mondes médiévaux et modernes, le groupe a vocation à valoriser les patrimoines délibératifs, souvent au cœur de programmes de numérisation, et à enrichir les champs d’études actuels entre historiographie, techniques documentaires et histoire des pratiques politiques. Pour se faire, deux temps d’échanges ont été retenus. D’une part, des rencontres (présentiel/distanciel) dans le cadre d’un séminaire trimestriel dont la thématique serait introduite par un conférencier, puis discutée et complétée par le reste du groupe. D’autre part, un rendez-vous annuel sous la forme d’une journée d’étude accueillie dans un centre archivistique ou universitaire et qui, nous l’espérons, fera l’objet de publications. À terme, la vocation du groupe de recherche est de:

Promouvoir une réflexion au long cours sur les évolutions des formes, des rôles, des usages et de l’archivistique des registres de délibérations grâce au dialogue entre médiévistes et modernistes.

Poser les premiers jalons d’une vaste étude comparative entre registres d’institutions laïques et ecclésiastiques dans l’espace francophone.

Construire un réseau et un lieu d'échanges pour les chercheurs et historiens confrontés à l’écrit délibératif.

Renforcer les liens de collaboration entre la recherche universitaire et les institutions patrimoniales qui conservent et valorisent ces archives par leurs entreprises de numérisation et d’édition.

Soucieux de correspondre aux intérêts des chercheurs, le projet est à ce stade ouvert aux suggestions. C’est pourquoi, nous donnons rendez-vous à toute personne intéressée le 11 décembre 2024 à 14h, en présentiel à l’IRHT, Campus Condorcet, salle 2001, bâtiment de recherche nord ou en distanciel (le lien sera transmis un peu avant),afin de faire connaissance et de définir ensemble les axes de recherche pour les années 2025-2026.

Calendrier

En l’état, le calendrier du groupe est le suivant:

Mars 2025 – Séminaire – La fabrique du registre de délibérations: construction et évolution d’un objet archivistique.

Parution de l’appel à contribution pour la journée d’étude de Décembre 2025.

Juin 2025 – Séminaire – Le modèle délibératif dans l’espace francophone: influences, usages, altérations.

Décembre 2025 – Journée d’étude – Le scribe a-t-il son mot à dire? Libertés et contraintes des mains face au modèle délibératif (sujet provisoire).

Modalités de participation

Si vous souhaitez rejoindre le groupe de recherche, participer aux événements, proposer une conférence pour l’un des séminaires à venir ou assister à la première réunion du 11 décembre 2024 (présentiel ou distanciel), merci de nous écrire à l’adresse: recherche.deliberations@gmail.com.

Notes

[1] Comme le projet REGIDEL porté par François Otchakovsky-Laurens et Laure Verdon sur les registres de délibérations municipaux de l’espace méditerranéen : https://regidel.hypotheses.org ou plus récemment le projet collectif e-NDP sur les registres de délibérations capitulaires de Notre-Dame de Paris : https://endp.chartes.psl.eu