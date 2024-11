Abstract

Le département d’histoire moderne de l’Institut historique allemand (IHA) à Paris, l’Institut Franco-Allemand (IFRA) et le Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée (CRHEC) invitent à participer au "Séminaire franco-allemand sur l’histoire de l’époque moderne". Le séminaire est animé par Christine Zabel, Falk Bretschneider et Marie-Karine Schaub. Nous y discutons des projets actuels de la recherche particulièrement sur l’histoire allemande et française. Cette année, le séminaire se concentrera sur la gestion des frontières. Les analyses porteront sur les frontières concrètes d’un point de vue culturel, économique ou politique, mais aussi sur les frontières géographiques et sur les acteurs les plus divers.