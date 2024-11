En réunissant des spécialistes des deux rives, la journée d'études « Complexes lagunaires de Méditerranée : entre pêches patrimoniales et défis du changement global » entend renforcer les échanges d'expériences sur cette thématique, dans le domaine de la dépollution, de la restauration des milieux naturels et de la réactivation des activités halieutiques traditionnelles.

Discutant : Mohamed Hichem Kara (Université Badji Mokhtar-Annaba, président de l’Académie algérienne des Sciences et des Technologies) et Hugo Vermeren (CNRS, UMR TELEMMe)

Situées entre terre et mer, ces zones humides littorales que sont les lagunes ont profondément marqué l’identité des communautés méditerranéennes. D’une importance essentielle en termes d’alimentation, elles ont été aménagées au cours des siècles, au bénéfice des activités d’aquaculture et de conchyliculture, au profit de l’industrialisation ou du secteur touristique. Toutes sont aujourd’hui confrontées aux défis du changement global. En réunissant des spécialistes des deux rives, la journée d’études "Complexes lagunaires de Méditerranée : entre pêches patrimoniales et défis du changement global" entend renforcer les échanges d’expériences sur cette thématique, dans le domaine de la dépollution, de la restauration des milieux naturels et de la réactivation des activités halieutiques traditionnelles. Les lagunes de Méditerranée sont aujourd’hui le reflet des impasses initiées par les deux siècles de révolutions industrielles. La reconstitution à venir de zones humides sous l’effet de la remontée des eaux, avec les effets sanitaires qui vont l’accompagner, la destruction inéluctable de certains complexes touristiques construits sur la ligne du rivage ou par comblement (marinas), la nécessité de relancer les pêches côtières artisanales font de ces espaces des laboratoires d’une maîtrise durable des changements en cours.

