Contester le pouvoir contester le savoir

Présentation

Le colloque du laboratoire IMAGER, Institut des mondes anglophone, germanique et roman, de l’Université Paris-Est Créteil souhaite proposer une réflexion renouvelée sur la contestation au prisme des interactions entre pouvoir et savoir. A l’instar des différentes équipes de recherche que rassemble le laboratoire, cette rencontre se veut résolument transdisciplinaire et rassemblera chercheur.euse.s en linguistique, en didactique, en arts, en littérature, en histoire des idées et en civilisation, spécialistes de différentes aires culturelles. Une attention particulière sera accordée au contexte — local, national ou global — de la contestation, mais surtout à la question des échanges et transferts culturels et à la dimension internationale de la contestation.

Programme

Jeudi 14 novembre 2024

8h45 : Accueil des participant.es

9h00 : Ouverture du colloque



9h15-10h00 : Conférence plénière de Danielle Tartakowsky (Univ. Paris VIII)



Marcher pour contester ?



10h00 : Pause-café





10h15-12h30 : Ecrivain.e.s, journalistes et artistes contre le savoir dominant

• David Gregorio (Univ. Savoie Mont Blanc) : « El Heraldo dit la vérité, même si elle est douloureuse » : l’hebdomadaire Heraldo Español contre la démocratie espagnole (1980)

• Camille Adnot (Univ. Paris-Cité) : Anti-impérialisme et cartographies imaginatives dans l’oeuvre de William Blake

• Maxime Dulau (Univ. Bordeaux Montaigne) : Le Great Speckled Bird et le Berkeley Barb face à la cause féministe : deux exemples d’évolutions d’une presse underground qui, à la fin des Sixties, passe du statut de contestataire à celui de contesté

• Roxana Bauduin Sicoe-Tirea (UPEC / Univ. Sorbonne Nouvelle) : Akwaeke Emezi ou le monde vu par un ọgbanje : vers une décolonisation de l’esprit

• Anaïs Hollard (Univ. Grenoble Alpes) : L’artivisme à travers le street art féministe au Chili depuis 2019 : une contestation artistique et éminemment politique



12h30 : Déjeuner



14h00-14h45 : Conférence plénière Patrick Charaudeau (Univ. Paris XIII)

Les conditions d’analyse du pouvoir, du savoir et de leur contestation.

Une confrontation de légitimités





14h45-16h30 : Réappropriations linguistiques, le médium comme contre-pouvoir

• Carlo Girelli (Univ. G. d’Annunzio di Chieti-Pescara) : « Le dernier bastion de cette double culture » : pratiques de résistance linguistique dans le discours religieux en Corse

• Frédéric Moussion (Univ. Sorbonne Paris Nord) : Contre-savoirs et contrepouvoirs : vers une prise en compte des phénomènes d’hypocorrection

• Fantine Horvath (Univ. de Lorraine) : Former les luttes : morphologie des néologismes militants en français

• Anna-Zoé Mauel (Univ. Rennes I) : La contestation du pouvoir par le biaisdu savoir. Étude de la philosophie du langage et de la pratique discursive de protestation de Theodor W. Adorno



18h00 : Cine-débat (cinéma du palais, Creteil)

Guanzhou (2019), en présence du réalisateur Boris Svartzman



20h00 : Cocktail dînatoire

Vendredi 15 novembre

9h30-10h15 : Conférence plénière de Benjamin Ferron (Univ. Paris Est-Créteil)

Formuler la cause : langues, langages et discours militants



10h15 Pause-café





10h30-11h45 : Militantisme contre les savoirs hégémoniques

• Gaëlle Rony (ICP) : L’appel à changer d’imaginaire dans les discours d’activistes écologistes : quels rôles donnés à l’imagination pour ouvrir les possibles ?

• Ángel Clemente Escobar (Univ. Grenade) : Sandra Lucbert ou comment contester le capitalisme à travers son langage

• Alexia Jingand (Univ. De Lorraine / CNRS) : L’interdiscursivité au service d’un ethos militant écologiste dans des collectifs français et allemand : confrontation aux pouvoirs, place du savoir dans les discours



12h00 : Déjeuner



13h30-15h00 : Symposium Que remettre en question dans l'enseignement des langues aujourd'hui ?

Nathalie Borge, Stephen Brewer, Ana Castelo, Vera Delorme, Anne-Laure Dubrac, Delphine Heller, Caroline Preller, Laura Nicolas.





15h15-17h00 : Déconstruction des savoirs transmis par les institutions éducatives

• Éric Alvarez (Univ. Sorbonne Nouvelle) : L’espagnol en péril? Contestation linguistique et identités bilingues à Los Angeles

• François Robinet (Univ. Clermont Auvergne) : “Knowledge Is Power” : dispositifs éducatifs et politisation des masses à la fin du XIXème, l’exemple des mouvements dits populistes (Espagne, États-Unis, France)

• Olivier Berton (Univ. Paris-Est Créteil) : Contester le récit dominant dans l’histoire scolaire : le cas de l’inclusion de l’histoire des personnes LGBT dans le curriculum d’histoire en Californie

• Pauline Corre Gloanec (Sorbonne Université / Univ. Caen Normandie) : Contester pouvoir et savoir : la Kritische Universität de Berlin-Ouest (1967/68)



17h00 : Clôture du colloque

contester.pouvoir.savoir2024@gmail.com

