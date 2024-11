Announcement

ORGANISÉ PAR L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE

CÉCILE CHAMAYOU-KUHN (CEGIL) – CAROLE WERNERT (LOTERR)

Inscription obligatoire avant le 18/11/2024 | Bitte um vorherige Anmeldung bis zum

18.11.2024: https://forms.gle/Gux9MW1RFzoTrRDy7

Programme / Programm

JEUDI | DONNERSTAG 21/11/2024



13H00-13H30 : Accueil des participant.e.s | Begrüßung der Teilnehmer:innen

13H30-14H00 : Mots d’introduction | Einführungsworte: LOTERR/CEGIL/UniGR-CBS

et organisatrices / und Organisator:innen

14H00-16H00 : Keynote

Modération | Moderation : Grégory Hamez, Cécile Chamayou-Kuhn

14H00-14H45 : Keynote 1 Littérature : Juliane Blank (Professeure en littérature germanique (NDL) / littérature comparée (Komparatistik) – Université de Fribourg-en-Brisgau) : „Vom Ausnahmezustand erzählen. Dringlichkeit und Agency in Krisen- und Katastrophennarrationen”

14H45-15H30 : Keynote 2 Géographie/urbanisme : Carole Wernert (MCF en aménagement de l’espace et urbanisme – Université de Lorraine – laboratoire LOTERR) : « L’urgence énergie-climat : définitions, projections et registres d’action sur de multiples échelles »

15H30-16H00 : Discussion

16H00 -16H30 : PAUSE

16H30-17H45 : Communications | Vorträge

Modération | Moderation : Cécile Chamayou-Kuhn

16H30-16H55 : Daniel Kazmaier (Professeur Junior en Langues et littératures germaniques et scandinaves – Université de Lorraine) „Welche Dringlichkeiten sub species aeternitatis? Zeitkonzeption und literarischer Entwurf“



17H00-17H25 : Iris Viloux (Doctorante en sciences de l’information et de la communication au Centre d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaire sur les Médias – Université Panthéon-Assas) « Dire "l'urgence climatique" : rhétorique de la mobilisation dans les collectifs écologistes contemporains »

17H25-17H45 : Discussion et fin de la première demi-journée | Diskussion und Abschluss des ersten Tages

19H30 : Dîner pour les participant.e.s | gemeinsames Abendessen für die Teilnehmer:innen

VENDREDI | FREITAG 22 NOVEMBRE 2024

8H30-9H00 : Accueil des participant.e.s | Begrüßung der Teilnehmer:innen



9H00-13H00 : Communications | Vorträge

Modération | Moderation : Cécile Chamayou-Kuhn

9H00-9H25 : Yann Calbérac (MCF en géographie – Université de Reims Champagne-Ardenne – Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles Esthétiques et Littéraires) : « Face à l'urgence. La dimension po(ï)étique du grand récit anthropocène »

9H30-9H55 : Marie Urban (MCF en Spectacle vivant contemporain - Université de Lorraine) : « Décélération et attention à l’égard du vivant sur les scènes contemporaines : l’exemple de Temple du présent. Solo pour une pieuvre »

10H00-10H35 : Marion Picker (MCF en Études germaniques – Université de Poitiers – Laboratoire MIMMOC) et Pascale Daniel-Lacombe (Directrice du Centre dramatique national de Poitiers, Nouvelle Aquitaine, Le Méta) : « Lignes d’erre. Une cartographie théâtrale de l’urgence »

10H35-11H00 : Discussion | Diskussion

11H00-11H30 - PAUSE Anniversaire de l’UniGR-CBS (10 ans) – PAUSE : 10-jähriges Jubiläum UniGR-CBS

11h30-13h00 : Communications | Vorträge

Modération | Moderation : Carole Wernert

11h30-11h55 : Florian Weber (Professeur Junior en Études Européennes - Université de la Sarre) et Julia Lenz (Assistante de recherches en études européennes – Université de la Sarre) : „Do or die? Aushandlungsprozesse um den Aufbau des grenzüberschreitenden Wasserstoffnetzwerks mosaHYc in der Großregion“

12H00-12H25 : Dorian Maillard (Doctorant en géographie – Université de Lorraine – Laboratoire LOTERR) : « La transition écologique comme levier de construction d’un nouvel imaginaire territorial en contexte post-industriel ? Espoirs et illusions de «l’éco-transition » dans le bassin minier du Pas-de-Calais »

12H25-12H50 : Discussion et mot de conclusion | Diskussion und Abschlussworte

13H00-14H00 : Déjeuner | Mittagessen

14H00-16H00 : Ateliers pour les membres de l’UniGR-CBS | Ateliers für die Mitglieder des UniGR-CBS

• Atelier UniGR-CBS « Aménagement du territoire »

• Atelier UniGR-CBS « Bordertextures »

• Atelier UniGR-CBS « Emploi et Education Transfrontaliers »

Contact

cecile.chamayou-kuhn@univ-lorraine.fr