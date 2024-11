Announcement

Présentation

La Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec le Comité d’histoire du ministère de la Culture, organise un séminaire pluriannuel consacré à l’histoire de l’établissement. À raison de trois séances par an, ce séminaire entend interroger l’histoire institutionnelle de la BnF au prisme de thématiques transversales. Il se propose de poser un regard extérieur sur l’histoire de l’établissement, en interrogeant ses liens avec les autres acteurs culturels et l’histoire des politiques publiques.

Placé sous la coordination scientifique d’Emmanuelle Chapron, professeure à l’université Aix-Marseille et directrice de recherche à l’EPHE, le séminaire entend confronter le regard de témoins et d’acteurs de l’histoire de la BnF à l’approche scientifique d’universitaires et de jeunes chercheurs. Croisant entrée chronologique et approche thématique, chaque séance suit une trame à peu près identique : intervention d’un « grand témoin », présentation de quelques projets de recherche récemment achevés ou encore en cours, focus sur des fonds d’archives à exploiter, en vue d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherches. Consacrée à une thématique particulière, chacune des séances prend la forme d’une demi-journée ou d’une journée d’étude, ouverte à quiconque s’intéresse à l’histoire de l’établissement, des bibliothèques et des politiques culturelles.

La séance inaugurale du séminaire « Une histoire de la BnF », porté par la Bibliothèque nationale de France et le Comité d’histoire du ministère de la Culture, aura lieu le vendredi 29 novembre 2024, de 14h à 17h15.

Programme

Intitulée « Une histoire des publics, de l’époque moderne à nos jours », elle fera entendre les interventions suivantes :