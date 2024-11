Announcement

La faculté des lettres de l’université de Genève ouvre une inscription pour un poste de professeur-e assistant-e avec prétitularisation conditionnelle (tenure track) en langue et littérature allemandes médiévales.

Charge

Il s’agit d’un poste à charge complète comprenant des enseignements (4h/semaine) aux niveaux bachelor, master et postgrade ainsi que la direction de travaux de maîtrise universitaire et de thèses de doctorat.

Le-la candidat-e sera appelé-e à développer des recherches au niveau national et international dans son domaine de spécialisation et à obtenir des financements extérieurs.

Il-elle devra également assumer les tâches de gestion et d’organisation au niveau du Département de langue et littérature allemandes et de la Faculté des Lettres.

Profil souhaité



Les recherches et les enseignements du-de la candidat-e devraient porter sur le domaine de la langue et de la littérature allemandes médiévales (VIIIe au XVIe siècles, différents genres littéraires, cadre socio-historique et culturel) tout en tenant compte des développements récents (p.ex. les Humanités numériques ; les rapports entre les arts ou les approches interdisciplinaires, liste non-exhaustive). Le-la candidat-e contribuera, par ailleurs, à l’enseignement et à la recherche interdépartementaux et s’investira activement dans la formation doctorale au sein des réseaux nationaux (CUSO) et internationaux. Une expérience dans le domaine de la gestion de projets de recherche et de collaborations entre l’Université et la Cité est souhaitée.

Titre et expériences exigés



Doctorat ès lettres ou titre jugé équivalent dans le domaine concerné. Un projet bien avancé de deuxième livre est souhaitable.

Expérience de direction de recherches et de l’enseignement.

Publications dans des revues internationales.

Une bonne maîtrise de la langue française lors de l’engagement ou acquise au plus tard à la fin du premier mandat.

Durée

Entrée en fonction : 1er août 2025 ou date à convenir

Durée du mandat : Nomination avec prétitularisation conditionnelle (tenure track).

Le-la professeur-e assistant-e est nommé-e pour un premier mandat de 3 ans, qui est renouvelable pour une période successive de 3 ans ; la titularisation à la fonction de professeur-e ordinaire ou de professeur-e associé-e dépend du résultat des évaluations à la fin des mandats.

Traitement

Classe 24/00 à 24/22 (CHF 130'720.- à CHF 176'752.- par an).

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé comprenant une liste des publications (en tête de laquelle le-la candidat-e voudra bien indiquer 5 ou 6 publications qui lui paraissent les plus représentatives de ses travaux), des enseignements et des fonds de tiers, et d’une copie du diplôme le plus élevé, doivent être déposés en ligne sur le site de l’Université, où l’annonce peut également être consultée.

jusqu’au 19/12/2024.

Aucun dossier papier ne sera accepté.

Dans une perspective de parité, l’Université encourage les candidatures féminines.