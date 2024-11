Announcement

Présentation

En célébrant ses 20 ans en 2023, le programme « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » a souhaité rappeler combien il est essentiel de conjuguer la richesse du passé avec les technologies de demain. Fort de ses succès, nous nous projetons vers l’avenir avec l’ambition de continuer, autant que possible, à innover, à fédérer les efforts des partenaires et à diffuser les trésors de l’humanisme européen, pour que ces savoirs continuent d’inspirer et d’enrichir nos sociétés contemporaines, tout en défendant l’importance de l’ancrage dans ce lieu, le CESR, bien plus que symbolique pour les études renaissantes, une institution qui fêtera en 2026 ses 70 ans.

En 2024, les BVH restent parties prenantes de l’étude et de la valorisation du Patrimoine écrit de la Renaissance. À ce titre, l’étude des sources et l’indexation des données se poursuivent au travers des bases Bibliotheques françoises, Scripta Manent, Editef, BaTyR… ainsi que par des nouvelles publications parmi lesquelles figure l’identification d’un volume ayant appartenu à Montaigne jusqu’à présent inconnu, ou encore l’édition numérique intégrale des Comptes de Marguerite de Navarre par Jehan de Frotté.

De même, la refonte engagée de la bibliothèque virtuelle et de son infrastructure se poursuit et ambitionne de s’appuyer sur de nouveaux outils de production avec l’acquisition de compétences internes au programme – et plus largement au sein de l’université -, tout autant mutualisables avec de multiples collaborateurs (plateforme de reconnaissance automatique Arkindex, plateforme de suivi de campagne de numérisation NumaHOP, référentiel de données partagé sous Wikibase…).

Le rapport des activités de l’année écoulée débutera à 14h ; la matinée sera consacrée à une présentation en avant-première de la nouvelle version de la Base de Typographie de la Renaissance (BaTyR), développée dans le cadre du projet ANR TypoReF, qui sera rendue publique au printemps 2025.

L’assemblée générale des BVH est un moment annuel privilégié au cours duquel l’équipe du programme rencontre les partenaires, les représentants des tutelles et les collaborateurs extérieurs, afin de présenter le bilan annuel, les perspectives pour les années à venir tout en discutant des projets en cours et futurs. Nous comptons sur votre présence afin d’échanger autour des enjeux, des méthodologies, des résultats ainsi que des perspectives de nos activités communes.

Cette journée s'adresse à tout public : étudiants, chercheurs, enseignants, ingénieurs, professionnels des bibliothèques et de la documentation, professionnels de la culture et du patrimoine, etc.

Inscriptions

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 25 novembre 2024, par le biais du formulaire d’inscription suivant (un accès en visio-conférence sera proposé aux inscrit·e·s).

Informations & contact

sandrine.breuil@univ-tours.fr

02 47 36 77 80

Programme

9h30 Accueil

10h Mots de bienvenue

10h15 Atelier – Présentation de la nouvelle Base de typographie de la Renaissance (BaTyR)

Rémi Jimenes (CESR, Univ. Tours)

Anna Baydova (CESR, Univ. Tours – ANR TypoReF)

12h Discussions

12h30 Déjeuner

14h30 Assemblée générale 2024

Bilan 2024 du programme de recherche BVH, Chiara Lastraioli (CESR, Univ. Tours)

Infrastructure numérique & documentaire BVH : avancées 2024, Anne-Laure Allain (CESR, Univ. Tours – Equipex Biblissima+), Sandrine Breuil (CESR, Univ. Tours), Sarra Ferjani (CESR, CNRS – Pôle ingénierie numérique)

15h Projets de recherche en cours & à venir

Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France, Pierre Aquilon (CESR, Univ. Tours)

(CESR, Univ. Tours) TMD. Tours municipal data. Nouveau projet partenarial Biblissima+ 2024-2026, David Rivaud (CESR, ReNumAr)

(CESR, ReNumAr) Éditer Montaigne en ligne, la suite : La « librairie », l’édition de 1595, l’Exemplaire de Bordeaux, Marie-Luce Demonet (CESR, Univ. Tours)

(CESR, Univ. Tours) Scripta Manent : enrichissement de la base de données, Claire Sicard (CESR, Univ. Tours)

(CESR, Univ. Tours) Bibliotheques françoises : avancées de l’indexation & perspectives des collaborations à venir, Toshinori Uetani (CESR, CNRS)

(CESR, CNRS) EDITEF : avancement du projet, Chiara Lastraioli (CESR, Univ. Tours)

(CESR, Univ. Tours) TypoReF : étudier les matériels d’imprimerie de la Renaissance française, Rémi Jimenes (CESR, Univ. Tours), Anna Baydova (CESR, Univ. Tours – ANR TypoReF)

16h30 Discussions

17h Clôture de la journée