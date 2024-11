Announcement

Argumentaire

Le discours, en général, et plus particulièrement le discours historique à l'époque contemporaine, repose fondamentalement sur la comparaison afin de faire ressortir soit la correspondance, soit l'opposition (ou les deux à la fois) entre deux espaces, domaines, civilisations, peuples ou figures historiques.

Ces entités peuvent appartenir à la même période historique ou à des époques différentes. Ainsi, le discours historique constitue un terrain fertile pour l'emploi et l'invocation de la métaphore, celle-ci étant elle-même fondée sur la comparaison et la ressemblance ou sur l’analogie et l’allégorie.

Nous constatons dès le départ que l’utilisation intense de la métaphore dans le domaine de l’histoire, tant par les auteurs anciens que contemporains, englobe tous les aspects de la vie liés à l’espace et aux populations. Son emploi ne se limite pas à la description des événements, personnages ou systèmes politiques des entités "locales" ou "étrangères", ni à leur interaction à l'intérieur ou à l'extérieur de l’espace étudié. Il s'étend également à la géographie, à sa capacité ou non à soutenir l’émergence d’une civilisation ou de systèmes politiques unifiés, ainsi qu’au passage d’une période historique à une autre, aux tournants décisifs marqués par des changements, des tendances, des images, des représentations et des formes d’écriture historique, avec les transformations et enjeux qui y sont associés.

Il est également important de souligner que le recours à la métaphore est souvent en adéquation avec l’époque du discours historique et les préoccupations de ses auteurs.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ce colloque international intitulé « Histoire et métaphore», visant à explorer la relation entre la pensée historique et l’utilisation des métaphores dans la construction du récit historique. La métaphore, en tant qu'outil linguistique et conceptuel, ne se contente pas d’embellir le discours historique; elle contribue à façonner notre compréhension du passé et influence la manière dont les événements sont interprétés, ainsi que les représentations qui en découlent et leurs implications.

En se concentrant sur le cas du Maroc à travers différentes périodes historiques (antique, classique, médiévale, moderne et contemporaine), cette rencontre scientifique cherche à examiner comment les métaphores ont été utilisées pour structurer les récits historiques, que ce soit dans les sources primaires (telles que les chroniques historiques, les récits de voyages, les correspondances politiques…) ou dans les œuvres historiques modernes ou les récits littéraires inspirés par l’histoire. Le colloque abordera également l’usage de certaines métaphores pour façonner ou consolider des identités collectives, des concepts de souveraineté, de résilience et de continuité.

L’objectif derrière le fait de soulever cette problématique est, d'une part, d’analyser les prémisses et les contextes qui justifient l’emploi de certaines métaphores en tant qu’éléments discursifs ou argumentatifs, et de dévoiler les intentions et objectifs qu’elles sous-tendent. D'autre part, il s'agit de mettre en lumière la fonction structurante des métaphores, qui, en tant que génératrices de sens, orientent la pensée.

L’invitation à réfléchir sur cet aspect du discours historique pourrait révéler de nombreuses dimensions implicites dans les recherches historiques, les préoccupations de leurs auteurs, et les questions propres à leur époque.

Dans cette perspective, nous proposons d’aborder ces problématiques à travers les axes suivants, à titre indicatif et non exhaustif :

1. Métaphores politiques ou mythologiques dans la période classique.

2. Métaphore et pouvoir dans l’histoire médiévale marocaine.

3. Métaphores du voyage et de l’exploration dans les récits médiévaux et classiques marocains.

4. Métaphores de la lumière et du savoir dans les traditions intellectuelles du Maroc médiéval et moderne.

5. La métaphore dans la construction des identités nationales modernes.

6. Métaphore et (dans) l’historiographie contemporaine.

7. La métaphore dans les textes historiques, philosophiques, littéraires et juridiques.

Modalités de soumission et d'organisation

Les propositions de communication (300 mots maximum) doivent être envoyées, accompagnées de la fiche d'inscription (en pièce jointe), à l'adresse suivante : metaphora2025@gmail.com

avant le 15 décembre 2024.

Date limite d’envoi des résumés : 15 décembre 2024

Notification d’acceptation : 25 décembre 2024

Date limite d’envoi des articles : 15 avril 2025

Dates du Colloque : 13-14 novembre 2025

Lieu : Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université Mohamed 1 Oujda

Comité scientifique

Tariq Madani

Hamid Arraichi

Khalid Hajji

Boufarra Abdelkrim

Abdeljebbar Mediouni

Mostafa Slaoui

Mohamed Ahmiane

Comité d’organisation

Tariq Madani

Fatima-Zahra Bentoumiya

Mohamed Ahmiane

Abdelbasset El Mostaine

Tarek Yechi

Lamyae Jbara

Bilal Machmour

Informations supplémentaires

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez contacter l’adresse e-mail du comité d’organisation : metaphora2025@gmail.com