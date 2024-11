Announcement

Il convegno internazionale La corrispondenza fra Joseph Marie de Suarès e Francesco Barberini. Una fonte per la conoscenza del Papato medievale in epoca barocca consente di mettere a fuoco l’interesse antiquariale che la Roma barocca aveva per il Papato medievale romano, avignonese e scismatico attraverso una figura ancora poco indagata dell’entourage di Francesco Barberini e Urbano VIII : Joseph- Marie de Suarès, in particolare al tempo del suo mandato arcivescovile a Vaison-La-Romaine (1633-1666).

L’approccio interdisciplinare dell’iniziativa scientifica a cavallo fra storia dell’arte e del collezionismo, paleografia e codicologia, filologia e storia è frutto di una collaborazione fra l’École française de Rome, l’Università degli studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara, l’Université Bordeaux Montaigne, la Sapienza Università di Roma, l’Université de Liège, L'École des hautes études en sciences sociales / Centre de recherches historiques, la Biblioteca Apostolica Vaticana e l’Institut de recherche et d'histoire des textes.

Programma

13.30

Vivien Prigent e Albane Cogné - École française de Rome, Saluti istituzionali

Claudia D'Alberto -Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e Haude Morvan - Université Bordeaux Montaigne, Introduzione

I Sessione - Il contesto storico del de Suarès

Presiede : Frédéric Gabriel - CNRS, IHRIM, Lyon

Giuseppe Mrozek Eliszezynski - Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Una creatura del cardinal nipote. Joseph-Marie de Suarès al servizio di Francesco Barberini

Olivier Rouchon - Avignon Université, Joseph-Marie Suarès et l'Avignon barbérinienne : perspectives croisées dans l'histoire d'une légation

Marco Albertoni - Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Oltre la diplomazia : interessi privati e collezionismo nei carteggi tra Francesco Barberini e i nunzi apostolici

Valentina Emiliani - Sapienza Università di Roma Giovanni, Battista Pamphilj al servizio dei Barberini. I rapporti tra il circolo dei Barberini, i Pamphilj e la Francia durante il pontificato di Urbano VIII

Discussione

16.30 II Sessione - Fra storia della scrittura, testi e biblioteche

Presiede : Cristina Mantegna – Sapienza Università di Roma

Francesco Ascoli - Università Cattolica del Sacro Cuore, La cultura (mano)scritta a Roma ai tempi del cardinale Barberini

Federica D'Uonno - Sapienza Università di Roma, Sulle tracce dei disegni del de Suarès : un'indagine paleografica

Nina Lamal - Huygens Institute, Editing early modern diplomatic correspondence : challenges and reward

Jérémy Delmulle - CNRS/ IRHT, La bibliothèque des Suarès d'Avignon (XVIIe-XVIIIe siècles) : première enquête sur les manuscrits

Discussione

Conferenza di Ingo Herklotz - Philipps-Universität Marburg, Il Medioevo nel pontificato di Urbano VIII : erudizione, propaganda e manipolazione della storia

10.00 III Sessione - Erudizione antiquaria

Presiede : Francesca Manzari - Sapienza Università di Roma

Haude Morvan - Université Bordeaux Montaigne? La papauté d’Avignon dans l’œil des antiquaires français du XVIIe siècle

Étienne Anheim e Dinah Ribard - EHESS / Centre de recherches historiques? Suarès au miroir de Gaignières. À propos des antiquaires du XVIIe siècle

Jacopo Curzietti - MiC- Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea? Tra devozione, strategia politica ed erudizione antiquaria. Urbano VIII e la Roma paleocristiana

Fabrizio Federici - Università degli Studi di Firenze Joseph-Marie de Suarès, il cardinale Francesco Barberini e il Medioevo artistico romano : una lettura della Navicella di Giotto

Discussione

13.30 IV Sessione - Documentazione visiva

Presiede : Ilaria Miarelli Mariani - Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Claudia D’Alberto - Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, La ricostruzione del ‘Museo cartaceo’ di de Suarès : prospettive e problematiche

Benedetta Zaza - Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, La "caccia" al Medioevo di Joseph-Marie de Suarès : due dittici consolari tra appunti e disegni

Simona Moretti - Università IULM di Milano, "Un libro antichissimo della Biblioteca Vaticana scritto a mano greco (...) con bellissime miniature" : il Menologio di Basilio II (Vat. gr. 1613) ai tempi di Joseph-Marie de Suarès

Roberta Cerone e Manuela Gianandrea - Sapienza Università di Roma, Monumenti e opere medievali di Roma e del Patrimonium nella raccolta epigrafica del de Suarès (Vat. Lat. 9140)

Discussione

15.30 V Sessione – I parte Fra documentazione testuale e digitalizzazione

Presiede : Claudia Montuschi - Biblioteca Apostolica Vaticana

Federica Palumbo - Archives Générales Societés du Sacré Cœur, Joseph-Marie de Suarès : un vescovo erudito del ‘600 nelle fonti della Biblioteca Apostolica Vaticana

Christophe Masson - Liège Université, Les Monumenta de rebus avenionensibus (Barb. Lat. 3055) et les cardinaux d'Avignon du Grand Schisme. Premiers résultats de recherche

V Sessione - II parte

Yves Moreau - Université Jean Moulin Lyon 3, Joseph-Marie de Suarès bibliothécaire et antiquaire, à travers sa correspondance conservée à la Bibliothèque nationale de France

Flavia Bruni - Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e Lola Massolo - Biblioteca Apostolica Vaticana, Proposte per una ricostruzione virtuale integrata del carteggio de Suarès-Barberini

Discussione

Tavola rotonda : modera e conclude Alexandra Gajewski (Institute of Historical Research, University of London ; The Burlington Magazine, London)

Organizzazione

Il convegno è organizzato da Claudia D’Alberto (Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara) e Haude Morvan (Université Bordeaux Montaigne), in partenariato scientifico con l’École française de Rome (Vivien Progent), la Sapienza Università di Roma (francesca Manzari e critina Mantegna), l’Université de Liège (Cristophe Masson), L'École des hautes études en sciences sociales / Centre de recherches historiques (Étienne Anheim, Dinah Ribard), la Biblioteca Apostolica Vaticana (Claudia Montuschi) e l’Institut de recherche et d'histoire des textes (Jérémy Delmulle).