Announcement

Poitiers – 25 mars 2025

Argumentaire

Dans la poursuite des activités des Groupes thématiques « enseignement » et « histoire » de l’AFC, une journée d’étude sur la thématique de l’histoire et de la diffusion des manuels comptables sera organisée le 25 mars 2025 à la médiathèque de Poitiers. Cette journée sera l’occasion de présenter le premier traité de tenue des livres de comptes en langue française, publié en 1543 :

Jehan Ympyn Cristophle, Nouvelle Instruction et Remonstration de la très excellente Science du Livre de compte, pour compter et mener comptez, à la manière d'Itallie, mout prouffitable et nécessaire, à tous Marchans, Recepveurs, Fermiers, Maultaultiers, Gabellionnaires, et autres, informant comment chascun doibt tenir et faire comptes par Livres doubles et contredoubles, à la manière et usaige que dessusdict est... Translatté à grande diligence d'Itallian en Flameng, et dudict Flameng en Françoys, / par la Vefve de feu Jehan Ympyn Cristophle, en son vivant Marchant en la très renommée et bonne Ville d'Anvers. Et nouvellement provulguez, au prouffit du commung, en l'an de nostre Seigneur. Anvers, Gilles Copyns.

Repéré en mars 2019 sur le catalogue de la Médiathèque François-Mitterrand de Poitiers, au hasard d'un butinage bibliographique, cet exemplaire rarissime, provenant de la bibliothèque du couvent des Cordeliers de Poitiers, fermé à la Révolution, n’avait jusque-là guère attiré l’attention. Cette journée sera l’occasion de présenter physiquement et en détail le contenu de cet ouvrage et l’histoire de sa conservation, dans la perspective d’un projet d’édition critique.

La journée sera rythmée par l’intervention d’un conférencier invité, Jacques BOTTIN, et une table ronde rassemblant quelques auteurs de manuels, sur le rôle joué par ceux-ci dans la diffusion des savoirs comptables hier et aujourd’hui. D’autre part, un temps sera dédié à la présentation de communications autour de la fonction de médiation assurée par les manuels comptables, entre diffusion des bonnes pratiques et savoir enseignable, avec une perspective historique et/ou pédagogique.

A l’instar du célèbre manuel de Luca Pacioli rédigé en 1494 , le manuel comptable constitue un objet privilégié pour les chercheurs s’intéressant aux processus historiques de diffusion des idées et des pratiques comptables (Sangster, Stoner & McCarthy, 2008) mais également à l’évolution des pratiques pédagogiques d’enseignement de la comptabilité (Sangster & Scataglinibelghitar, 2010). Mobilisant très souvent des exemples concrets pour illustrer le propos théorique, ces ouvrages constituent aussi une source particulièrement riche pour documenter un ensemble plus large de pratiques commerciales s’inscrivant dans des contextes socio-économiques spécifiques (Bottin, 2001, McWatters & Lemarchand, 2006, 2010). Dans cette perspective, les communications pourraient par exemple étudier la fonction des manuels comptables au sein de processus de légitimation ou d’institutionnalisation du savoir comptable et gestionnaire, la place des manuels dans l’évolution des pratiques pédagogiques, ou encore interroger certains aspects du contexte socio-économique permettant d’expliquer le succès commercial (ou au contraire l’échec) de certains ouvrages (Jeannin, 2002).

Au-delà de ces aspects historiques, les manuels comptables, souvent rédigés par des enseignants-chercheurs, constituent encore aujourd’hui un support privilégié dans les activités d’enseignement de la comptabilité, à l’université et dans les autres filières de l’enseignement supérieur. Les développements d’internet et des nouvelles technologies de l’information conduisent toutefois les enseignants à repenser leurs pratiques pédagogiques, remettant potentiellement en question le statut et les modalités d’usage des manuels traditionnels. Dans cette perspective, les communications pourraient par exemple s’interroger sur la pertinence pédagogique actuelle des manuels comptables et les perspectives en termes de pratiques d’enseignement.

Enfin, un troisième axe qui pourrait être abordé concerne la place de l’histoire dans l’enseignement en comptabilité (Lemarchand & Nikitin, 2014), celle-ci étant parfois considérée comme un préalable à l’étude des techniques comptables (Degos, 1998). Est-il (encore) possible de nourrir nos pratiques pédagogiques actuelles à l’aide d’expériences du passé ? Quelle est la valeur des études de cas historiques pour l’apprentissage de la comptabilité ? Est-il nécessaire d’aborder les aspects historiques de la discipline comptable et des pratiques associées pour permettre aux étudiants de développer une perspective critique dans l’usage et l’interprétation des données comptables ?

De façon plus générale, les propositions de communication se situant au croisement entre aspects historiques et pédagogiques des manuels comptables et gestionnaires seront les bienvenues.

Modalités de contribution

Les contributions doivent être adressées à gautier.gond@univ-tours.fr ou antoine.fabre@dauphine.psl.eu.

Date limite de soumission : 06 janvier 2024

Comité scientifique

Antoine Fabre, Université Paris-Dauphine

Gautier Gond, Université de Tours

Pierre Labardin, Université de la Rochelle

Yannick Lemarchand, Université de Nantes, émérite

Nicolas Praquin, Université de Rouen

Henri Zimnovitch, CNAM, émérite

