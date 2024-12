Announcement

Argumentaire

Le Développement durable est aujourd'hui l'un des défis les plus pressants et cruciaux auxquels l'Humanité est confrontée. Il fait référence à la nécessité de trouver un équilibre entre la croissance économique, la préservation de l'environnement et l'inclusion sociale. Les enjeux liés au changement climatique, à l'épuisement des ressources naturelles, à la pauvreté et aux inégalités exigent des réponses urgentes et globales. Aussi, les Sciences Sociales et Humaines jouent-elles un rôle central dans la compréhension et la résolution de ces défis complexes. En effet, les disciplines des Sciences Sociales et Humaines examinent les aspects sociaux, culturels, comportementaux, économiques et politiques des problèmes liés au Développement durable. Elles apportent des perspectives dans l’analyse des interactions entre les individus, les communautés et les sociétés, ainsi que la conception des politiques et stratégies qui tiennent compte de ces aspects susmentionnés.

Les Premières Journées des Sciences Sociales et Humaines (JSSH 1) invitent les Enseignants-chercheurs, les Chercheurs et les spécialistes de la question du Développement durable à participer activement en partageant leurs recherches et leurs idées. Ce forum scientifique de diffusion de résultats constitue une opportunité de la recherche de solutions durables pour un avenir meilleur. Les travaux de ces assises peuvent éclairer les politiques, les pratiques et les comportements qui contribuent à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Cette activité scientifique entend montrer que le Développement durable est fondamental pour notre époque en raison des défis majeurs qu'il présente. Elle met en avant le rôle essentiel des Sciences Sociales et Humaines dans l’analyse et la compréhension de ces défis, ainsi que dans les propositions de solutions durables. Elle invite les participants à contribuer activement à cette recherche de solutions en partageant leur expertise lors de ces Premières Journées des Sciences Sociales et Humaines (JSSH 1) à UJLoG.

Axe 1 : Environnement et durabilité

Cet axe se penche sur la manière dont les Sciences Sociales, Humaines et les autres Sciences contribuent à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. Les chercheurs sont encouragés à explorer la manière dont ces disciplines analysent les défis environnementaux et proposent des solutions. Les sujets de communication pour cet axe pourraient inclure les sous-axes ci-après.

L'évaluation des politiques environnementales et de conservation.

Une partie importante de cet axe consiste à évaluer l'efficacité des politiques environnementales et de conservation en place. Les chercheurs sont invités à examiner comment ces politiques ont-elles un impact sur l'environnement, la société et l'économie, et comment atteignent-elles leurs objectifs de durabilité.

Les approches de l'éducation environnementale et de la sensibilisation du public.

Les Sciences Sociales et Humaines sont également impliquées dans la conception et la mise en œuvre de programmes d'éducation environnementale et de sensibilisation du public. Elles examinent comment ces initiatives influencent-elles les attitudes et les comportements vis-à-vis de l'environnement.

L'analyse des comportements environnementaux et des incitations à la durabilité.

Les chercheurs sont encouragés à examiner de près les défis environnementaux contemporains, tels que le changement climatique, la perte de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la pollution, les trafics illicites des ressources naturelles, le braconnage, l’orpaillage clandestin, etc. L'analyse de ces problèmes sous le prisme des Sciences Sociales, Humaines et des autres Sciences peut révéler des facteurs sociaux, culturels et économiques qui contribuent à leur émergence.

L'étude des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles et des mécanismes de résolution.

Les conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles, tels que les conflits fonciers ou la compétition pour l'accès à l'eau, sont fréquents. Les chercheurs peuvent étudier ces conflits et les mécanismes de résolution, y compris les approches de gestion participative de ces ressources.

Axe 2 : Économie et durabilité

Cet axe se concentre sur la manière dont les Sciences Sociales et Humaines apportent des solutions pour créer des économies durables et équitables. Il invite les chercheurs à explorer la dimension économique en rapport avec les autres dimensions du Développement durable. Les sujets de communication potentiels pour cet axe pourraient inclure les sous axes ci-après.

Les modèles économiques alternatifs axés sur la durabilité et la responsabilité sociale.

Cet axe encourage l'exploration des modèles économiques qui vont au-delà de la simple croissance économique et intègrent des principes de durabilité environnementale et de responsabilité sociale. Les participants peuvent analyser des exemples de modèles économiques alternatifs tels que l'économie circulaire, l'économie du partage, l’économie solidaire ou les entreprises à mission sociale.

L'analyse des politiques économiques pour promouvoir la croissance verte et inclusive.

Les politiques économiques jouent un rôle clé dans la transition vers une économie durable. Cet axe encourage l'analyse des politiques gouvernementales, fiscales et monétaires qui favorisent la croissance verte, c'est-à-dire une croissance économique qui réduit l'impact environnemental, tout en restant inclusive et équitable.

Les études sur l'innovation technologique et l'entrepreneuriat durable. L'innovation technologique et l'entrepreneuriat peuvent contribuer de manière significative à la durabilité en introduisant de nouvelles technologies, des produits et services écoresponsables. Les participants sont encouragés à examiner comment les Sciences Sociales et Humaines peuvent-elles faciliter ces processus d'innovation et d'entrepreneuriat dans le contexte du Développement durable.

Les mécanismes de financement pour les projets et initiatives de Développement durable.

Le financement est essentiel pour mettre en œuvre des projets et des initiatives de Développement durable. Cet axe invite à analyser les mécanismes de financement innovants tels que les investissements socialement responsables, les obligations vertes, ou les partenariats public-privé pour soutenir ces projets.

Axe 3 : Social et durabilité

Cet axe se concentre sur la manière dont les Sciences Sociales, Humaines et les autres Sciences abordent les enjeux sociaux du Développement durable. Il invite les participants à explorer les interactions complexes entre les aspects sociaux du Développement durable, tels que l'équité, l'inclusion, la justice et la cohésion sociale. Les sujets de communication potentiels pour cet axe pourraient inclure les sous axes ci-après.

L'analyse des inégalités sociales et économiques et leur lien avec le Développement durable.

Dans le contexte du Développement durable, l'équité se réfère à l'idée que les avantages et les charges doivent être répartis de manière juste et équitable parmi tous les membres de la société. Les participants sont invités à analyser comment les inégalités économiques et sociales affectent-elles la capacité des individus et des communautés à participer au Développement durable.

Les études sur les mouvements sociaux et les changements sociétaux en faveur de la durabilité

Les mouvements sociaux sont des initiatives de la société civile visant à promouvoir des changements positifs. Les participants peuvent explorer comment ces mouvements mobilisent la société pour des actions en faveur de la durabilité, influencent les politiques et changent les attitudes et les comportements.

Les approches de la gouvernance participative pour favoriser l'inclusion dans les processus de décision liés au Développement durable.

Cette gouvernance participative implique l'engagement actif des citoyens et des parties prenantes dans les processus de prise de décision liés au Développement durable. Les communications peuvent se pencher sur l'efficacité de ces approches pour garantir l'inclusion de divers groupes de la société dans les décisions cruciales.

L'impact des politiques sociales sur la réalisation des objectifs de développement durable

Les politiques sociales, telles que les politiques de santé, d'éducation et de protection sociale, jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de Développement durable. Les participants peuvent analyser comment ces politiques contribuent-elles à l'amélioration des conditions de vie et au renforcement de la cohésion sociale, tout en soutenant le Développement durable.

Axe 4 : Culture et durabilité

Cet axe examine comment les aspects culturels jouent-ils un rôle dans la construction du Développement durable. Il invite à explorer comment les Sciences Sociales et Humaines abordent-elles la dimension culturelle du Développement durable. Les sujets de communication potentiels pour cet axe pourraient inclure les sous axes ci-après.

L'importance de la diversité culturelle dans la préservation de la biodiversité.

La diversité culturelle est étroitement liée à la gestion de la biodiversité. Les participants sont donc encouragés à explorer comment la diversité culturelle peut-elle contribuer à la préservation de la biodiversité en favorisant des pratiques culturelles de gestion durable des ressources qui soient en harmonie avec la nature.

Les études sur les pratiques coutumières de gestion des ressources naturelles.

Les communautés traditionnelles possèdent des connaissances ancestrales relatives à la gestion des ressources naturelles. Cet axe invite à analyser comment ces pratiques peuvent-elles être intégrées dans les stratégies de Développement durable contemporaines.

Les influences culturelles sur les comportements de consommation durable.

Les comportements de consommation ont un impact significatif sur l'environnement. Les Sciences Sociales, Humaines ainsi que les autres Sciences analysent comment les facteurs culturels, tels que la publicité, la mode, la tradition et la pression sociale, influencent-ils les choix de consommation et comment ces facteurs peuvent-ils être orientés vers la durabilité.

Les approches de communication interculturelle de promotion du Développement durable.

La communication est essentielle pour promouvoir le Développement durable. Cet axe explore comment les Sciences Sociales, Humaines ainsi que les autres Sciences développent-elles des stratégies de communication interculturelle efficaces pour sensibiliser les diverses communautés à la durabilité et promouvoir des comportements respectueux de l'environnement.

Les Premières Journées des Sciences Sociales et Humaines à UJLoG offrent un cadre privilégié d’analyse en profondeur de la problématique du Développement durable sous le prisme d’un regard pluridisciplinaire. Les Enseignants-chercheurs, les Chercheurs, les Experts, les ONG, les Associations, les structures publiques et privées, sont encouragés à partager leurs travaux de recherches, expériences, idées et solutions pour relever les défis complexes auxquels notre société est confrontée.

Modalités de soumission

Les résumés de communication devront respecter les critères ci-après :

préciser le type de communication : communication orale ou affichée (poster) ;

axe auquel la proposition est rattachée ;

titre de la communication ;

nom et prénoms de l’auteur et co-auteur(s) ;

affiliation institutionnelle de l’auteur et co-auteur(s) ;

adresse électronique de l’auteur correspondant ;

trois à cinq mots-clés à la fin du résumé ;

la langue officielle de la communication est le français.

Le résumé de la communication doit être redigé en 200 mots maximum indiquant le contexte, le problème, l’objectif, la méthodologie, les principaux résultats et la conclusion. Il doit être au format Word en Time New Roman, taille 12, interligne simple et parvenir aux adresses suivantes: secretariatjssh@gmail.com /ounnebo.marc@ujlg.edu.ci

avant le 31 mars 2025

Le colloque aura lieu au sein de l’Université Jean Lorougnon Guédé à Daloa en Côte d’Ivoire en présentiel ou en distanciel (virtuel).

Informations utiles

Frais de participation

Les tarifs ci-dessous mentionnés, donnent droit : kit de participation, pause-café, pause-déjeuner, attestation de communication / participation.

-Enseignant-chercheurs et Chercheurs: 30 000 F CFA

-Doctorants et Masterants: 15 000 F CFA /10.000 F CFA

-Organismes: 50 000 F CFA

-Visite Touristique: 15.000F CFA

Frais de publications des actes du colloque

Les frais de publication des actes du colloque s’élèvent à 20 000 F CFA.

Calendrier

Diffusion de l’appel à communication - Novembre 2024

Date limite de réception des résumés - 31 mars 2025

Notification aux auteurs - Avril 2025

Date limite de réception des textes complets - 31 juillet 2025

Date limite de paiement des frais de participation - 31 juillet 2025

Date limite de paiement des frais de publication - 31 octobre 2025

Déroulement du colloque - Décembre 2025

Décembre 2025 Parution des actes du colloque - Janvier 2026

Comité d’organisation

Présidente d’Honneur: Prof. ADOHI-KROU Viviane

Coordonnateur

Dr (MC) Zadou Didié Armand, Directeur UFR SSH

Coordonnateur adjoint

Dr (MC) Sanogo Mamadou, Vice-directeur UFR SSH

Coordonnateur-délegué

Dr (MC) Ounnebo Gniondjibohoui Marc

Coordonnateurs délégués-adjoints

Dr (MC) Digbo Gogui Albert, Chef de Département Sociologie/Anthropologie

Dr (MC) Komenan Houphouët Jean Félix, Chef de Département Histoire

Dr (MC) Gohourou Florent, Chef de Département Géographie

Comité scientifique et de lecture

Président: Prof. Kone Issiaka(UJLoG)

Vice-président : Prof. Soro Dognimeton(UJLoG)

Vice-président : Prof. Barima Yao Sabas (UJLoG)

Vice-Présidente : Dr (MC) Coulibaly Annick (UJLoG)

Membres :