COrps, arts et médias : (re)configurations à l’ère NUMérique (CONUM)

Abstract

Lieu où le pouvoir s’exerce et se manifeste, mais aussi où il est contesté et résisté, le corps a été le sujet de nombreuses réflexions et débats, notamment au sein des études de genre. Cependant, l'évolution rapide des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que les mutations qu’elles induisent dans le domaine des arts et des industries culturelles, soulèvent de nombreux défis qui nécessitent une réflexion approfondie de la part des chercheur·euse·s en sciences humaines et sociales (SHS). Dans une perspective interdisciplinaire, cette conférence rassemble des chercheur·euse·s issu·e·s de diverses disciplines telles que la sociologie, les sciences de l’information et de la communication, les Gender Studies, les Cultural Studies, l’anthropologie, l’histoire, les sciences computationnelles, etc. en vue d’explorer les réflexions sur les corps dans les arts et les médias à l’ère numérique. Les communications s’organisent, entre autres, autour de cinq axes de réflexion : représentations et discours, réception et usages, dispositifs, performances et méthodes.