Les dessins sur le sable de Vanuatu (Pacifique sud)

Présentation

Ce workshop international se déroulera sur deux journées (17-18 déc.2024). La première journée proposera 5 présentations scientifiques (cf. programme), dans lesquelles seront discutés les aspects culturels et cognitifs des dessins sur le sable du Vanuatu (patrimoine culturel immatériel de l’humanité, Unesco 2008) au travers de différentes approches disciplinaires. La seconde journée quant à elle permettra, d’une part, aux spécialistes d’élaborer un plan de recherche collective interdisciplinaire sur cette thématique pour les années à venir, et, d’autre part, de proposer des activités de médiation scientifique à destination d’un public plus large (atelier d’initiation aux dessins sur le sable, et projection/débat autour du film documentaire Tuan ta Pesao : écritures de sable et de ficelle à l’île d’Ambrym, réalisé par Éric Vandendriessche et Camille Etul).

L’objectif principal de ce workshop sera 1/ de faire un état des lieux des recherches interdisciplinaires récentes consacrées à la pratique des dessins sur le sable du Vanuatu(Pacifique sud), et 2/ de croiser plus loin différentes approches disciplinaires dans la perspective d’enrichir notre compréhension des aspects culturels et cognitifs de cette pratique.

Programme



Journée 1 (17/12/2024)

Aix-Marseille Université, Campus Saint-Charles, Salle 09-051

Sand Drawing Practices from Vanuatu (South Pacific): an interdisciplinary approach

Journée organisée en partenariat avec le Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie (UMR CREDO 7308 – AMU, CNRS & EHESS).

Public : étudiant.e.s (anthropologie, histoire et philosophie des sciences, linguistique, mathématiques…), chercheurs/chercheuses, enseignant.e.s du secondaire, et toutes personnes intéressées par la thématique. (Sur inscription par e-mail : caroline@pacific-credo.fr

Lieu : Aix-Marseille Université, et en visioconférence

Horaires : 8h30-17h

Les communications seront données en anglais.

8h30 : Accueil des participant.e.s.

9h-9h15 : Introduction de la journée par Éric Vandendriessche et Alban Da Silva.

9h15-10h15 : Jacopo Baron (Vanuatu Cultural Centre), « Vanuatu sand-drawing in the early 20th Century: an historical reconstruction based on the contributions of Bernard Deacon, William Page Rowe and John Layard ».

10h15-11h15 : Simon Devylder (DDL, CNRS & Université Lyon 2), « The archipelago of meaning: methodological contributions to the comparison of Vanuatu Sand Drawings across islands ».

11h30-12h30 : Michael Franjieh (University of Surrey), « Towards a Polysemiotic Typology of Sand Drawing : comparing terminology ».

Pause déjeuner

14h15-15h15 : Alban Da Silva (Université Laval, Québec, Canada), « Coding sand-drawings in Python: what contribution to anthropological methods? »

15h15-16h15 : Éric Vandendriessche (CREDO, CNRS & AMU), « Understanding the underlying system of sand drawing practices : collaborative experiments with Ambrymese experts »

16h30-17h : Discussion générale

Journée 2 (18/12/2024)

1/ Atelier de recherche

Aix-Marseille Université, Campus Saint-Charles, Salle 09-051

Participants : Jacopo Baron, Alban Da Silva, Simon Devylder, Michael Franjieh, Éric Vandendriessche, et quelques chercheurs/chercheuses invité.e.s.

Objectifs : atelier organisé dans la perspective de la préparation d’un projet interdisciplinaire collectif financé, consacré à la pratique du dessin sur le sable de Vanuatu (ANR, ERC, MITI-CNRS…).

Si vous souhaitez y participer, contactez Eric Vandendriessche : eric.vandendriessche@cnrs.fr

Horaire : 9h-12h

2/ Atelier grand public (ouvert) : Initiation aux dessins sur le sable du Vanuatu

Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens



Public : Enfants des centres de loisirs et centres sociaux (sur inscription).

Horaire : 14h-16h

Lieu : MAAOA, Centre de la Vieille Charité - 2, rue de la Charité - 13002 Marseille

3/ Soirée cinéma à destination du grand public

Cinéma Polygone étoilé

Projection du film Tuan Ta Pesao : Ecritures de sable et de ficelle à l’île d’Ambrym, suivie d’une discussion (en français) avec le public, en présence des réalisateurs Éric Vandendriessche et Camille Etul, puis d’un moment convivial.

Production : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Documentaire / Vanuatu / 49 mn / VOSTFR / 2024

Ce film se déroule au Nord de l’île d’Ambrym, dans l’archipel de Vanuatu, en Mélanésie. Deux pratiques graphiques – désignées localement par le même terme vernaculaire – attirent notre attention : les dessins tracés d’une ligne continue avec le doigt sur la terre battue des villages ou le sable des plages, et les figures éphémères réalisées à partir d’une boucle de ficelle végétale. Que nous disent ces « écritures » de sable et de ficelle sur cette société du Nord Ambrym ? Tour à tour des experts de ces activités procédurales et géométriques, des chefs coutumiers, des enseignants vanuatais, nous parlent de ces pratiques dans leurs liens avec l’environnement, la mythologie, les rituels, les pratiques magiques, et les mathématiques de ce petit coin du monde.

Lieu : Le Polygone étoilé, 1 rue François Massabo, 13002 Marseille