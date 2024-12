Poste de doctorant/e (24h/semaine) (h,f,x)

Announcement

L’Institut historique allemand recrute pour le 1er février 2025 ou une date fixée d’un commun accord un/e Doctorant/e – CDD à temps partiel (24h/semaine) (h,f,x)

Missions

Le poste permet de concevoir et de mener un projet de thèse (trois ans) ou bien de l’achever (environ un an). Le projet doit s’inscrire dans les thèmes de l’IHA mentionnés plus haut, mais le sujet peut être défini librement. Outre ses propres activités de recherche, le/la doctorant/e assistera à raison de douze heures par semaine dans un premier temps le département de la coordination de la recherche (y compris les projets au Ghana, Miasa; le lieu de travail est Paris) et plus tard le département d’histoire numérique.

Profil requis

un master en histoire validé au moment de la prise de fonction,

un projet de recherche à haute valeur scientifique,

de très bonnes connaissances de l’allemand ou du français, de bonnes connaissances de l’autre langue et de l’anglais,

une méthode de travail minutieuse et précise,

de très bonnes capacités d’organisation et de coordination,

une grande maîtrise de la formulation, de la correction et de la traduction,

des compétences en informatique, en particulier la connaissance d’un langage de programmation, des connaissances en TEI/XML; des connaissances en reconnaissance automatique de texte (RAT) ainsi que de l’expérience dans la modélisation de la recherche en sciences humaines sont un avantage.

Conditions d’emploi et de rémunération

un poste au sein d’une équipe dynamique et d’un environnement international,

une activité variée au coeur de Paris,

un contrat de travail à durée déterminée de droit français à temps partiel (24h/semaine) avec une rémunération indexée sur la grille tarifaire de l’ambassade d’Allemagne à partir de 3 211,89 € bruts mensuels ainsi que les prestations complémentaires usuelles: mutuelle santé, prévoyance (à partir de six mois d’ancienneté) titres restaurant et jours chômés complémentaires.



Note: conformément à la convention relative à la double imposition, l’imposition se fera en Allemagne en cas de nationalité non française.

un contrat de 12 mois avec une option de prolongation de deux années supplémentaires, dans une institution publique financée par le ministère fédéral allemand de l’Enseignement et de la Recherche.

À compétences égales, la préférence sera donnée aux candidatures de personnes en situation de handicap. La Fondation Max Weber et l’IHA encouragent l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les femmes qualifiées sont donc vivement encouragées à déposer leur candidature. À qualifications égales, priorité sera donnée aux femmes, conformément aux directives fédérales en matière d’égalité entre les sexes.

En tant qu’employeur, l’IHA est soucieux de prendre en compte la vie familiale de ses employées et employés. Vous retrouverez sur notre site web des informations concernant la conciliation vie professionnelle/vie personnelle à l’institut ainsi qu’un guide relatif au congé maternité, au congé parental, aux indemnités parentales et à la garde d’enfants en France et en Allemagne adapté au cas particulier de l’IHA en tant qu’institut à l’étranger.

Le lieu de travail est Paris. Pour toute question relative au contenu du poste, veuillez vous adresser à Mme Mareike König, responsable du département d’histoire numérique (mkoenig@dhi-paris.fr) ou M. Niels F. May, coordinateur de recherche (nmay@dhi-paris.fr). Pour les questions liées à la rémunération, à la conciliation de la vie familiale et professionnelle et au travail sur un site à l’étranger, veuillez contacter la directrice administrative, Mme Sarah Maunz-Parkitny (smaunz-parkitny@dhi-paris.fr ou +33 (0)1 44 54 23 81).

Modalités de candidature

Merci d’adresser votre candidature avec les documents usuels (lettre de motivation, CV, diplômes, attestations de connaissances linguistiques) ainsi que la description détaillée du projet de recherche (max. 15 000 caractères, espaces et bibliographie compris) via notre portail de candidature à l’attention du directeur, M. Klaus Oschema,

au plus tard le 6.1.2025

Sous réserve de modifications, les entretiens se dérouleront le 20.1.2025 à Paris.