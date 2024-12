Announcement

Djerba, 23-25 mai 2025

Argumentaire

L’île de Djerba, avec son histoire riche en événements et sa diversité culturelle – matérielle et immatérielle – toujours vivante à ce jour, a été un terrain d’étude, d’analyse et d’examen approfondi. Cela nécessite une mise à jour constante à la lumière de l’évolution des connaissances, des approches et des méthodologies, ainsi que des outils modernes d’observation et de recherche.

Ainsi, l’idée d’organiser un colloque régulier dédié aux recherches et études sur le patrimoine de l’île de Djerba trouve toute sa légitimité, depuis la préhistoire jusqu’à l’histoire contemporaine, et pour ouvrir de nouvelles perspectives et angles de recherches souvent absents des études précédentes.

Les initiateurs ont décidé de nommer ces rencontres « Forum de recherche et d'études sur le patrimoine de l’île de Djerba ». Ce colloque s'intéresse aux nouvelles données sur l'île de Djerba, cherche à élargir les horizons de la recherche et offre un espace intellectuel pour le dialogue, l'échange d'idées et le partage d'expertises liées à l'île.

Ainsi, les organisateurs du colloque (le Centre Ibadica et l'Association pour la Sauvegarde de l’île de Djerba) ont choisi pour la première édition un thème général intitulé "L'île de Djerba à travers l'Histoire : du local au mondial". Ce thème reflète cette orientation et cette pluralité de visions et d'approches.

Djerba n’a cessé d’attirer l’attention des chercheurs dans divers domaines et, malgré tout ce qui y a été découvert, elle reste un vaste champ d’exploration. Il est donc essentiel d’inclure dans les études des analyses portant sur les sources anciennes et récentes, qu’il s’agisse de manuscrits, d’inscriptions ou d’archives. Cette quête nous conduit également à examiner les vestiges et à revenir sur les fouilles et recherches archéologiques qui témoignent des habitants et des civilisations ayant marqué l’île.

Ces périodes historiques successives ont vu naître une diversité remarquable en termes d’ethnies, de religions, de doctrines et de langues. C’est pourquoi il est indispensable d’aborder ces aspects dans les études consacrées à Djerba, riche d’un patrimoine immatériel foisonnant et diversifié, fruit d’interactions et d’ouverture. Djerba a toujours entretenu des relations ouvertes avec ses environnements terrestres et maritimes, proches comme lointains, ce qui invite à approfondir l’étude de ses relations avec son entourage immédiat et éloigné.

Cette richesse et cette diversité culturelle ont également été une source d’inspiration pour nombre de ses habitants, qui se sont illustrés dans divers domaines, tant sur l’île qu’au-delà de ses frontières.

Ainsi, le colloque abordera lors de sa première édition ces différentes thématiques à travers les axes suivants :

1. Nouvelles sources archéologiques et documentaires, sources nécessitant un réexamen

Inscriptions et monnaies. -

Manuscrits et littérature historique tourisme culturel

Cartes

Archives officielles et familiales

2. Recherches archéologiques

Prospections archéologiques et fouilles

Matériaux et techniques de construction

Restauration

Préservation du patrimoine architectural

Valorisation, usage du patrimoine et tourisme culturel

3. Architecture et urbanisme

Occupation du sol et organisation de l’espace

Architecture publique et architecture privée.

Fortifications

Arts

Industries et artisanat

4. Religions et doctrines

Judaïsme et christianisme

Ibadisme

Malikisme et hanafisme

5. Patrimoine immatériel L’insularité

Langues et dialectes

Spectacles, célébrations et patrimoine musical

Croyances, rituels et symboles

Coutumes, pratiques sociales et jeux populaires

Arts et savoir-faire

Patrimoine culinaire

6. Djerba et le monde

Djerba et la Méditerranée

Djerba et le désert

Djerba et l’Africa / l’Ifrîqiya / Tunisie

L’identité djerbienne

Djerba, patrimoine mondial

7. Figures marquantes de Djerba

Écrivains et littérature djerbienne

Savants

Politiques

Les Djerbiens hors de Djerba

Modalités de contribution

Les propositions de participation doivent être envoyées via le formulaire joint, accompagnées d’un CV succinct, à l’adresse suivante : colloquedjerba@gmail.com

Les propositions sont acceptées en arabe, en français et en anglais.

Les organisateurs prennent en charge l’hébergement des participants durant les journées du colloque.

Dates importantes :

15 janvier 2025 : date limite de réception des propositions

15 février 2025 : notification aux participants de l’acceptation de leurs propositions

30 avril 2025 : annonce du programme final du colloque

23-25 mai 2025 : tenue du colloque à Djerba

31 août 2025 : date limite de réception des articles pour évaluation avant publication.

Comités du colloque

Coordinateur général : Pr. Ahmed El-Bahi

Comité scientifique :

Pr. Jamal Ben Taher,

Pr. Hedi Ben Ouezdou,

Pr. Sadok Ben Baaziz,

Pr. Adel Ben Youssef,

Pr. Sami Ben Taher,

Pr. Fathi Jarray,

Pr. Nouri Boukhchim

Comité d’organisation :