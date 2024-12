Une belle peinture ?

Announcement

Le Beau dans le domaine de la peinture hispanique (au sens de peinture produite dans les territoires de la Couronne d’Espagne) est une notion peu précisément définie et débattue au regard de son caractère fondamental dans l’histoire de l’art en général, et ce au profit d’une approche qui se concentre essentiellement sur le canon réaliste de cette peinture. Le Siècle d’Or espagnol, la peinture religieuse, la nature morte, ses grands noms (Velázquez, Zurbarán, Ribera…), sont tous rattachés à une forme de réalisme ou naturalisme présentée comme le trait le plus caractéristique de la peinture espagnole.

Pourtant, quelques récentes publications sur le Siècle d’Or lui-même (Pablo González Tornel, Anima. Pintar el rostro y el alma, cat. expo. (Museo de Bellas Artes de Valencia 20 octobre 2022- 5 février 2023), Ediciones Trea, 2022 ; Felipe Pereda, Crime and Illusion. The Art of Truth in the Spanish Golden Age, Turnhout, Brepols Publishers, 2018) témoignent d’un regain d’intérêt et d’une nouvelle approche du sujet, dont témoignent également les nouvelles orientations des recherches des jeunes chercheurs dans le domaine de la peinture hispanique des XVe-XIXe siècles. Par ailleurs, si la peinture de l’Amérique coloniale s’est déjà vu consacrer de passionnants travaux, qui mettent notamment en évidence l’importance d’adopter une périodisation dans laquelle 1700 ne constitue pas un point de rupture pour les territoires américains — notamment dans ceux de Luisa Elena Alcalá (Jonathan Brown, Luisa Elena Alcalá, Pintura en Hispanoamérica, 1550-1820, Madrid, Ediciones El Viso, 2014 ; Luisa Elena Alcalá (Ed.), Fundaciones jesuíticas en Iberoamérica, Madrid, Ediciones El Viso, 2002) —, une recherche sur la peinture dans les Philippines coloniales est à peine esquissée, et pour les autres territoires de la Couronne aussi, il semble évident que la périodisation ne peut être une donnée figée.

Enfin, un regain d’intérêt pour une approche historiographique de l’histoire de l’art espagnol s’est fait jour dans la dernière décennie, comme l’ont manifesté notamment le livre dirigé par Álvaro Molina, La Historia del Arte en España. Devenir, discursos y propuestas, Madrid, Polifemo, 2016 ou celui qu’ont coordonné José Riello et Fernando Marías, Antes y después de Antonio Palomino. Historiografía artística e identidad nacional, Madrid, Abada, 2022.

L’histoire de l’art hispanique vit donc un moment de mutation.

Ce colloque est consacré à la question du Beau dans la peinture produite dans les territoires de la Couronne d’Espagne(Espagne actuelle, mais également Sicile, Naples, Milan, Pays-Bas du Sud, Artois, Franche-Comté, ainsi que les territoires américains et philippins) du XVIe siècle au début du XIXe siècle. Il vise à interroger à la fois la manière dont s’est forgé un idéal dans la peinture produite dans ces territoires, souvent associée dans l’historiographie à un canon « réaliste » ou « naturaliste », avec toutes les problématiques que ces termes impliquent, et la manière dont ce canon a été perçu et reçu, voire adapté, transformé aux différentes périodes. Qu’est-ce qui était considéré comme beau dans la peinture des territoires sous domination espagnole pendant les temps modernes ? Quel était l’idéal esthétique du peintre et du spectateur ? Le Beau était-il vraiment le premier objectif des peintres ? Qu’en est-il en particulier du XVIIIe siècle, après le changement dynastique, et l’arrivée à la Cour d’artistes venus de France et d’Italie ? Et pour le XVIe siècle ?

Du point de vue historiographique, les paradigmes du Beau ont-ils été si modifiés qu’ils ont fait perdre à la peinture espagnole ses signes de reconnaissance (réalisme, prédominance du religieux), et l’on fait oublier ? Quelle place donner dans ce cadre aux plus grands noms de la peinture (Morales, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Goya, etc.) ? Peut-on penser l’histoire de l’art espagnol en leur accordant moins de place dans les canons esthétiques qu’on lui associe ?

Lundi 9 décembre

Charenton-le-Pont, Médiathèque du patrimoine et de la photographie Auditorium

14H00 Accueil

14H30 Introduction : Le beau : définition, canons, historiographie



Modération et discussion par Luisa Elena Alcalá (université autonome de Madrid)

14H45 La question de la peinture dite « espagnole » : tensions et redéfinition d’une catégorie ambiguë au début du xix e siècle dans le Río de Plata Victoria Rodríguez do Campo (université de Buenos Aires) Intervention en espagnol



siècle dans le Río de Plata 15H10 « En belleza adquiristes tantas partes, que no caben en la plana » : le Beau dans l’art d’Antonio Palomino Gaetano Giannotta (université Jaume I, Castellón de la Plana) Intervention en espagnol

(université Jaume I, Castellón de la Plana) Intervention en espagnol 15H35 Discussion et pause

16H30 Le canon de beauté du Siècle d’Or espagnol dans la peinture coloniale andine Akemi Luisa Herráez Vossbrink (université internationale de la Rioja - UNIR) Intervention en espagnol

(université internationale de la Rioja - UNIR) Intervention en espagnol 16H55 Origines, apogée et décadence. Discussion historiographique sur la périodisation de la peinture novohispanique Elizabeth Vite Hernández (université complutense de Madrid) Intervention en espagnol

(université complutense de Madrid) Intervention en espagnol 17H20 Discussion

Mardi 10 décembre

Institut national d’histoire de l’art Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Le beau, entre spiritualité et naturalisme

Modération et discussion par Charlotte Chastel-Rousseau (musée du Louvre)

09H30 Le « réalisme spirituel » de Luis de Morales Claudia Lozano (université autonome de Madrid) Intervention en espagnol

(université autonome de Madrid) Intervention en espagnol 09H55 La beauté du Christ entre des mains de femmes. Art, décence et agentivité dans quelques crucifix peints à la cour d’Espagne Agathe Bonnin (CY Cergy Paris Université / université autonome de Madrid)

(CY Cergy Paris Université / université autonome de Madrid) 10H20 Discussion et pause

11H15 « Une douce et puissante pasture des yeux corporels » : belle peinture et sensibilité jésuite dans les Pays-Bas espagnols au xvii e siècle Antonin Liatard (université Paris Nanterre)

siècle (université Paris Nanterre) 11H40 De las manos de Dios. Le miracle de Soriano ou la création divine comme idéal artistique dans la peinture espagnole du xvii e siècle Charlotte Lange (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

siècle (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 12H05 « La belleza, es decir, las diversas formas de la Naturaleza ». Karel van Mander et son Schilder-Boeck Eduardo Baudot (université autonome de Madrid), Mario Zamora Pérez (université autonome de Madrid) Intervention en espagnol

12H30 Discussion

12H50 Déjeuner

15H00 Perceptions et regards : diversité des écoles

Modération et discussion par Álvaro Molina Martín (université nationale d’enseignement à distance d’Espagne - UNED)

15H25 Réalité et lieux communs dans la construction biographique d’un peintre : réflexions autour de Pedro Orphelin (doc. 1585-1630) Marc Millan Rabasa (université de Saragosse) Intervention en espagnol

(université de Saragosse) Intervention en espagnol 15H50 Nouveau siècle, nouveau canon ? La peinture de l’école de Cuzco entre le xvii e et le xviii e siècle Iván Panduro Sáez (université de Jaén) Intervention en espagnol

et le xviii siècle (université de Jaén) Intervention en espagnol 16H15 « Un quadro de Roma » : la perception de la peinture étrangère et de la peinture locale dans le Royaume d’Aragon au xviii e siècle Juan Carlos Calvo Asensio (université de Saragosse) Intervention en espagnol

siècle (université de Saragosse) Intervention en espagnol 17H00 Discussion et pause

17H25 Le goût de Charles III – les peintures de Joseph Flipart pour le Real Laboratorio de Piedras Duras Iris Romagné (CY Cergy Paris Université / université nationale d’enseignement à distance - UNED, Madrid)

(CY Cergy Paris Université / université nationale d’enseignement à distance - UNED, Madrid) 17H50 L’esthétique française sur la colonie cubaine à travers les peintres natifs. Des lumières académiques au réalisme cru et au décoratisme postérieur Mikel Caro Blázquez (université nationale d’enseignement à distance d’Espagne - UNED) Intervention en espagnol

Discussion

Mercredi 11 décembre

Paris, Musée du Louvre

Centre Dominique-Vivant Denon

L’idéal mis à mal

Modération et discussion par Cécile Vincent-Cassy (CY Cergy Paris Université)

09H00 Terreurs et déchirements. Alonso Berruguete et la fortune antiesthétique Bruno Escobar Fernández (université autonome de Madrid) Intervention en espagnol

(université autonome de Madrid) Intervention en espagnol 09H25 Murillo et la beauté survivante : canons d’adaptation au temps et à l’espace Francisco José Martínez Martínez (université complutense de Madrid) Intervention en espagnol

(université complutense de Madrid) Intervention en espagnol 09H50 « Acabar con lo bonito » : virilité et hispanité dans les critiques contre la peinture preciosista en Espagne Guillermo Juberías Gracia (université de Valence) Intervention en espagnol

10H15 Discussion et conclusions

Partenariat

En partenariat avec avec CY Cergy Paris Université et avec le soutien de la Fondation des Sciences du Patrimoine, de CY Advanced Studies et du musée du Louvre Comité d’organisation

Clémence Raccah (INHA),

Cécile Vincent-Cassy (CY Cergy Paris Université),

Iris Romagné (Louvre)

Comité scientifique

Luisa Elena Alcalá (université autonome de Madrid),

Charlotte Chastel-Rousseau (musée du Louvre),

Elsa Espin (musée du Louvre),

Pablo González Tornel (musée des beaux-arts de Valence),

Álvaro Molina Martín (université nationale d’enseignement à distance - UNED, Madrid),

Clémence Raccah (INHA),

Cécile Vincent-Cassy (CY Cergy Paris Université)

Felipe Pereda (université d’Harvard)

