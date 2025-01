Enfermements, réclusions, internements, libérations

Announcement

Après un premier congrès fondateur pour la Fédération historique de la Région Occitanie en juin 2023 à Montpellier, le deuxième congrès aura lieu à Perpignan les 27-29 juin 2025 sur le thème des enfermements. Fidèle à sa vocation de lieu de rencontre entre historiens professionnels et amateurs, quels que soient leurs lieux de recherches, leurs disciplines ou leurs périodes de prédilection, la Fédération lance un appel à communication qui s’adresse aussi bien aux universitaires qu’aux membres des sociétés savantes, aux historiens confirmés qu'aux débutants (masterants, doctorants), dans le cadre d’un grand Midi, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine. Le thème de l’enfermement peut être décliné sous des aspects variés et dans une chronologie très étendue, comme il est de coutume dans les congrès des sociétés savantes.

Le thème de l’enfermement peut être décliné sous des aspects variés et dans une chronologie très étendue. On pourra donc partir des formes antiques et médiévales de l’incarcération et de la privation de libertés, volontaires (réclusions religieuses ou non, clôture monastique, érémitisme) ou imposées (prisons, rétention, « mur », rançonnement, piloris, « oubliettes »). À l’époque moderne, on étudiera l’évolution vers des systèmes plus structurés (geôles des différents types de justice, prisons royales comme Brescou ou Ferrières, bagnes et galères), vers le traitement carcéral de la pauvreté et de la marginalité (dès la fin du Moyen Age : exclusion sociale, ghettos, hôpitaux généraux, etc.) et des déviances religieuses ou familiales.

Sont bien sûr attendues des études sur tous les aspects de l’histoire de l’institution pénitentiaire de l’ère contemporaine et de la prise en charge de l’enfance délinquante, des théories et projets de réforme à la réalité quotidienne. Le XXe siècle, marqué par des formes particulièrement violentes d’internement et de camps de concentration, sera un objet particulier d’attention pour les congressistes qui seront accueillis une journée au Mémorial de Rivesaltes, de même que les conditions de détention pour les prisonniers de guerre. Les témoignages et sources orales pourront être mises à contribution pour éclairer les expériences et les représentations de l'enfermement, ainsi que pour les formes les plus contemporaines, comme les centres de rétention pour migrants.

La prison et ses conditions de vie pourront être interrogées, enfermement mais aussi travail forcé, ce qui engage à explorer les camps de travail, en particulier en contexte colonial, en lien cependant avec les territoires de l'actuelle Occitanie, qu'il s'agisse des acteurs ou des institutions. Au-delà du phénomène carcéral proprement dit, dans ses aspects historiques, juridiques et judiciaires, l’appel à communication sollicite aussi des contributions sur la naissance et l’évolution des asiles et hôpitaux psychiatriques, des politiques de santé mentale et de traitement des malades mentaux, de « la folie à l’âge classique » aux nouvelles psychiatries, ainsi que sur l’évolution contemporaine des formes de réclusion volontaire pour des motifs religieux et spirituels.

Pour alléger quelque peu ces sombres perspectives, il pourra aussi être proposé en contrepoint des interventions sur les libérations, les évasions, les affranchissements, les destructions de prisons ou la désinstitutionnalisation de la psychiatrie. Cette thématique très vaste devrait permettre la rencontre des chercheurs spécialistes de toutes époques et de toutes disciplines : historiens, historiens de l'art et de l’architecture, historiens des institutions, historiens de la littérature et des médias, archéologues et géographes bien sûr, mais aussi acteurs de toutes les sciences humaines et sociales (juristes, sociologues, anthropologues, psychologues…).

Les personnes désireuses de présenter une communication lors de ce congrès sont invitées à renvoyer la fiche jointe, par courrier (FHRO, Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse) ou courrier électronique : fhrocongres2025@gmail.com

avant le 15 février 2025.

Renseignements à fournir :

Nom, prénom ; Adresse postale ; Tél ; Adresse mail

Société, institution, organisme d’appartenance

Titre de la communication

Résumé en 15-20 lignes (1500 signes) de la communication

Les résumés des communications retenues par le comité scientifique seront édités en un fascicule qui sera distribué aux congressistes au début du congrès. Les communications ne devront pas dépasser 20 minutes.

À l’issue du congrès, le texte de votre communication devra parvenir à la Fédération, sous forme numérique (texte de 30 000 signes maximum avec tableaux et graphiques et légendes des illustrations + illustrations à part en .jpeg), avant le 15 septembre 2025 pour être soumis au comité de lecture qui aura toute liberté pour la composition du volume des actes. Celui-ci sera publié sous forme papier et en ligne. Un volume des actes sera remis aux communicants et aux organismes membres de la Fédération.

