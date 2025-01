Les artistes face au catalogue d’exposition

Announcement

Journée d’étude, 3 février 2025, Université Bordeaux-Montaigne

Argumentaire

Pour tout·e artiste, une exposition représente un enjeu important : outre le fait qu'elle rende visible ses œuvres auprès d'un public de regardeurs, elle témoigne du soutien des organisateur·ices et de l'institution qui l'accueille, que celle-ci soit publique (musée, centre d'art, FRAC, etc.) ou privée (fondation, galerie, etc.). Dans ce contexte, la production d'un catalogue apparaît souvent comme un atout supplémentaire dans la carrière d’un·e artiste : il est une trace pérenne de la manifestation, diffusant potentiellement des reproductions de ses œuvres au-delà des limites spatio-temporelles du lieu d’exposition, et pouvant s'accompagner de textes critiques qui participent à la réception théorique de son œuvre et qui peuvent s’imposer comme des références pour la postérité historiographique de l’artiste.

Cette journée d'étude, qui s’inscrit dans la série de journées d’étude sur le catalogue d’exposition lancée en mai 2023, se propose d'interroger la manière dont les artistes se positionnent à l’égard de cet objet catalogue d’exposition, qu’il s’agisse d’artistes des périodes modernes et contemporaines ou d’artistes vivant·es, de catalogues d’expositions personnelles ou collectives, de catalogues produits par des institutions publiques ou privées.

Comment les artistes sont-ils/elles amené·es à participer ou non à la production des catalogues ? Comment s’impliquent-ils/elles dans le processus éditorial ? Y publient-ils/elles volontiers des textes personnels ? Des entretiens sont-ils réalisés spécifiquement pour le catalogue ? Des textes antérieurs sont-ils réédités ? Le catalogue peut-il se transformer en une anthologie de textes critiques sur le travail de l’artiste ? L’artiste peut-il/elle décider de la mise en page, du graphisme, au-delà même de la question plus spécifique du livre d’artiste, déjà largement étudiée ?

Par ailleurs, dans quelle mesure l’artiste est-il/elle amené·e à contrôler le discours autour de son œuvre ? Décide-t-il/elle des auteur·ices invité·es à écrire sur son travail ? Peut-il/elle exercer une forme de censure sur les textes produits à cette occasion ?

Le « catalogue », dont la durée de vie est liée à celle de l’exposition, est-elle la meilleure formule pour accompagner durablement les sujets soulevés dans une exposition et questionnés par les artistes ?

Qu’en est-il des formes non-orthodoxes du catalogue, de la dimension créative de ce format ? Dans quelle mesure les artistes s’en emparent-ils/elles pour le transformer en un autre type de livre, ou pour en faire une publication hors livre ?

Quid des artistes qui assurent le rôle de commissaire d’exposition ? Deviennent-ils/elles nécessairement directeur·ice du catalogue ? Comment s’exprime alors leur regard sur la production d’autrui ? Dans le cas de catalogues d’expositions collectives, leurs œuvres sont-elles également présentées, au même titre que celles des autres artistes ?

Enfin, quel impact a un catalogue sur la carrière d'un·e artiste ? Que se passe-t-il lorsque des artistes refusent l’édition de catalogues accompagnant leurs expositions ? À l’inverse, comment certains catalogues se distinguent dans la carrière d’artistes qui ont bénéficié de nombreuses publications autour de leur travail ? Arrive-t-il, dans la réception de l’œuvre d’un·e artiste, que des catalogues soient plus importants que les expositions qu’ils accompagnent ?

Toutes ces questions pourront être interrogées sur le temps long, afin de comprendre si et dans quelle mesure l’implication des artistes a pu suivre l’évolution des formes du catalogue d’exposition comme sa généralisation, ou si chaque cas est un cas individuel, quelle que soit la période concernée.

Pour cette journée d’étude sont attendues des propositions de doctorant·es, de post-doctorant·es, d’universitaires, mais aussi celles d’artistes et de commissaires d’exposition et/ou directeur·ices de publication qui ont été amené·es à travailler plus ou moins régulièrement avec des artistes à l’occasion d’une exposition ayant conduit à la publication d’un catalogue.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (5 000 signes maximum) seront accompagnées d’une courte bibliographie et de quelques lignes de présentation bio-bibliographique de l’auteur·ice. Elles sont à envoyer par mail aux trois membres du comité d’organisation :

helene.trespeuch@u-bordeaux-montaigne.fr

marie.gispert@univ-grenoble-alpes.fr

mica.gherghescu@centrepompidou.fr

jusqu’au 3 février 2025.

Comité d’organisation

Hélène Trespeuch, professeure d’histoire de l’art contemporain, Université Bordeaux-Montaigne, CRHA – F.-G. Pariset

Marie Gispert, professeure d’histoire de l’art contemporain, Université Grenoble Alpes, LARHRA

Mica Gherghescu, conservatrice à la Bibliothèque Kandinsky, Mnam, Centre Pompidou, Paris

Comité scientifique