Announcement

92e Congrès de l’ACFAS, 5 mai 2025

Colloque 6

Argumentaire

Face au constat des mutations récentes de l’écosystème de l’édition en musique et ce, à l’heure où le virage numérique, les usages émergents de la publication en libre accès et l’intérêt de la science ouverte entraînent une diversification rapide et constante des contenus, des services, des médias, ainsi que des formats de publication, de nouveaux défis de taille se profilent à l’horizon pour les acteur-ices de la diffusion des savoirs musicologiques.

Si l’accélération de la construction et de la circulation des connaissances sur Internet, qu’accompagne l’entrée en jeu de plateformes d’édition alternatives — dont celles d’OpenEdition — s’ouvrent entre autres sur la transformation à la fois des modèles économiques et de la réalité juridique entourant le processus de dissémination des savoirs, elles confrontent avant tout ses différents acteurs·rices (chercheur·es, éditeur·ices, archivistes, bibliothécaires, etc.) à l’impératif d’adapter leurs pratiques à ces conjonctures changeantes. En l’occurrence, ces fluctuations font surgir de nouveaux questionnements et suscitent des réflexions critiques quant aux modalités entourant la diffusion des connaissances musicologiques, notamment en ce qui a trait au réajustement des pratiques inhérentes aux processus éditoriaux « traditionnels ».

Dans le cadre du congrès de l’ACFAS, nous sommes heureux de vous convier au colloque ayant pour thème les « Enjeux actuels de la diffusion des savoirs en musique ». Nous invitons les personnes chercheures, étudiantes et praticiennes à soumettre des propositions qui s’inscrivent dans cette thématique et qui mettent en évidence des réflexions et des résultats de recherche portant sur l’édition des connaissances en musique au sens large, qu’elles soient musicologiques, ethnomusicologiques, pédagogiques ou pratiques. Plus précisément, ce colloque vise à rassembler quiconque s’intéresse à l’édition musicale, de sorte à générer une réflexion quant à l’état actuel du domaine et aux bouleversements causés par le numérique, le libre-accès, l’intelligence artificielle et les revues prédatrices, lesquels engendrent des répercussions sur la circulation des nouvelles connaissances en musique et ce, notamment quant aux choix des langues de publication, des modèles d’affaire, et les modalités d’évaluation par les pairs...

Le colloque est organisé sur une journée. Il comportera un panel et des temps de discussion collective axées sur les bonnes pratiques de la diffusion du savoir et sur les actions à entreprendre. Le colloque sera organisé en format comodal, soit en à la fois présentiel et en ligne.

Pour soumettre votre proposition de communication

Les propositions de communication doivent comporter les informations suivantes :

Titre de la communication Nom, affiliation et adresse courriel des conférencier·ères Résumé d’un maximum de 1500 caractères (espaces compris, bibliographie exclue le cas échéant) Indication de la modalité de présentation (en présentiel ou en ligne)

Les propositions doivent être soumises en format Word ou PDF à l’adresse suivante : ariane.couture2@usherbrooke.ca

avant le 14 février 2025

Elles seront étudiées par les responsables du colloque et les décisions seront rendues par courriel au plus tard le 28 février 2025.

La durée des présentations est de 20 minutes chacune, suivies de 10 minutes de question.

Il est à noter que pour prendre part au colloque, les conférencier·ères retenu·es devront avoir un profil actif sur le site de l’ACFAS, afin de se voir inclu·ses dans le programme du colloque et pour s’acquitter des frais d’inscription au congrès.

Pour plus d’informations, veuillez contacter jordan.meunier@umontreal.ca.

Comité organisateur

Ariane Couture, professeure adjointe, Université de Sherbrooke Gordon E. Smith, professeur agrégé, Université Queen’s Martin Lussier, professeur agrégé, UQAM

Christine Guptill, professeure agrégée, Université d’Ottawa Sandria P. Bouliane, professeure agrégée, Université Laval Anthony Grégoire, chargé d’enseignement, Université Laval

Coordonnateur