Revue « L’Âge d’or » - appel à dossier

L’Âge d’or , revue de l’équipe interne Écriture du mond ehispanique (EMHIS) du laboratoire Littératures, savoirs et arts (LISAA) de l’université Gustave Eiffel, lance un appel à projet de numéro pour une parution à partir de 2026. La revue étudie l’image au sens large, en Espagne et en Amérique latine, du Moyen Âge à nos jours. Les articles y sont publiés en français ou en espagnol.

Le numéro présentera un nombre minimum de six articles et répondra à la politique éditoriale de la revue disponible sur son site web. Chaque article ne comptera pas moins de 30 000 signes. Les coordinateurs sont chargés de recueillir les propositions d'articles. Le comité de rédaction de la revue examine ensuite les propositions de dossiers. Si le dossier est accepté, une évaluation en double aveugle des articles est réalisée par des évaluateurs internes et externes.

