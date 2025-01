Entre imaginaire et réalité : la France et les Caraïbes

Announcement

Situées dans la région Caraïbe, la Guadeloupe et la Martinique, font partie de l’archipel caribéen à quelques kilomètres de la Dominique et de Sainte-Lucie et du Venezuela, en terre ferme. Le rappel historique souligne un passé avant et après la colonisation, puis une étape marquée par l’abolition de l’esclavage et enfin une transformation de la colonie française en département français sous l’appellation de « outre-mer » ou de « Ultramarins » comprenant l’ensemble des territoires de la République française, située elle sur le continent européen. Aujourd’hui on parle de DROM-COM (départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer), rappelant l’ancienne dénomination de DOM-TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer). Ces territoires, situés en Amérique, Océanie, dans l’océan Indien, couvrent des réalités culturelles et politiques différentes alors même qu’elles sont rattachées à un statut de citoyenneté française identique de droits, fondement de la République, de défendre et protéger les droits humains. Cette construction identitaire est issue du statut de l’empire colonial français avant que celui-ci ne disparaisse pour laisser place à la loi de départementalisation de mars 1946 à la Martinique, à la Réunion, à la Guadeloupe et à la Guyane, puis à Mayotte en 2011 et aux collectivités d’outre-mer pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, île Clipperton (propriété domaniale), Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Une réalité géographique et sociale qui se construit sur un imaginaire qui s’impose grâce à des apprentissages d’activités cognitives portant sur la maîtrise de la langue française principalement en vue d’acquérir les capacités et les connaissances pour s’intégrer à la culture française et répondre à la réalité nationale voulu du continent. Mais d’autres réalités sont à prendre en compte pour répondre à cette intégration pour que ce nationalisme ne corresponde pas à une nouvelle forme d’impérialisme et de domination. L’étape de la négritude dans les sciences en tant que rappel historique de ces régions constitue un apprentissage essentiel de compréhension et d’aptitude fondamentale à la formation de l’homme caribéen et des mondes. Travailler sur l’imaginaire de la France caribéenne, c’est prendre part à ce monde interconnecté pour y être représenté, prendre en compte d’autres points de vue, c’est poser l’être dans une réalité inventée et lui donner la capacité de s’identifier grâce à des connaissances fondamentales historiques, culturelles, géographiques, anthropologiques pour faire face aux nouveaux défis. L’entre-deux de la Caraïbe ne serait-elle pas en partie cette France caribéenne, universelle (européenne, africaine, asiatique, amérindienne et océanique) ? Cet appel privilégie une approche de relations pluri-pacifiques et concerne tous ceux qui se sentent attirés par cette construction imaginaire ainsi que ceux qui pourraient sentir son rejet c’est pourquoi tous les domaines des sciences humaines et sociales ainsi que des sciences politiques et d’éducation sont invités à proposer leur réflexion.

