La disparition de l’entité administrative régionale (même si la fusion en a maintenu le nom) a rendu paradoxalement plus aiguë la question de ce que signifie aujourd’hui être franc-comtois. Ce colloque ne propose pas uniquement de définir et de décrire ce qui fonde cette identité collective, mais de comprendre comment elle se construit, comme elle se transmet, comment elle évolue. Ce n’est donc pas un regard exclusivement historique ou patrimonial qu’il entend porter sur l’identité régionale : il propose au contraire de s’ouvrir à d’autres questionnements sur l’élaboration des processus d’appartenance à un territoire et à un groupe humain dans leurs dimensions culturelles, politiques, affectives… qu’elles soient individuelles ou collectives, intimes ou militantes. Les organisateurs privilégient une approche volontairement ouverte à la pluralité, intéressant à la fois les sciences humaines mais prenant aussi en compte des considérations économiques et environnementales.

