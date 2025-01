Abstract

Le 27 janvier, anniversaire de la libération d’Auschwitz et journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité, une table ronde est organisée autour des victimes juives (professeurs, étudiants et anciens étudiants) de la Faculté de droit de Paris pendant la seconde guerre mondiale. Cette rencontre sera ultérieurement suivie d’expositions, l’une physique et l’autre virtuelle, préparées par la bibliothèque Cujas, et elle en présente déjà les résultats scientifiques.