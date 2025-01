Announcement

Argumentaire

La Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT) a été élaborée pour stopper la consommation du tabac et des produits du tabac. Face à cette politique internationale de Santé publique, l’industrie du tabac multiplie des stratégies pour se maintenir et accroître la clientèle (Ballmer et al, 2022). Ces tactiques pour contrer les politiques de lutte guidées par la CCLAT constituent l’ingérence de l’industrie.

Aujourd’hui, plusieurs stratégies visant à rendre le tabac et les produits du tabac plus attractifs sont remarqués sur le marché africain, la nouvelle cible de l’industrie du tabac. Au niveau de l’apparence, l’industrie utilise des designs trompeurs en imitant des formes de produits, des personnages qui attirent des enfants et des jeunes. Au niveau du goût et de l’odeur, elle a recours à des additifs et arômes susceptibles d’attirer les femmes et les plus jeunes. L’attractivité, cette nouvelle forme de l’industrie du tabac menace donc les femmes, les jeunes et les enfants et se présente comme un défi majeur à relever dans le cadre de la lutte contre le tabagisme dans le monde, notamment en Afrique.

Face à ce défi de l’attractivité, l’OMS a révélé, en novembre 2024, le thème de la campagne pour la Journée mondiale sans tabac (JMST) 2025 : « Démasquer l’attrait : exposer les tactiques de l’industrie sur les produits du tabac et de la nicotine ». Selon l'OMS, cette campagne mettra en lumière les stratégies utilisées par les industries du tabac et de la nicotine pour rendre leurs produits nocifs plus attrayants (ATCA, 2024).

S’inscrivant dans le cadre de cette campagne de l’OMS, la deuxième édition du colloque portant sur le tabagisme en Afrique est intitulée : « Tabagisme en Afrique : de nouveaux défis face à l’attractivité du tabac, de la nicotine et des produits connexes ».

Ce colloque vise essentiellement à mobiliser le milieu universitaire africain, les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs face aux défis liés à l’attractivité du tabac et des produits du tabac. Toutefois, les acteurs de la société civile d’Afrique et d’ailleurs, des partenaires de la lutte antitabac ou toute personne n’ayant aucun lien avec l’industrie du tabac pourraient également apporter leurs contributions à partir des cinq axes principaux ci-dessous.

Axes thématiques

Axe 1 : Les tactiques d’attrait sur les marchés africains

Cet axe permet de dévoiler l’attrait en exposant les différentes tactiques de l’industrie du tabac à partir des marchés africains. Il répond à la question suivante : comment l’industrie du tabac procède-t-elle pour attirer de nouveaux consommateurs en Afrique ? Cet axe peut traiter, par exemple, des tactiques suivantes : des designs, des couleurs, des arômes, etc. Ainsi les tactiques pourraient porter sur l’apparence, l’odeur, le goût, etc.

Axe 2 : Attractivité et appétibilité du tabac, de la nicotine et des produits du tabac

En rendant le tabac et ses produits plus attrayants, l’industrie du tabac a un objectif difficile à voiler : favoriser plus de consommation. Les arômes et autres additifs modifiant l’odeur et le goût rendent chez les jeunes l’expérience plus douce et augmentent « les chances d’une utilisation prolongée [en réduisant] la probabilité d’arrêt » (OMS, 2025). Cet axe pourrait répondre aux questions : Comment l’attractivité impacte-t-elle la consommation prolongée ? en quoi l’attractivité est-elle un facteur d’initiation ?

Axe 3 : Attractivité et ingérence de l’industrie du tabac en Afrique

En visant à augmenter le nombre de consommateurs du tabac, la stratégie d’attractivité sape les efforts pour réduire la consommation du tabac. Il s’agit donc dans cet axe de dénoncer cette forme d’ingérence. Il s’agit également de dénoncer d’autres formes d’ingérence ou d’expliquer l’attractivité au-delà de l’ingérence.

Axe 4 : Attractivité et menace des femmes, jeunes et enfants

Le markéting glamourisé de l’industrie du tabac cible plus les femmes, autrefois préservée par certaines représentations sociales (Seka et Kouassi, 2024). Certains produits de l’industrie imitent des bonbons, des friandises ou même des personnages de dessins animés (ATCA, 2024). Ces éléments attirant naturellement les enfants, ces derniers ne sont donc pas épargnés par la politique d’élargissement des consommateurs de l’industrie du tabac. Avec la traditionnelle cible de l’industrie, les jeunes (les remplaçants des fumeurs en activité), les femmes et les enfants se retrouvent ainsi menacés. Cet axe fait l’état des lieux de cette menace en montrant l’impact de l’attractivité sur les femmes, les jeunes et les enfants.

Axe 5 : Attractivité, violence et délinquance

Cet axe vise à dévoiler le lien entre l’attractivité des produits tabagiques et la criminalité. Il répond à la question suivante : comment l’attractivité des produits tabagiques peut-elle être favoriser la violence ou la délinquance ? En quoi des vols, voire des braquages auraient-ils pour causes lointaines l’attractivité de l’industrie du tabac ?

Axe 6 : Nouveaux produits de l’industrie du tabac, défis et perspectives de la lutte antitabac

Les nouveaux produits du tabac pourraient être considérés comme une forme d’attractivité de l’industrie du tabac. Cette innovation de l’industrie impose de nouvelles perspectives de lutte et des défis qu’il conviendrait de relever ici. Il s’agit également d’établir le lien entre les nouveaux produits du tabac et l’attractivité.

Lieu et dates importantes

Lieu : Université Félix Houphouët-Boigny, UFR de Criminologie

Date du lancement officiel : 15 décembre 2024

Date limite de soumission des résumés : 15 février 2025

Réponse : 20 février 2025, au plus tard

Date du colloque : 02, 03 et 04 avril 2025

Date d’envoi des textes complets (non négociable) : 05 juin 2025

Retour d’instruction : 05 juillet 2025

Renvoi des textes définitifs (corrigés après l’instruction) : 20 juillet Date de publication en ligne : août 2025

Frais d'inscription

Etudiants/doctorants : 20 000 FCFA (30 Euros)

Docteurs : 30 000 FCFA (45,75 Euros)

Enseignants/chercheurs : 50 000 FCFA (76,25 Euros)

ONG : 50 000 FCFA (76,25 Euros)

Organismes internationaux : 100 000 FCFA (152,50 Euros)

Les repas de tous les participants seront pris en charge. L’hébergement des participants étrangers sera également pris en charge (3 nuitées). Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de couvrir les frais de voyage. Seuls les frais de transport des experts invités seront pris en charge.

Les frais sont payables par voie de transfert d’argent auprès de Dr KOFFI Brou Dieudonné (+225) 0709056187 (Orange). +225 0504154192 (MTN Money) ou par Western Union, Moneygram au plus tard le 02 mars 2025.

Confirmer son paiement par un mail.

NB : La participation au colloque, pour toute communication acceptée, est conditionnée par le paiement effectif des frais d’inscription. En cas de désistement, les auteurs des communications sont priés de prévenir les responsables du colloque le plus rapidement possible pour ajustement du programme.

Prix ROCTACI relatif à l’application de la loi

Le Réseau des ONG actives pour le contrôle du tabac en Côte d’Ivoire, ROCTACI, décerne un prix constitué d’un trophée, d’une attestation, d’un kit de lutte contre le tabagisme et d’une somme d’argent à une ou à des personnes physique/s ou morale/s qui a/ ont posé un acte significatif pour l’application d’une ou des dispositions essentielles de la loi.

Si vous êtes intéressés par le prix, vous joignez à votre proposition de communication, une description, en une demie-page au maximum, de l’action que vous avez menée et un curriculum vitae d’une page. Vous pouvez soutenir ou proposer la candidature d’une personne ou d’une structure en procédant de la même manière (CV du concerné et une description de son action).

Coordonnateurs Du Projet

Prof BAKAYOKO Ismaïla /Criminologue/Directeur du Laboratoire LEPDV, Université Félix Houphouët-Boigny/Abidjan/Côte d’Ivoire

Dr (MC) KAZON Diescieu Aubin Sylvère /Criminologie/UFHB/Abidjan/Côte d’Ivoire

Dr (MA) KOFFI Brou Dieudonné /Philosophie et ONG/INSAAC/Abidjan/Côte d’Ivoire

Rédacteurs du Projet

Prof BAKAYOKO Ismaïla /Criminologue/Directeur du Laboratoire LEPDV, Université Félix Houphouët-Boigny/Abidjan/Côte d’Ivoire

Dr (MA) KOFFI Brou Dieudonné /Philosophie et ONG/INSAAC/Abidjan/Côte d’Ivoire

Comité scientifique

Président : Prof BAKAYOKO Ismaïla /Criminologue/Directeur du Laboratoire LEPDV, UFHB/Abidjan/Côte d’Ivoire

Membres :

Prof BAMBA Assouman /Doyen de l’UFR Communication et Société/Université Alassane Ouattara/Côte d’Ivoire

Prof KOUDOU Opadou/Psychologue/Ecole Normale Supérieure/Abidjan/ Côte d’Ivoire

Prof N’GORAN Koko Lucie /Criminologie/Université Félix Houphouët- Boigny/Abidjan/Côte d’Ivoire

Prof BAZARE Nébi Raymond/Criminologie/Université Félix Houphouët- Boigny/Abidjan/Côte d’Ivoire

Prof MAZOU Hilaire Gnazegbo/Socio-Anthropologue/Université Alassane Ouattara/

Prof AKMEL Meless Siméon/Socio-Anthropologue/Université Alassane Ouattara/Côte d’Ivoire

Prof NDIBNU-MESSINA Ethe Julia/ENS, University de Yaoundé 1/ Cameroun

Dr (MC) VAIDJIKE Dieudonné / Université de N’Djamena /Tchad

Dr (MC) BORO Ibourahima Alidou Razakou, Maitre de Conférence, Université de Parakou (Bénin)

Dr (MC) ZAH Tozan Bi, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

Dr (MC) SILUE Léfara, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire

Dr (MC) BOLI Jocelyne /Criminologie/Université Félix Houphouët-Boigny/Abidjan/Côte d’Ivoire

Dr (MC) DAGBE Ahodan Stéphane /Criminologie/Université Félix Houphouët-Boigny/Abidjan/Côte d’Ivoire

Comité d'organisation

Président : Dr (MC) KAZON Diescieu Aubin Sylvère /Criminologie/UFHB/Abidjan/Côte d’Ivoire

Membres :

Dr KOFFI Brou Dieudonné, INSAAC, Côte d’Ivoire

Dr GNAGNE Akpro Akpro Franck Michael, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr KONÉ M’Bétien Patrice, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Dr COULIBALY Yalamoussa, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr ACHO Apie Monique, Université Félix Houphouët- Boigny, Côte d’Ivoire

Dr BOLI Francis/ROCTACI, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Dr KONAN Adjoua Marie-Jeanne, INSAAC, Côte d’Ivoire

Dr NIANDOH Sêmon Herbert Petty, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

ABE Hermann Guy Roméo, INSAAC, Côte d’Ivoire

Dr KOUADIO Gnamien Kesse Jean-Luc, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr KOUASSI Amenan Madeleine Epse EKRA, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr YA Kouadio Ferdinand, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr YÉO Yéssonguiédjo, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Dr. SEKA Koko Marie-Madeleine, INSAAC

Dr SENY Ehouman Dibié Besmez, INSAAC, Côte d’Ivoire

Dr. KOUASSI Jean-Armel Koffi, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr. GNOMBLEI Stephane, Université Alassane Ouattara

Dr. SEKA Chiayé Marie Pauline, INSAAC

Dr KOUAME Akissi Marie Noelle, INSAAC, Côte d’Ivoire

Mme KOFFI Moblée E. Blédjah Ekoun, Université Alassane Ouattara/GRACES, Côte d’Ivoire

M. KOUASSI Kouadio Robert, Chargé d’études, CILTAS-MS

M. DIBY Hosé Prunel, Université Alassane Ouattara

M. OLATAYO Ludovic, Université Alassane Ouattara/RAR-TDA, Côte d’Ivoire

Mme DIBY Amenan Mireille Lynda, Université Alassane Ouattara/GRACES, Côte d’Ivoire

Mme SEDEHI Akissi Épiphanie, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

M. TALL Lacina, Président de l’ONG Clucod et du ROCTACI

Bibliographie indicative

Actes du colloque de 2024 portant sur ; « Femmes, jeunes et enfants face à l’ingérence de l’industrie du tabac » in Revue des Sciences du Langage et de la Communication, N°2 spécial, Décembre 2024, ISSN 1996-8310, in

https://www.revue-slc.org/wp-content/uploads/2024/12/Conference-inaugurale-2_RISLC-Numero-Special-Decembre-2022.pdf conference inaugurale

DROPE Jeffrey (dir.). 2011. La lutte contre le tabagisme en Afrique, peuple, politique et politiques, trad.Anne-Hélène Kerbiriou, Québec, PUL.

KIRSCH Marc et als. 2010. La Lettre du Collège de France, hors-série no 3 : Le tabac, Paris, Collège de France, ISSN 1628-2329.

KATOLOGNAN. 2016. Activités psychoéducatives, stratégie de lutte contre le tabagisme, Sarrebrück, Éditions universitaires européennes.

KOFFI Dieudonné. 2013. Afin qu’il ne soit trop tard, Abidjan, Balafons.

MAZOU Gnazegbo Hilaire. 2017. « Perception des risques socio-sanitaires et attitude liée à la consommation du tabac chez les élèves du Collège Moderne Koko de Bouaké (Côte d’Ivoire) » in Revue Perspectives Philosophiques n°013, pp. 104-118. OMS. 2005. Convention-Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac, Genève, OMS.

PADIOLEAU Jean. 1977. « La lutte contre le tabagisme : action politique et régulation étatique de la vie quotidienne » in Revue française de science politique, 27ᵉ année, n°6, 1977, pp. 932 – 959.

PNLTA. 2019. La lutte antitabac en Côte d’Ivoire, Abidjan, PNLTA.

SANOGO Ndhatz et als. 2005. « Le tabagisme en milieu scolaire à Bouaké (RCI) » in Revue des Maladies Respiratoires, Vol. 22, N° HS1-janvier 2005, p. 99.