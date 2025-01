Penser par cas. Contextualiser

Abstract

Les Doctoriales du Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) tentent de faire dialoguer de manière transdisciplinaire les recherches des doctorant·es du laboratoire. Chaque panel s’organise autour d’un texte de référence soulevant une interrogation fondamentale qui traverse la diversité des approches en sciences sociales ici réunies (la pensée par cas ; la contextualisation). Chaque intervention vise à présenter les travaux et à les mettre en perspective avec une de ces interrogations fondamentales afin de réfléchir, au fil d’un dialogue ouvert avec l’ensemble des participant·es et des modétareur·ices, aux enjeux épistémologiques, méthodologiques et d’écritures qui rassemblent sociologie, histoire, anthropologie et philosophie politique.