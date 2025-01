Announcement

Argumentaire

Aujourd’hui, la présence de climato-négationnistes au plus haut sommet des États, souvent soutenus par des mouvements et partis d’extrême-droite, est patente (Donald Trump, Javier Milei, Vladimir Poutine, pour n’en citer que quelques uns). Pour maints dirigeants politiques (plus ou moins) climato-sceptiques, la lutte contre le réchauffement climatique et contre la destruction de la bio-diversité est reléguée au second plan au nom d’un nécessaire développement économique, de la compétitivité des entreprises et de la sauvegarde des emplois. Dans le monde économique, les climato-sceptiques et négationnistes se trouvent aussi en nombre au sein des banques et entreprises multinationales comme le montrent les investissements massifs et croissants réalisés dans des industries polluantes reposant sur l’énergie fossile. Dans tous les cas, les stratégies de « verdissement » des activités financières et industrielles et l’éco-techno-solutionnisme », defendu par certains experts et scientifique, semblent être l’unique réponse aux défis de l’anthropocène.

La journée d’Etudes « Ecologie(s) et politique. Penser les rapports de l’être humain à la nature » qui aura lieu à Albi à l’Institut Universitaire Jean-François Champollion le 18 février 2025 se propose de réfléchir aux enjeux soulevés par les défis écologiques que la planète doit aujourd’hui affronter. Dans un premier temps, la question écologique dans le monde hispanique sera abordée à partir des politiques menées ou préconisées par des partis et gouvernements de droite et de gauche : le climato-sepcticisme/négationnisme des droites et extrêmes-droites en Amérique latine, le gouvernement de gauche d’Andrés Manuel López Obrador et le programme du parti d’extrême-droite espagnol Vox. Dans un second temps, deux cas d’études (la gestion de l’espace lagunaire vénitien du Moyen Âge à nos jours et l’adaptation des villes de Paris et Bordeaux face à la crise environnementale actuelle) mettront en lumière le concept de conscience environnementale ou écologique des acteurs et l’importance de l’échelle locale/régionale dans la recherche de solutions concrètes pour enrayer la destruction des éco-systèmes. Enfin, trois spécialistes du greenwashing et du backlash écologique débattront des réticences des acteurs économiques et politiques pour s’engager dans une véritable transition écologique et interrogeront la pertinence de la notion de développement durable qui n’empêche pas (voire facilite?) la réalisation de grands travaux d’infrastructure jugés inutiles par une très large partie de la communauté scientifique.

Programme

Institut universitaire de Jean-François Champollion amphi MM017 Audit 2_Pradin (INUC)

9h Accueil Bâtiment Multimedia/ Amphi MM017 Audit 2_Pradin

9h15 Introduction

9h30 - 12h Analyse des discours climato-sceptiques actuels dans les mondes hispaniques

Vincent Marin (Institut Universitaire J.F. Champollion / TCF / Framespa UMR 5136) : Le discours écologique du parti d’extrême-droite espagnol VOX : une construction en trompe-l’oeil.

Stéphane Boisard (Institut Universitaire J.F. Champollion / TCF / Framespa UMR 5136) : Climato-scepticisme/négationnisme dans les droites latino-américaines.

Mario Santiago Jiménez (Instituto Mora / México) : ‘El segundo piso de la Cuarta Transformación’. El presente de México en perspectiva histórica.

12h - 14h Pause

14h - 15h30 Les transformations territoriales locales et l’implication des acteurs régionaux

Solène Rivoal (Institut Universitaire J.F. Champollion / TCF / Framespa UMR 5136) : Tout changer pour que rien ne change : la lagune de Venise façonnée par les Vénitiens.

Aurélien Ramos (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / CRIA UMR 8504 – Géographie-cités) : Écologisation de la production des espaces publics urbains et mobilisation citoyenne : analyses de cas à Bordeaux et Paris.

15h30 - 16h Pause

16h - 17h30 L’écologie entre science et politique : les dangers du Greenwashing et du Greenbacklash.

Débat avec Laure Teulière (UT2J / Framespa UMR 5136 / Atecopol) et Jean-Michel Hupé (UT2J / Framespa UMR 5136 / Atecopol) animé par Rémi Benos (Institut National Universitaire Jean-François Champollion)