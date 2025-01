Announcement

Argumentaire

Cet appel à contributions s’intéresse aux médias (presse écrite, radio, télévision, sites web d’information, médias socionumériques) sous un angle juridique. Il explore le droit de ces médias (Trudel, 1984), pour ne pas dire leur environnement juridique, dans toute sa diversité, à travers des exemples issus de plusieurs pays africains.

Le droit des médias (les médias classiques et les nouveaux médias) ou droit de la communication (de l’information, des médias, de la presse) est entendu ici comme l’« ensemble des règles qui régissent l’exercice des activités médiatiques » (Balle, 2006 : 152). Pour Derieux, ces règles visent à permettre le libre exercice des activités médiatiques, à fournir le cadre et à déterminer les limites d’exercice. Le droit des médias est donc celui de toutes les formes d’expression (écrites, orales, sonores, visuelles, audiovisuelles) et techniques de communication publique (presse, radio, télévision, films, livres, affiches, supports numériques, communications au public en ligne...), quel qu’en soit le contenu (information d’actualité, récits historiques, enseignement, documentation, fiction, divertissement, messages commerciaux...) (Derieux, 2013 : 34).

Au croisement des sciences de l’information et de la communication et des sciences juridiques, cet ouvrage collectif vise à mieux saisir l’évolution du droit des médias (médias classiques et nouveaux médias) sur le continent africain, à l’ère du numérique et de l’Intelligence artificielle (IA). Les contributions devraient permettre d’appréhender les changements et reconfigurations du socle juridique des médias. Il faut admettre que l’environnement médiatique de l’Afrique a été largement abordé dans nombre d’aspects, notamment ceux relatifs à son histoire (Tudesq, 1995), son économie, ses liens avec les pouvoirs politiques (Frère, 2016), de même que les tentatives de régulation et d’autorégulation (Adjovi, 2003 ; De la Brosse, 2012 ; Itoua, 2016).

Dans cet ouvrage, nous nous intéressons principalement à l’aspect relatif à la reconfiguration du cadrage juridique, dans « un contexte marqué par l’emprise des acteurs du numérique » (Ngono, 2021) et l’irruption de l’Intelligence artificielle dans ce secteur.

Au début des années 1990 et même bien avant (à l’époque coloniale), plusieurs pays africains se dotent d’une législation relative aux médias publics et privés. C’est le cas du Bénin avec la Constitution du 11 décembre 1990 qui consacre la liberté de pensée, d’opinion, de réunion et de presse et libéralise l’espace médiatique (Gbaguidi et al., 2011). C’est aussi le cas au Cameroun, où le 19 décembre 1990, la loi relative à la liberté de communication sociale est adoptée. Elle garantit la liberté de la presse tout en s’appliquant à toutes les formes et à tous les modes de communication sociale, notamment l’imprimerie, la librairie, les organes de presse, les entreprises éditrices, les entreprises de distribution, l’affichage, les entreprises de communication audiovisuelles. En Côte d’Ivoire, la première loi portant régime juridique de la presse est adoptée le 31 décembre 1991 (Karimu, 2020). En Tunisie, en revanche, le Code de la presse de 1975 a été abrogé plus de trois décennies après, à la faveur de la révolution de 2011.

Ces instruments juridiques visent plusieurs objectifs dont le principal demeure la professionnalisation du secteur médiatique et des pratiques journalistiques (Ruellan, 1992 ; Frère, 2016). Toutefois, le droit des médias se heurte à diverses contraintes. Certaines législations sont adoptées dans une volonté clairement affichée de « bâillonner » la presse (Bahi, 2000 ; Tozzo, 2005). C’est ce que Simon Ngono (2017) nomme « les paradoxes de la liberté de la presse », en référence au contexte camerounais. Ainsi, au cours de la période vicennale 1990-2010, plusieurs journalistes africains séjournent en prison pour leurs écrits peu appréciés par les pouvoirs politiques locaux (Frère, 2015).

Aujourd’hui, certains pays encouragés par les organisations de défense de la liberté de la presse, prônent la dépénalisation des délits de presse. D’autres, en revanche, continuent de recourir aux peines d’emprisonnements pour sanctionner les journalistes qui ne respectent pas les règles éthiques et déontologiques. Au Benin, le journaliste Ignace Sossou, est « sorti de prison après six mois d’emprisonnement ferme pour "harcèlement par le biais de moyens de communication électroniques" » (Gbaguidi, 2021 : 304). En Tunisie, deux journalistes, Mourad Zeghidi et Borhen Bssais ont été interpellés le 11 mai 2024 pour des déclarations dans des émissions et des publications sur les réseaux sociaux, considérées comme critiques du pouvoir du président Kaïs Saïed. Ils ont été condamnés à six mois pour diffusion de "fausses nouvelles" dans les médias et réseaux sociaux, et six mois supplémentaires pour "de fausses déclarations dans le but de diffamer autrui", en vertu du décret-loi 54, promulgué en 2022 par le président tunisien.

Face à ce qui peut être considéré comme une volonté de certains pouvoirs politiques de maintenir les médias et leurs acteurs sous contrôle (Atenga, 2007), des questions se posent sur le véritable rôle des organes de régulation. Ont-ils été créés pour faire simplement bonne conscience ? Pourquoi malgré leur existence, des délits de presse sont réglés au sein des palais de justice ? Est-ce une insuffisance de la loi sur la presse qu’exploitent judicieusement certains pouvoirs africains. Autant de questions auxquelles les recherches devront répondre.

En outre, depuis une dizaine d’année, l’avènement de l’Intelligence artificielle (IA) change la donne. Les pratiques journalistiques se trouvent bouleversées par l’introduction de nouvelles technologies issues de l’IA. Cette (r)évolution technologique pourrait entraîner (si ce n’est déjà le cas) la révision des normes régissant les médias.

Cet ouvrage collectif entend modestement répondre à ces nouveaux enjeux, en questionnant toutes les problématiques relatives au droit des médias en contexte africain. Il est donc important de mener des recherches empiriques sur l’évolution des dispositifs juridiques qui gouvernent les médias dans les pays d’Afrique anglophone, francophone et lusophone. Quelques questions peuvent servir de lignes directrices aux travaux attendus. Comment le droit des médias accompagne l’évolution du secteur médiatique dans différents pays d’Afrique ? Dans quelle mesure l’essor du numérique et des TIC a entraîné des révisions des législations sur les médias afin de prendre en compte les changements observés ? Quelles dispositions juridiques spécifiques sont envisagées pour protéger les médias face aux conséquences de l’IA ?

En quoi le contexte socio historique marqué par l'apparition du terrorisme dans la sous-région ouest-africaine (et ailleurs sur le continent) a pu influer sur l'évolution du droit de l'information ?

Pour répondre à ces questions centrales, cet appel à contribution s’intéresse à 4 axes principaux (non exclusifs les uns des autres). Axe 1 : Evolution du droit de la presse écrite

La presse écrite a été la première catégorie de média à faire l’objet d’un encadrement juridique spécifique (Karimu, 2017). Plusieurs décennies après l’adoption des premières « lois portant régime juridique de la presse écrite », en Afrique, il devenait indispensable de réviser les textes en vigueur. L’objectif est de prendre en compte les principales évolutions constatées dans le secteur des médias imprimés. On peut citer, entre autres, les règles de création, la dépénalisation, les délits de presse, le déploiement des médias classiques sur Internet, l’essor des Fake news, l’avènement de l’Intelligence artificielle…

Axe 2 Evolution du droit des médias audiovisuels classiques et numériques

Le paysage audiovisuel africain connaît depuis plus de trois décennies des évolutions qui nécessitent une refonte des lois. Le monopole des médias étatiques installé durant les trois premières décennies des indépendances (19601990) est depuis caduc. En Tunisie, un cadre légal est mis en place à travers les décrets-lois n°2011-115 et n°2011-116 (Chouikha, 2013). Au Benin, la libéralisation de l’espace audiovisuel fait son petit bonhomme de chemin depuis la promulgation de la loi n°97-010 du 20 août 1997. C’est ce même texte qui définit les délits en matière de presse et de communication audiovisuelle (Gbaguidi et al., 2011). Comment les pays africains font face à la libéralisation en cours dans ce secteur de l’audiovisuel, en termes de dispositifs juridiques ? Quels textes régissent les programmes audiovisuels aujourd’hui ?

Axe 3 Le droit des médias face aux nouveaux acteurs (pure players, médias socionumériques, bloggeurs, influenceurs…)

Ce troisième axe invite à étudier l’émergence des médias numériques en contexte africain. Dans nombre de pays, l’univers de la presse en ligne est en plein essor (Seck-Sarr, 2017). La création et l’explosion des médias en ligne, au nombre desquels les pure players obligent les pouvoirs publics à revisiter les textes précédents, afin de prendre en compte ces « nouveaux médias » aux fonctionnements particuliers. En outre, l’omniprésence des médias socionumériques (Stenger et Coutant, 2011) constitue une raison sérieuse pour réfléchir sur les textes en vigueur dans le paysage médiatique africain. Enfin, on s’interroge sur la place des nouveaux acteurs qui redéfinissent les pratiques journalistiques. Il s’agit des blogueurs, journalistes citoyens, influenceurs et autres. De nouveaux cadres juridiques ont été certainement élaborés (ou sont en cours de l’être) dans l’objectif de prendre en compte l’ensemble de ces transformations qui ont Internet pour cadre d’expression (Jongen et Strowel, 2017).

Axe 4 Le droit des médias à l’heure de l’Intelligence artificielle

Ce dernier axe qui se veut transversal, entend interroger la place de l’Intelligence artificielle dans l’environnement médiatique africain. Du 4 au 6 mars 2024, le Cameroun a abrité un « Sommet de l’Union africaine de radiodiffusion sur l’Intelligence artificielle ». Les participants à cette rencontre se sont retrouvés pour penser les défis des avancées technologiques liées à l’IA.

En outre, la ville de Rabat (Maroc) a accueilli du 3 au 5 juin 2024 le premier « sommet africain » sur l’IA.

Sur le continent européen, une réglementation était à l’étude : la Commission européenne envisageait en 2021, des règles harmonisées concernant l’Intelligence artificielle (Bensamou et Loiseau, 2022). Trois après, l’IA Act, le règlement européen, a été adopté le 13 juin 2024 et publié au journal officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2024.

Comment cette nouvelle donne est-elle traduite dans les textes sur le fonctionnement des médias africains ? S’il est encore tôt pour constater un changement de lois dans tous les États, il est probable que des réflexions soient en cours, afin d’adopter des mesures qui pourraient mettre des garde-fous à l’usage de l’IA dans les pratiques journalistiques. Des études des cas seront particulièrement bienvenues.

