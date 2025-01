L’Afrique bleue

Announcement

Argumentaire

Contexte et problématique

Les problématiques liées à la gestion des espaces littoraux et maritimes sont multiples et complexes, impliquant des dimensions écologiques, économiques, sociales et politiques. Ces espaces en tant que régulateur climatique et réservoir de biodiversité, sont devenus une priorité majeure des politiques publiques environnementales pour la transition socio-écologique (Clark & Harley, 2020 : 16). Elles sont aujourd'hui perçues comme des leviers essentiels de puissance étatique (Ghezali, 2013) et leur exploitation est une nécessité économique à laquelle aucun État ne saurait renoncer (Bignoumba, 2018).

Le concept de "merritoire", introduit par Camille Parrain (2012), souligne les liens étroits entre territoire et maritime, invitant à une approche intégrée qui dépasse la traditionnelle dichotomie terre-mer. Le merritoire offre un cadre analytique particulièrement pertinent pour appréhender ces domaines maritimes largement territorialisés, car, appropriés. Cette appropriation croissante, notamment à travers l'institutionnalisation des zones économiques exclusives, a intensifié les enjeux liés à l’exploitation et à la gouvernance des espaces littoraux et maritimes (Marrou, 2019).

Les États africains sont confrontés à de multiples enjeux dans la gestion de leurs merritoires : piraterie, érosion côtière, conflits d'usage, surexploitation des ressources halieutiques, inadéquation des politiques d'aménagement, immigration clandestine, pollution des habitats et de la biodiversité maritime (Cormier-Salem & Tarik, 2011). Ces enjeux sont complexifiés par des politiques maritimes encore à un stade embryonnaire (Dahou & Mazé, 2021), en dépit de toute planification intégrée et durable adaptées aux réalités spécifiques de chaque État côtier africain et aux besoins de leur hinterland (Boiral, 2004 ; Vogel, 2011).

Comment les États africains peuvent-ils élaborer et mettre en œuvre des stratégies nationales et régionales intégrées, capables de maximiser les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux de leurs merritoires, tout en relevant les défis liés à la gouvernance, à la sécurité maritime et au changement climatique ?

La troisième journée d’étude "L'AFRIQUE BLEUE : DYNAMIQUES, ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MERRITOIRE AFRICAIN" organisée par le Réseau Africain des Jeunes Chercheurs en Sciences du Territoire (RAJeC STer) du Groupe de Recherche Populations, Sociétés et Territoires (PoSTer) de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, en partenariat avec le Master professionnel en activités maritimes et aménagements des littoraux du Centre d’Etude et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospectives. (CERGEP), L’Etudiant Africain et l’ONG Aquatic Species, invite à mener une analyse approfondie des dynamiques et des politiques publiques liées aux enjeux spécifiques du merritoire africain. Durant cette journée d'étude, le réseau propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'explorer les dynamiques complexes qui façonnent ces merritoires africains, en mettant en évidence les enjeux spécifiques liés à la sécurité maritime, à la protection de la biodiversité et à la gestion durable des ressources marines.

L'objectif est d'explorer les différentes facettes des enjeux recouvrant le merritoire africain à travers quatre axes principaux :

Axe 1 : Enjeux géopolitiques, gouvernance des ressources et défis de la sécurité des merritoires africains.

Cet axe de recherche propose d'explorer les dynamiques entre les enjeux géopolitiques, la gouvernance des ressources naturelles et les défis liés à la sécurité maritime. Comparées à l’abondance, la variété et le renouvellement des études sur les frontières terrestres, les frontières maritimes sont des sujets marginaux de recherche. Elles sont le plus souvent à peine évoquées dans les ouvrages généraux sur les frontières (Moullé 2017, Foucher 2020). Pourtant, la mer, longtemps considérée comme un espace de liberté, est devenue un enjeu au centre des rapports de forces entre les Etats (Ndoutoume Ngome, 2010). Les États côtiers sont ainsi engagés dans une véritable course à la mer, motivée par la volonté d'affirmer leur souveraineté, de contrôler les ressources marines et de sécuriser leurs voies de communication (Ros & Galletti, 2016). Les zones économiques exclusives (ZEE), les plateaux continentaux et les passages et zones de prélèvement stratégiques sont autant de portion de merritoires disputées, donnant lieu à des tensions et à des conflits (Boulanger et Lasserre, 2020). Cet axe explorera les mécanismes de cette géopolitique des merritoires Africains, en analysant les stratégies des États, les rôles des organisations internationales et les impacts sur la coopération régionale.

Axe 2 : Biodiversité biologique et ressources marines : Les stratégies de valorisation et de protection du merritoire.

La biodiversité marine, bien que fragile, est l'objet d'une exploitation intensive (Bonin et al, 2015). Plusieurs causes ont une incidence sur la biodiversité marine, aux niveaux génétique, spécifique et écosystémique ; il est admis d’en reconnaître cinq principales : la pêche, la pollution chimique et l’eutrophisation, la dégradation physique des habitats, l’invasion d’espèces exotiques et le changement climatique, (Amara, 2010). Les activités humaines exerçant une pression croissante sur les écosystèmes marins, demeurent indéniables de reconsidérer les modes d’exploitation de la biodiversité (Nations Unis, 2022). Cet axe examinera les différentes conventions internationales et les politiques nationales visant à protéger la biodiversité du merritoire en Afrique et à assurer une exploitation durable des ressources. Il s'agira d'analyser les forces et les faiblesses de ces instruments juridiques, ainsi que les défis liés à leur mise en œuvre.

Axe 3 : Ports et Transports des merritoires africains.

Les ports et les routes que drainent le merritoires en Afrique constituent des infrastructures essentielles pour le commerce mondial (Frémont 2008). Leur fonctionnement est régi par des politiques nationales et internationales complexes, qui influencent les flux de marchandises et les échanges économiques (Frémont et al, 2016). Cet axe analysera les stratégies des acteurs locaux, nationaux et internationaux pour développer et optimiser les réseaux de transport maritime. Il s'agira également d'identifier les dysfonctionnements et les goulets d'étranglement qui peuvent entraver la fluidité des échanges, ainsi que les enjeux liés à la sécurité maritime et à la protection de l'environnement.

Axe 4 : Dynamiques côtières et inégalités en Afrique : impacts de l'urbanisation, du changement climatique et des mobilités.

Dans les merritoires africains, les littoraux sont confrontés à des défis majeurs liés à l'urbanisation accélérée, au changement climatique et aux inégalités sociales. L’occupation du littoral et les pratiques qui y sont recensées les principaux marqueurs de la dynamique d’urbanisation vers la mer. Elles ont engendré différents types de mobilité socio- spatiales et économiques, expression d’inégalités dans l’accès au littoral. Cette réflexion questionne les mobilités dans les principales villes de littorales. Comme le soulignent Mbevo Fendoung et Voudi (2022), les populations côtières sont souvent exposées à des risques environnementaux multiples, engendrant des conflits sociaux et nécessitant des stratégies de gestion intégrées. Par ailleurs, Lambert, Arnaud et Claeys (2019) mettent en évidence les inégalités d'accès au droit environnemental, notamment pour les populations vulnérables. Ces travaux soulignent la nécessité d'une approche multidisciplinaire pour analyser les dynamiques côtières africaines et de prendre en compte les dimensions sociales, environnementales et politiques de ces enjeux. Cet axe invite à analyser les impacts de l'urbanisation, du changement climatique et des mobilités sur les inégalités sociales et spatiales dans les espaces côtiers africains, en portant une attention particulière aux inégalités de genre.

Le Gabon comme cas d’étude en prélude à la 3e Conférence des Nations Unies sur l'Océan

Cette troisième journée d'étude du RAJeC STer s'inscrit dans un contexte international marqué par une prise de conscience croissante de l'importance des océans pour l'avenir de la planète. Elle fait écho à la troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan qui se tiendra à Nice en juin 2025, un événement majeur qui témoigne de l'urgence d'agir pour préserver et exploiter durablement nos ressources marines. Les travaux présentés durant cette journée d’étude par le RAJeC STer visent à enrichir le débat mondial sur la gestion durable des océans, en apportant une perspective régionale et en proposant des solutions adaptées au contexte spécifique de l'Afrique. Le cas du Gabon, avec ses multiples défis et opportunités, illustre parfaitement l'importance d'une approche intégrée et durable de la gestion des espaces maritimes.

Le Gabon, avec ses quelque 960 km de côtes, offre un terrain d'expérimentation unique pour la gestion durable des océans. Depuis 2013, le pays s'est engagé dans une stratégie de valorisation de ses ressources marines. Les travaux du CERGEP mettent en évidence la complexité des enjeux auxquels est confronté le Gabon : une pression anthropique croissante sur le littoral, exacerbée par des conflits d'usage (Ndjambou et al., 2020), des menaces transfrontalières (Ndoutoume Ngome, 2010) et la nécessité d'une coopération internationale renforcée pour une gestion intégrée et durable des espaces maritimes (Bignoumba, 2018). Les programmes développés par l’organisation non gouvernementale gabonaise Aquatic Species s’inscrivent dans une démarche de planification intégrée et durable des espaces littoraux et des milieux aquatiques.

En s'appuyant sur ces recherches des membres du CERGEP et le travail de terrain de l'ONG Aquatic Species, cette troisième journée d'étude du RAJeC STer vient nourrir les réflexions engagées au niveau mondial en apportant une contribution significative aux débats de la Conférence des Nations Unies sur l'Océan et contribuent à enrichir la connaissance scientifique autour des défis identifiés dans la gestion plus durable et équitable des espaces littoraux et maritimes africains.

Programme

10h15 : Mot d’ouverture de la JE 2025 RAJeC STer « L’AFRIQUE BLEUE »

Secrétaire générale du RAJeC STer (Dr. Aurélien Emile Ahua )

) Représentant du CERGEP (Dr. MC Euloge Makita Ikouaya )

) Représentant de l’ONG Aquatic Species (Dr. Christy Achtone Nkollo eps.Kema Kema)

10h45 : Communications

Modération : Linda Silim Moundene, Abdel Mouncharou et Dr. Diane Tapimali

10h45 – 11h15 Gouvernance et géopolitiques des espaces maritimes sur le golfe de Guinée Pr. Guy Serge BIGNOUMBA , Université Omar Bongo, Gabon

, Université Omar Bongo, Gabon 11h30 – 12h00 L’Afrique de l’Ouest face aux défis de la gestion des risques côtiers d’érosion et de submersion marine Pechangou Maïkano Nasser , Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Alger

, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Alger 12h15 – 12h45 Ports et lignes maritimes, Dr. OGOU Atse , Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 13h00 – 13h30 Conservation et biodiversité Dr. CAMARA Mamadouba, CERESCOR, Université de Conakry, République de Guinée

13h45 : Table ronde

Modération : Dr. Mivy Mombo Grady, Dr. Fadel Bah et Elina Maroussia Ango Obiang Panel :

Secrétaire permanent du Conseil National de la Mer (Dr. MC Léandre N’Djambou ),

), Directeur du groupe de Recherche PoSTer (Dr. MC Florent GOHOUROU ),

), Responsable des opérations du BACoMaB Trust Fund ( Oumar BA )

) Responsable Pédagogique du Master professionnel en activités maritimes et aménagements des littoraux du CERGEP (Dr Aline-Joëlle Lembe Bekale).

15h15 : Mot de clôture de la JE 2025 RAJeC STer « L’AFRIQUE BLEUE » (Dr. Ondo Ze).j

Inscription et participation

Chercheurs, experts et étudiants sont invités à participer à cette journée d’étude du RAJeC STer « L’AFRIQUE BLEUE » gratuite pour partager leurs connaissances et contribuer aux débats sur la gestion durable des espaces maritimes africains.

Inscription obligatoire.

Un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre l’événement vous sera envoyé après votre inscription.

Une attestation de participation, valable au CAMES et dans les institutions universitaires et de recherche, sera établie à l’endroit des participants.

Comité d’organisation

Dr. Aurélien Emile Ahua, Dr. Ondo Ze et Linda Silim Moundene

Coordinateurs scientifiques

Dr. Aurélien Emile Ahua, Dr. Ondo Ze, Dr. Aline-Joëlle Lembe épouse Bekale, Dr. Christy Achtone Nkollo épouse Kema Kema.

Contacts et renseignements

RAJeC STer : rajec.poster@gmail.com

PoSTer : poster_ujlog@espacesafricains.org

Partenaires

Conseil National de la Mer du Gabon,

ONG Aquatic Species,

Master professionnel en activités maritimes et aménagements des littoraux du Centre d’Etude et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospectives,

Les Espaces Africains (https://espacesafricains.org/),

L’Etudiant Africain (https://letudiantafricain.com/fr/).

Bibliographie

AMARA Rachid , 2010, Impact de l’anthropisation sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes marins. Exemple de la Manche-mer du nord, VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], Hors-série 8 | octobre 2010, URL: http://journals.openedition.org/vertigo/10129; DOI: https://doi.org/10.4000/vertigo.10129

BIGNOUMBA Guy Serge., Mai 2018, Perspectives économiques de la mer au Gabon, Revue canadienne de géographie tropicale, PP 39 - 43

BOIRAL Olivier , 2004, Environnement et économie : une relation équivoque , VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 5 Numéro 2 | novembre 2004, mis en ligne le 01 novembre 2004, consulté le 11 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/3386 ; DOI :https://doi.org/10.4000/vertigo.3386

BONNIN Marie et al, 2015, Aires marines protégées ouest-africaines : Défis scientifiques et enjeux sociétaux, IRD éditions, 226 p

BOULANGER Marine et LASSERRE Frédéric , 2021, La délimitation maritime en mer de Beaufort, entre immobilisme et indifférence ? », L’Espace Politique [En ligne], 42 | 2020-3, mis en ligne le 14 septembre 2021, consulté le 11 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/espacepolitique/9388 ; DOI : https://doi.org/10.4000/espacepolitique.9388

CLARK William et HARLEY Alicia, 2020, Sustainability Sciences : Towards a synthetics, Annual Review of Environment and Resources, 45 : 331 – 336

COMMISSION DE LA CEDEAO ; 2022, Vision 2050 de la CEDEAO « la CEDEAO des Peuples : Paix et Prospérité pour tous », 64 p

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L´AFRIQUE CENTRALE, 2019, La CEEAC à la croisée des chemins : vers l’intégration de l’Afrique centrale : plan stratégique indicatif à moyen terme (2021 - 2025) de la communauté économique des états de l’Afrique centrale.

CORMIER-SALEM Marie Christine et TARIK Dahou, 2011, Gouverner la mer : États, pirates, sociétés, Dossier thématique in La politique des espaces maritimes en Afrique. Louvoyer entre local et global, pp 5 – 22

DAHOU Tarik & MAZE Camille, 2021, La mer, un objet hautement politique : La privatisation des territoires et ressources maritimes en acte, VertigO : La revue électronique en sciences de l’environnement, Hors série 33, ff10.4000/vertigo.29581ff. ffhal-03509041f

FAU Nathalie , 2022, Les frontières maritimes : quelles spécificités ? L’exemple des mers d’Asie du Sud-Est , Bulletin de l’association de géographes français [En ligne], 99-1 | 2022, mis en ligne le 01 juillet 2022, consulté le 10 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/bagf/9240 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bagf.9240

Foucher Michel, 2020, Les frontières, Documentation photographique, Paris, CNRS Ed., 64 p.

FREMONT Antoine et al , 2016 , Stratégie portuaire et défis logistiques : Quels leviers pour des dynamiques de long terme ? ffhal02128286, 56 p

FREMONT Antoine, 2008, Les routes maritimes : nouvel enjeu des relations internationales ?, Eclairages, 13 p

GHÉZALI Mahfoud., 2010, La vie tumultueuse du couple GIZC et gestion des risques naturels et technologiques sur le littoral : Propos introductifs, N°8, Hors-série, Vertigo, https://doi.org/10.4000/vertigo.10229, 13 p

IRD, 2022, La science de la durabilité, comprendre, co-construire et transformer, 171 p

LAMBERT, Marie-Laure, ARNAUD, Aurélie, &CLAEYS, Cécilia, 2019. Justice climatique et démocratie environnementale-Les inégalités d’accès au droit des populations vulnérables aux risques littoraux–quelques éléments de comparaison. VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement, vol. 19, no 1.

MARROU Louis, 2019. « Les merritoires, territoires de la mer ». L'Atlas des nouveaux mondes-Territoires d'exploration et de découverte Sous la direction de Nicolas Arnaud et Stéphanie Thiébault CNRS-Cherche Midi Editeur. ISBN : 978-2-7491-6238-6. ⟨hal-02437354⟩

MBEVO FENDOUNG, Philippes & VOUDI Eric, 2022. Gestion des risques environnementaux sur le littorale camerounais : pour une prise en compte de la justice environnementale. In : Conférence internationale Nelson Mandéla. 2022.

MOULLE, François, 2017, Frontières, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 341 p.

NDJAMBOU Léandre Edgard, LEMBE Aline-Joëlle (épouse Bekale) & NYINGUEMA NDONG Léonilde Chancia, 2020. Gestion des espaces maritimes et enjeux halieutiques en Afrique centrale : le cas du Gabon. L’Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique, (39).

NDOUTOUME NGOME, Jonathan , 2010. Terrorisme et piraterie : quelle sécurité pour les mers du Golfe de Guinée. Terrorisme et piraterie.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 2022, Dialogue interactif 2 : gérer, protéger, conserver et restaurer les écosystèmes marins et côtiers, 22 p

ROS Nathalie & GALLETTI Florence, 2016, La mer face aux méditerranées : Quelle contribution de la méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer ?, Cahier de l’association international des droits de la mer, éditorial scientifica, 430 p.

VOGEL Augustus, 2011, Relever les défis de la sécurité maritime en Afrique grâce aux investissements en science et technologies, Bulletin de la sécurité africaine N°10, 8 p.