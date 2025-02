Brachylogie et Université

Announcement

Argumentaire

La classe étant un espace d’émergence de l’esprit scientifique où l’apprenant se trouve saisi dans sa dimension humaine face à son rapport aux objets du savoir dans leur complexité. Aussi, les situations de classe s’attèlent à engager l’apprenant, en tant qu’un acteur social C. Puren (2006), dans le processus de l’action dialectique G. Brousseau (1990) lui permettant de soulever, dans le contexte de l’agir professoral, les questions majeures en rapport avec son devenir de citoyen du monde. Par ailleurs, dans sa quête de vérités scientifique, l’apprenant en se représentant le poids du contrat social (J-J Rousseau [1762]- (2024), adhère au parcours des savoirs enseignables Yve Chevalard (1986) et se donne le vouloir d’ émerger en tant que passeur de culture et des valeurs humaines. Ceci étant, cette étude se propose un retour à la classe pour réhabiliter la place de l’apprenant, futur citoyen qui devrait prendre conscience de ses potentialités intellectuelles grâce auxquelles il participe à cette longue marche qui le prédispose à la découverte des sciences et des valeurs dans cette trajectoire de prédilection, celle de l’« intelligence humaine », de la liberté et du vivre ensemble.

Modalités de soumission

Un texte de 300 mots sous format Word ;

l’identité de l’auteur ou des auteurs (le prénom, le nom, le statut et l’institution de rattachement, adresse, E-mail, téléphone) ;

Durée de la communication : 15 minutes

Les propositions sont à envoyées à manif.guelma@gmail.com

avant le 30 mars 2025

Calendrier

Echéance de réception des propositions : le 30 mars 2025

Retour du comité scientifique : le 20 avril 2025

Date de la tenue de la journée d’étude : le 06 Mai 2025

Président d’honneur

Pr Abdelhak Elaggoune

Responsable scientifique

Pr Noureddine Bahloul

Comité d’organisation

Les responsables du comité d’organisation

Naceur-Chérif et Moncef Maizi Randa Boudraa, Maîtresse de conférences, Université de Souk-Ahras

(Membre chargée de la logistique)

Lamine, Naceur-Chérif, Maître assistant A , Université 8 mai 1945. Guelma

(Membre chargé de la logistique)

Samir Ouartsi, Maître assistant A , Université 8 mai 1945. Guelma (Membre chargé de la logistique)

Moncef, Maître assistant A, Université 8 mai 1945. Guelma

(Membre chargé de la communication et de l’hébergement)

Sami Abu-Issa, maître assistant A, Université 8 mai 1945. Guelma (Membre chargé de la communication et de l’hébergement)

Comité scientifique

Noureddine Bahloul, Université 8 mai 1945. Guelma

Danh Thành DO-HURINVILLE, université Franche-Comté, France Mansour M’Henni, Université de Tunis El Manar, Tunsie

Nizar Ben Saad, Université de Sousse, Tunsie Amar Azouzi, Université de Sousse, Tunisie Mohammed Lamine, Université de Batna 2,Algérie

Mansour M’Henni, Université de Tunis El Manar,Tunisie Mohammed Lamine, Université de Batna 2, Algérie Azeddine Ameur, Université de M’Sila, Algérie

Amira-Khadoudja Amrani, Université 8 mai 1945 de Guelma, Algérie Lamia Halassi, Université 8 mai 1945 de Guelma, Algérie

Kamel Sayad, Université 8 mai 1945 de Guelma, Algérie Adila Ameur, Université 8 Mai 1945 de Guelma, Algérie Ferhat Salem, Université de Ouargla, Algérie

Randa Boudraa, Université de Souk Ahras, Algérie

