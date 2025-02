Exilés, réfugiés, étrangers en France (1848-1986)

Abstract

La France a longtemps été réputée comme une terre d’asile pour les proscrits, les exilés et les étrangers. Depuis la fin du XIXe siècle néanmoins, l’immigration – réponse à une atonie démographique ancienne – est construite comme un problème avant tout politique et de plus en plus comme un danger menaçant la société et l’identité françaises. Depuis une quarantaine d’années, elle est même au cœur de programmes et de discours qui ont fait des étrangers des boucs émissaires responsables d’une large partie des maux de notre pays. Depuis une quarantaine d’années aussi, l’histoire de l’immigration, des réfugiés et des exilés s’est structurée en un champ disciplinaire autonome et dynamique.