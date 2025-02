Enseignement de l’architecture en régions

Announcement

Argumentaire

Cette journée s’inscrit dans le cadre du programme CHeaR (Croiser les Histoires des écoles d'architecture en Régions, 2024-2026) qui propose d’aborder l’histoire de l’enseignement de l’architecture à partir d’une posture de décentrement inversant les rapports hiérarchiques préétablis entre capitale et régions. Dans le sillage des précédents programmes qui ont produit des monographies d’écoles, des études sur l’École des Beaux-Arts et une encyclopédie, ce projet a pour ambition d’offrir une approche innovante, chronologiquement et géographiquement transversale.

Quels liens pourraient être établis entre l’environnement physique, le contexte sociétal, et les particularités du bâti des régions avec les écoles d’architecture installées dans ces territoires ? La production architecturale du XXe siècle qui constitue l’essentiel de notre cadre de vie contemporain, serait-elle mieux compréhensible à l’aune d’une meilleure connaissance de la formation des architectes ?

Cette rencontre vise à prolonger les échanges et les débats autour de ces problématiques, sous l’angle des lieux d’enseignement, du contenu pédagogique et des prémices de la recherche dans les écoles, et ce, à la suite d'une précédente journée d’études consacrée en novembre 2024 aux acteurs de l’enseignement et aux liens entre les mondes de la formation et de la profession d’architecte.

Une étude croisée de plusieurs écoles, traversant les présumés moments de rupture (1903, 1968, 2005 : créations respectives des ERA, UPA et ENSA), permettrait de cerner d’une part les continuités et constances, et d’autre part les innovations. L’objectif est également d’explorer d’autres établissements qui, avant ou en parallèle avec les écoles régionales d’architecture, ont proposé une formation à l’architecture dans les villes de province, quels que soient leurs formats ou contenus.

Le présent appel à communications invite les chercheurs et les chercheuses à interroger ces questionnements sous deux axes :

les institutions et les lieux d’enseignement de l’architecture en régions ;

l’évolution de la pédagogie et l’émergence de la recherche architecturale dans les établissements ré g ionaux .

Axe 1

Pour le premier axe, Les institutions et les lieux d’enseignement de l’architecture, sont attendues les études portant notamment sur les établissements qui ont délivré depuis le XIXe siècle, un enseignement de l’architecture en régions. Elles peuvent aborder la question de leur création, organisation et gouvernance en particulier à l’aune des interactions entre les acteurs privés, la corporation, les autorités locales et l’administration centrale. Elles permettront ainsi d’établir une cartographie des foyers de formation à l’architecture au sein des régions et à échelle plus large, de l’hexagone, tout en éclairant les enjeux politiques et économiques, historiques et géographiques, dans leur implantation territoriale pouvant faire émerger des dynamiques infra ou supra locales, voire inter-régionales.

Concernant les lieux de l’enseignement, les propositions pourront aborder la création physique et l’installation spatiale des établissements aussi bien sous l’angle de la localisation dans la ville et du lien avec les autres institutions d’enseignement, que sous celui de la disposition et composition architecturale des édifices. Les équipements spécifiques et les matériels dédiés préexistants, complétés ou renouvelés feront également l’objet d’une attention particulière. Aussi, l’analyse des rapports entre les espaces et les locaux d’enseignement avec les pratiques, le contenu et les ressources pédagogiques sera particulièrement appréciée afin de saisir les spécificités, les innovations, ou les traditions et les difficultés logistiques communes aux établissements. Dans cette perspective, on se concentrera notamment sur les moments clés de 1903, 1968 et 2005 afin de mieux appréhender leurs portées éventuelles en régions. Comment les régions se saisissent ou se soumettent aux injonctions parisiennes de normalisation de la formation sur le territoire telles qu’on pouvait déjà les lire à travers le rapport de Julien Guadet en 1903 ? Dans quelles mesures, les lieux d'enseignement en régions parviennent-ils à construire des spécificités qui interpellent à leurs échelles les attendus du niveau national ?

Axe 2

Le second axe regroupera des investigations portant sur l’évolution de la pédagogie et l’émergence de la recherche architecturale dans les établissements. L’enquête pourra notamment éclairer la composition du programme d’enseignement sous l’angle des disciplines enseignées et leurs importances respectives dans le cursus. Les propositions abordant la place de l’histoire de l’architecture et de l’histoire de l’art dans la formation des architectes seront examinées avec un intérêt particulier. Cette thématique pourra être interrogée tant au travers des profils d’enseignants (architectes ou universitaires), qu’au prisme des contenus et des approches pédagogiques (liens entre théorie et histoire par exemple). Les ressources et résultats pédagogiques, et plus particulièrement le sujet des bibliothèques, fonds d’ateliers et les lieux/espaces de consultation des ouvrages (qu’il s’agisse de la bibliothèque comme ressources d’enseignement ou d’un fonds d’atelier faisant office de répertoire de modèles ou de références), seront les bienvenus. Enfin, cet axe permettra également de retracer le développement de la recherche architecturale, depuis sa genèse sous la forme des études opératoires ou de recherche appliquée dans le cadre des modules d’enseignement et au service des organismes privés ou publics, et des collectivités territoriales, jusqu’à la création du Doctorat en architecture et le foisonnement des recherches fondamentales en lien avec les institutions universitaires voisines. Les propositions pourront porter sur les prémices de la recherche architecturale au sein des établissements. Que ceux-ci prennent la forme de rapports de recherche, de modules d’enseignements (séminaire, JE, CEAA, etc.) ou bien encore d'organisme ou de proto-structure de recherche, leurs études permettront de saisir les moments clés, les acteurs ou les fondements théoriques qui portaient de telles productions. Les disparitions, les refontes, les transformations, les transferts, ou encore les regroupements de ces premiers embryons de recherche éclaireront les origines de la recherche architecturale en régions.

Modalités de soumission

Les propositions composées d’un titre et d’un résumé de 2500 signes maximum accompagnée d’une courte biographie de l’auteur (500 signes maximum) sont à envoyer par courriel à chear2024@gmail.com

Calendrier

Fin janvier 2025 : lancement de l’AAC

: lancement de l’AAC 15 avril 2025 : fermeture de l’appel

15 mai 2025 : sélection des propositions

: sélection des propositions 1er septembre 2025 : remise du résumé et de la biographie de l’intervenant

: remise du résumé et de la biographie de l’intervenant 9-10 octobre 2025 : journée d’études (École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand / UMR Ressources et UR EVCAU, UMR Arche).

Comité d’organisation

Shahram Abadie (MCF, ENSAS-UMR Arche)

Gwenn Gayet-Kerguiduff (IR, ENSAPVS-UR Evcau)

Mathilde Lavenu (MCF, ENSACF-UMR Ressources)

Conseil scientifique

Gilles Bienvenu (enseignant honoraire, ENSA Nantes)

Anne-Marie Châtelet (professeure émérite, ENSAS)

Marianne Jakobi (professeure des Universités, UCA)

Daniel Le Couédic (professeur honoraire, Institut Géoarchitecture Brest)Catherine Maurer (professeure des Universités, Unistra)

Bibliographie indicative

Amouroux, Dominique (dir.), 2009, Le Livre de l’ENSA de Nantes, Gollion, Infolio.

Bouysse-Mesnage, Stéphanie, 2023, “Les pionnières, architectes en France au XXe siècle. Les femmes élèves du 3e atelier Perret à l’école des beaux-arts”, thèse sous dir. d’Anne-Marie Châtelet, Université de Strasbourg.

Bolle, Gauthier et Chevallier, Laurence (dir.), 2021, L’école d’architecture de Bordeaux. Héritages et perspectives, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux.

Callebat, Louis (dir.), 1998, Histoire de l’architecte, Paris, Flammarion.

Chapel, Enrico et Ringon, Constance (dir.), 2019, L'enseignement de l’architecture à Toulouse. Prémices d’une histoire, Paris, Archibooks + Sautereau.

Châtelet, Anne-Marie ; Diener, Amandine ; Dumont, Marie-Jeanne et Le Couédic, Daniel (dir.), 2022,

L’architecture en ses écoles. Une encyclopédie au XXe siècle, Châteaulin, Locus Solus.

Châtelet, Anne-Marie et Storne, Franck (dir.), 2013, Enseigner l’architecture à Strasbourg. Des Beaux-Arts à l’université, 2 vol., Paris/Strasbourg, Recherches/ENSAS.

Dadour, Stéphanie et Le Vot, Sibylle (dir.), 2022, Enseigner l’architecture à Grenoble. Une histoire, des acteurs, une formation, Paris, Recherches.

Debarre, Anne ; Maniaque, Caroline ; Marantz, Éléonore et Violeau, Jean-Louis (dir.), 2020, Architecture 68.

Panorama international des renouveaux pédagogiques, Genève, MétisPresses. Denès, Michel, 1996, Le fantôme des Beaux-Arts, Paris, La Villette.

Diener, Amandine, 2022, Enseigner l’architecture aux Beaux-Arts (1863-1968). Entre réformes et traditions, Rennes, PUR.

Drexler, Arthur (dir.), 1977, The Architecture of the École des Beaux-Arts, Londres, Secker & Warburg.

Dumont, Marie-Jeanne et Perron, Antoine, 2020, UP8. Pour une pédagogie de l’architecture, Paris, ENSAPB.

Epron, Jean-Pierre, 1992, Architecture, tome 2, “Les architectes et le projet”, Paris/liège, IFA/Mardaga.Lambert, Guy et Thibault, Estelle (dir.), 2011, L’atelier et l’amphithéâtre, Wavre, Mardaga.

Le Couédic, Daniel et Sauvage, André, 2022, L’école d’architecture de Bretagne. Un siècle de fabrique des architectes, Châteaulin, Locus Solus.

Lucan, Jacques, 2009, Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe - XXe siècles, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes.

Maniaque, Caroline (dir.), 2018, Les années 68 et la formation des architectes, Rouen, Point de Vues.

Rodriguez-Tomé, Denyse, 2008, “Les architectes en République. Codification d’une profession 1880-1905”, thèse sous la dir. de Christophe Charles, Université Paris 1.

Violeau, Jean-Louis, 2005, Les architectes et mai 68, Paris, Recherches.