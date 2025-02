Announcement

Présentation de la revue

La revue Zaouli est une revue scientifique éditée par le Laboratoire des politiques culturelles et touristiques, de l’économie culturelle, du patrimoine, de l’artisanat et des industries culturelles et créatives. Elle est basée au Centre de Recherche sur les Arts et la Culture (CRAC) de l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC) à Abidjan-Côte d’Ivoire.

La revue Zaouli publie des travaux sur les arts, les sciences de l’information documentaire, la communication, le patrimoine, la culture, etc. en lien avec le développement, mais aussi d’autres travaux en sciences de gestion, sciences humaines et sociales. Elle publie également les textes des comptes rendus des activités scientifiques de l’Institut. Les textes sont sélectionnés par un comité scientifique de lecture en raison de leur originalité, de leur intérêt et de leur rigueur scientifique. En conformité avec l’option éditoriale de la revue, les travaux peuvent mobiliser des regards disciplinaires variés, sans négliger les démarches interdisciplinaires.

A cet effet, le Laboratoire des politiques culturelles et touristiques, de l’économie culturelle, du patrimoine, de l’artisanat et des industries culturelles et créatives invite les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants qui le désirent, à publier leur article dans le N° 9, mars 2025 de la revue Zaouli.

Conditions de soumission

Les projets d’articles à soumettre à la revue Zaouli, entièrement rédigés en français ou dans toutes autres langues au format A4 et présentés dans un fichier Word, sont attendus

avant le 15 février 2025

à l’adresse ci-dessous :

revuezaouli@gmail.com

bilekoutoua@gmail.com

Calendrier

Date limite de soumission : 15 février 2025

Date de notification d’acceptation : 20 février 2025

Envoi des tirés à part : 25 mars 2025

Mise en ligne : 31 mars 2025

Frais de publication ou d'insertion

Les frais de publication/insertion : 50.000 F CFA XOF, soit environ 77 euros, payable qu’après notification d’acceptation de l’article par les experts commis à l’instruction.

Conditions d'évaluation

Les articles sont soumis à une double expertise à l’aveugle aux membres du comité scientifique et de lecture et/ou d’experts spécialistes des domaines parmi ceux que couvre la revue.

Ils renseignent chacun une fiche d’expertise détaillée avec, en conclusion, un avis sur la publication : soit « publication autorisée » (A), soit « Publication acceptée sous réserve que les corrections requises soient effectuées » (B), soit enfin « publication non recommandée » (C) (fiche éditée sur le site).

Si les deux avis sont favorables à la publication (A), le Secrétariat Éditorial en fait une synthèse qu’il envoie à l’auteur.

Si les deux avis émettent des réserves (B), les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la même voie. Après correction, l’article est de nouveau soumis aux mêmes experts (dans la mesure du possible).

Si les deux avis sont défavorables (C), les fiches, anonymées, sont envoyées à l’auteur par la même voie.

Si les deux avis sont contradictoires, un troisième avis est requis auprès d’un des membres du comité scientifique et de lecture ; l’avis majoritaire déterminant la procédure de communication des résultats à l’auteur.

