Announcement

Argumentaire général

La revue Cahiers d’Études africaines initie un cycle de réflexions sur les enjeux et les défis auxquels font face les revues de sciences humaines et sociales en études africaines au sein d’une géopolitique scientifique caractérisée par des asymétries académiques et épistémiques fortes. Sous le titre "Des revues sous les projecteurs. Publier en études africaines", ces trois rencontres programmées en 2025 ont pour objectif de soulever le capot de ces revues qui sont des acteurs clés dans la production, la validation et la diffusion des savoirs sur les mondes africains. Elles visent aussi à resituer la vie éditoriale des revues au regard des contraintes structurelles qui pèsent de tout leur poids sur les stratégies de publication et sur les modalités et capacités de prise en charge des articles scientifiques.

Prenant pour objets et terrains d’enquête les revues françaises et africaines en particulier, il s’agit tout d’abord de se pencher sur les écrits scientifiques eux-mêmes et sur l’activité éditoriale qui les accompagne jusqu’à publication (ou refus), en intégrant dans l’analyse le rôle joué par les différent.e.s intervenant.e.s sur ces textes et les normes qui leur sont appliquées. Un deuxième point d’entrée est celui de l’expérience des acteur.rice.s qui sont les rouages de la fabrique éditoriale : auteur.trice.s sommé.es de toujours plus publier, professionnel.les de l’édition affecté.es par des conditions de travail dégradées, mais aussi évaluateur.rice.s ou rédacteur.trice.s en chef et membres de comité de rédaction. Les rencontres ont enfin en ligne de mire l’histoire des revues, les sociabilités scientifiques qui les animent, les projets scientifiques qu’elles portent et les obstacles qu’elles affrontent. Le cas des revues africaines sera particulièrement exploré, celles-ci étant prises entre désir de produire des savoirs par et pour l’Afrique, d’un côté, voire d’inventer une scène éditoriale autonome, et difficultés structurelles propres aux équipes et aux infrastructures d’édition basées en Afrique, de l’autre.

Ces rencontres accompagnent la préparation d’un numéro spécial des Cahiers d’Études africaines sur les enjeux scientifiques et éditoriaux des revues en études africaines dont l’appel sortira au printemps 2025.

Programme

Le 14 février 2025

de 13h à 16h30 (Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud, s.4.023, 4ème étage)

Cette première table ronde s'intitule : "Dans les coulisses et depuis la scène : travail, position et situation des revues en études africaines"

Avec les interventions de :

Lise Verlaet (Université de Montpellier Paul-Valéry/ITIC/LHUMAIN): "Les scenarii de l’évaluation par les pairs : la publication scientifique dans tous ses états"

(Université de Montpellier Paul-Valéry/ITIC/LHUMAIN): "Les scenarii de l’évaluation par les pairs : la publication scientifique dans tous ses états" Thomas Veret (Université de Rouen Normandie): "Contournement des asymétries épistémiques : des revues à l'épreuve"

(Université de Rouen Normandie): "Contournement des asymétries épistémiques : des revues à l'épreuve" Bastien Miraucourt (CNRS/UMIFRE): "Observations sur la constitution des régions de la science ouverte, frontières, check-points et zones franches"

Pour suivre à distance : https://bbb.ehess.fr/b/mar-uqw-5qi-iyi

Prochaines séances

À venir