Revue « Langues & Cultures » - Varia

Présentation

La revue « Langues & Cultures » est une revue scientifique internationale paraissant en langue française mais sans exclure les autres langues. Elle est éditée par le laboratoire LDP langue, discours et plurilinguisme, département des lettres et langue française de l’université Ahmed Draia -Adrar et destinée à une communauté scientifique multidisciplinaire. Elle se propose de publier des numéros thématiques s’inscrivant dans une perspective interdisciplinaire telles que : la linguistique, la didactique, la sociolinguistique, l’analyse du discours, la littérature, précédés d’un appel à contribution diffusé dans plusieurs sites internet. Chaque appel à contribution est lancé sous la responsabilité d’un coordinateur avec une rubrique « Varia » contenant des articles qui ne relèvent pas de la thématique en question. Exceptionnellement, la revue publie aussi des numéros spéciaux et des actes de colloque ou des journées d’étude.

La revue « Langues & Cultures » entend privilégier les contributions et publications inédites des chercheurs et des doctorants néophytes qui respectent les normes de rédaction internationale et les règles éthiques. Après réception, les articles sont soumis d’une manière anonyme à une double expertise à l’aveugle. Une troisième aura lieu si les deux premières sont contradictoires. Chaque article est évalué par un comité scientifique multidisciplinaire et international qui se compose d’un certain nombre d’experts et d’enseignants chercheurs de l’université Ahmed Draia-Adrar, d’autres universités algériennes et étrangères.

Dans le dessein d’améliorer d’une manière permanente la qualité des publications scientifiques et de promouvoir les recherches multi/pluri et interdisciplinaires, la revue « Langues & Cultures » reste à l’écoute de toutes propositions émanant des experts nationaux et internationaux surtout en matière de rédaction scientifique, de méthodologie et d’édition. La revue ainsi que toute son équipe veillent à proposer à l’ensemble du lectorat, toutes obédiences linguistiques et épistémiques des articles scientifiques de qualité qui respecteront la rigueur scientifique et les normes déontologiques.

Numéro Varia

Domaines couverts :Littréature- Didactique-Sciences du langage-Linguistique -Sociolinguistique- Analyse du discours-Civilisation-Traduction.

Langues acceptées: Français-Anglais -Arabe-Espagnol-Allemand-Italien-Russe-Tamazight.

Modalités de soumission

Les contributions au prochain numéro se font via la plateforme ASJP directement sur le lien suivante : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/625

Avant le 31 mars 2025.

Avant la soumission, il faut créer un compte : https://www.asjp.cerist.dz/en/login

Téléchargez le Template de la revue ( Feuille de style).

Cliquez sur: Instructions aux auteurs.

Dates importantes

Lancement de l’appel à contributions: 28/01/2025

Date limite d’envoi des propositions d’articles :31/03/2025

Mise en ligne du numéro: 30 /06/2025

Comités

Éditeur en chef

Pr. Sid Ahmed KHELLADI

Email: khelladi@univ-adrar.edu.dz

Comité scientifique

Agnès SPIQUEL (U. Valenciennes), Alain RABATEL (U. Lyon 1), Alpha Ousmane BARRY (U. Bordeaux), Dalila MORSLY (U. Angers), Denis LEGROS (U. Paris8), Driss ABLALAI (U. Lorraine), Fatima-Zohra CHIALI LALAOUI (U. Oran 2), Fatima –Zohra HARIG BENMOSTEFA (U. Oran 2), Gaouaou MANAA ( U. Batna), Hadjira MEDANE (U. Chlef), Henri BOYER (U. Montpellier 3), Jean-Pierre SAUTOT (U. Lyon), Imene BENABDALLAH (U. Oran 2), Karima NABTI (ENSV), Kahina DJERROUD (Alger2), Kheira Asma YAHIAOUI ( ENS, Oran), Lakhdhar KHARCHI ( U. Msila), Laurence DENOOZ (U. Lorraine), Meriem STAMBOULI (ENPO), Mohand Amokrane AIT DJIDA (U. Chlef), Mustapha TRABELSI (U. Sfax), Nejmeddine KHALFALLAH (U. Lorraine), Ouardia ACI (U. Blida), Ousmane Alpha BARRY(U. Bordeaux). Patrick CHARAUDEAU (U.Paris13), Patrick HAILLET (U. Cergy Pontoise), Philippe BLANCHET (U.Rennes2) Sabrina FATMI (U. Alger 2), Salem KHCHOUM (U.Lyon2), Saliha AMOKRANE (U.Alger2), Wafaa BEDJAOUI (U.Alger2), Yamna CHADLI ABDELKADER (U. Bordeaux).

Éditeurs associés

Abdelkrim BENSELIM, Abdelkader AMEZIANE, Aïcha BENAMAR, Ali Abdel Amir Abbes KHAMIS Bachir BOUHANIA, Chakib Khalil YOUSFI, Cherine CHEHATA, Claude Cortier, Fatima Zohra HARIG-BENMOSTEFA , Ghania OUAHMICHE, Hadjira MEDANE, Hassane MISSOUM BENZIANE, Ioana Maria Marcu, Ibtissem CHACHOU, Idriss BENKHOYA, Imene BENABDALLAH, Kheira MERINE, Lakhdar KHARCHI, Lorella SINI, Mohammed EL KHATIB, Marie-Anne Paveau , Mohammed LASHEB, Mohamed Zahir, Miloud KARDANE, Nadia GRINE, Rachid CHIBANE, Salem KHCHOUM, Samira ALLAM-IDDOU, Souheila HEDID, THỊ THANH THÚY ĐẶNG, Wafa BEDJAOUI, Yamina MAZAR, Zoubida KHELLADI HAMZA, ZoulikhaTABET Cherine CHEHATA Lorella SINI Zoubida KHELLADI HAMZA,Mohamed ZAHIR, Ioana Maria Marcu, Dalila MORSLY Lindgren CHARLOTTE, Azzedine MALEK, Hanaa AL-SHLOUL, Georgia CONSTANTINOU.