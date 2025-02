Demain, Jean Zay

Announcement

Argumentaire

Dix ans après son entrée au Panthéon, sait-on vraiment qui est Jean Zay ? Derrière les discours officiels l’associant à la République et à son école, l’image de ce « Jules Ferry du Front populaire » demeure floue. Et pourtant, le débat public, sous l’angle de la laïcité, sollicite souvent sa pensée et ses réformes, parfois jusqu’à l’instrumentalisation.

Alors que la Cinquième République semble s’éloigner des rives de la bipolarisation, du fait majoritaire et du présidentialisme gaulliens, qu’a à nous dire aujourd’hui ce jeune radical, député à 27 ans, ministre à 31, embastillé par Vichy à 36 et assassiné par sa milice à 40 ans ?

Après une première journée d’études organisée en juin 2024 à Paris, cette seconde journée se propose d’entrer dans les différents cercles de l’action, de l’amitié, de l’intimité, de l’influence et de la mémoire de Jean Zay. La journée à l’Assemblée nationale se conclura par une table ronde pluraliste de parlementaires qui évoqueront en quoi Jean Zay leur est une source d’inspiration et d’action.

Trois axes et un moment d’échanges permettront de revisiter idées et actions de Jean Zay :

Jean Zay, parlementaire

En premier lieu, le jeune avocat et journaliste orléanais est repéré par ses pairs comme un talentueux parlementaire, brillant orateur, fin connaisseur des dossiers techniques et très vite solidement implanté dans sa circonscription populaire orléanaise. Ce député profondément républicain, « jeune radical », nourrit de durables amitiés avec Pierre Mendès France, Jacques Kayser, César Campinchi et Pierre Cot qui partagent ses convictions nettement de gauche, et entretient également des relations plus que cordiales avec les préfets qu’il côtoie.

Responsabilités ministérielles

Dans un deuxième temps, Jean Zay exerce très jeune des responsabilités ministérielles, appuyé sur un cercle de collaborateurs et membres de son cabinet – Marcel Abraham, Julien Caïn, Jean Cassou, Georges Huisman, Philippe Serre… – tant dans le portage de ses réformes éducatives que pour son action pionnière en faveur de la Culture et le cinéma. Son volontarisme politique lui suscite des adversaires, en particulier au Sénat et dans les bastions conservateurs de Sciences Po, du Temps et de l’Académie, et avive la haine antisémite.

Jean Zay, l'homme

Dans un troisième mouvement, l’approche de l’homme Jean Zay ne peut être séparée de l’étude de son cercle d’amis de jeunesse et de vie littéraire et politique de l’Orléanais, de l’affection de ses intimes : son épouse Madeleine, son père Léon, sa sœur Jacqueline.

Enfin, la conclusion de la journée d’étude s’ouvrira sur une lecture d’extraits d’écrits et de discours de Jean Zay, base et tremplin vers un débat avec des parlementaires d’aujourd’hui pour donner vie à l’actualité de Jean Zay, aux chemins qu’il a éclairés pour la République parlementaire, sociale, laïque, éducative et culturelle de demain.

Conditions de soumission

Les propositions de communication (résumé de 1 000 signes et bref CV scientifique) doivent s’inscrire dans l’un des trois axes

Elles doivent être adressées à

Pierre Allorant (pierre.allorant@univ-orleans.fr),

Walter Badier (walter.badier@univ-orléans.fr)

et Olivier Loubes (olivier.loubes1@gmail.com)

au plus tard le 31 mars 2025.

Comité scientifique

Pierre Allorant, professeur d’histoire du droit et des institutions, université d’Orléans (Centre de Recherche Juridique Pothier)

Walter Badier, maître de conférences en histoire contemporaine, université d’Orléans (ERCAE)

Olivier Loubes, docteur en histoire et professeur en classe préparatoire aux grandes écoles (FRAMESPA)

Organisateurs