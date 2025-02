Analyse des politiques de l’autonomie (APOLAU)

Announcement

Présentation

L’appel à projets principal de recherche « APOLAU » a pour objectif de développer la recherche sur les politiques de l’autonomie et de l’offre médico-sociale concernant les personnes âgées ou en situation de handicap à tous les âges de la vie, mais aussi leurs proches et les professionnels. Il s’agit de s’intéresser aux orientations des politiques publiques de l’autonomie (ses principes, ses modalités et ses effets), aux services territoriaux de l’autonomie, ainsi qu’à la régulation de l’offre de sa qualité et de son accessibilité. La connaissance des publics, des parcours de vie et de leurs accompagnements et des alternatives possibles sont aussi des thématiques attendues dans cet appel à projets.

Il comprend 4 axes :

Axe 1. Les politiques publiques de l’autonomie : orientations, principes et modalités ;

Axe 2. La connaissance de l’offre médico-sociale et des réponses aux personnes : accompagnements et impacts ;

Axe 3. Les « services publics » de l’autonomie dans les territoires : principes et réalités ;

Axe 4. Réguler l’offre, sa qualité et son accessibilité : instruments, usages et effets ;

Axe 5. La connaissance des publics : les personnes concernées et leurs parcours de vie, leurs aidants et les professionnels.

Les projets de recherche visant à produire de nouvelles connaissances scientifiques relevant des sciences humaines et sociales (SHS) et de la santé publique sont éligibles au financement. Les travaux relevant d’autres disciplines pourront être financés dans le cadre de projets interdisciplinaires, dont la ou les disciplines principales appartiennent aux deux champs disciplinaires cités ci-dessus.

L’interdisciplinarité est appréciée, mais n’est pas un critère d’éligibilité. Elle doit être réfléchie en cohérence avec les questionnements du projet de recherche.

Les projets mobilisant des méthodes qualitatives, quantitatives ou mixtes sont éligibles au financement. Par exemple, l’exploitation de bases de données statistiques existantes , de données épidémiologiques et cohortes et de données issues d’infrastructures de recherche notamment en données ouvertes est également éligible au financement.

Dans le cadre de ce programme de soutien à la recherche, et conformément aux ambitions communes de la CNSA et de l’IReSP , les projets de recherche participative sont encouragés sans toutefois que le caractère participatif de la recherche ne constitue un critère d’éligibilité.

Celle-ci repose sur un principe de reconnaissance mutuelle des expertises propres : les chercheurs académiques reconnaissant les savoirs d’expérience des parties prenantes, et les considérant dans la démarche de recherche ; les parties prenantes reconnaissant l’expertise scientifique des chercheurs académiques, et comprenant les exigences d’une démarche de recherche. Par cette reconnaissance mutuelle, les pratiques de recherche participative poursuivent l'avancée de la connaissance par la collaboration d’acteurs divers tout en garantissant la rigueur scientifique du projet et de ses résultats.

Aujourd’hui, la recherche participative comprend un ensemble de pratiques de recherche, associant à différents degrés les parties prenantes au processus de recherche : recherche communautaire (community-based research), recherche collaborative, recherche interventionnelle/recherche-action, etc. La recherche participative ne peut donc être pensée comme une pratique de recherche unique et immuable, mais comme une démarche multiple, en construction, et pour laquelle l’appel à projets entend aider au développement.

Seront appréciés les projets permettant une implication des parties prenantes à toutes les étapes de la recherche (construction de la question de recherche, construction du protocole de recherche, recueil des données, analyse des données, valorisation et diffusion des résultats), et qui permettront, le cas échéant, le financement – et par là-même la valorisation – des parties prenantes pour leur travail de recherche.

Les équipes veilleront à bien expliciter dans leur projet, le rôle de chacun (chercheurs et parties prenantes), et les moyens mis en place pour garantir une réelle implication des parties prenantes (détail de l’organisation des temps d’échanges, les modes de communication, les temps d’implications de chacun des parties).

Objectif de l’appel à projets

Cet appel à projets de recherche a pour objectif de soutenir les recherches sur les politiques de l’autonomie à destination des personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie et des personnes âgées, leurs proches et les professionnels, dans le contexte français (France métropolitaine et d’outre-mer).

Les définitions du « handicap » et de la « perte d’autonomie liée à l’âge » (cf. Encadré 1 et Encadré 2) sont celles de l’action publique du soutien de l’autonomie des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Elles différencient et ciblent les segments de population (en situation de handicap, en situation de perte d’autonomie liée à l’âge, leurs proches aidants, les professionnels de leur accompagnement social et médico-social) concernés par des dispositions d’action publique spécifiques.

Les projets de recherche sans relation avec les présentes définitions sont hors champ de l’appel.

La notion de « handicap »

La Convention internationale aux droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, ratifiée par la France et entrée en vigueur le 20 mars 2010, inscrit dans son article 1 que « par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres » .

La Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) fournit un langage uniformisé et un cadre pour la description et l’organisation des informations relatives au fonctionnement et au handicap (adoption par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2001, résolution WHA54.21). Les concepts de fonctionnement et de handicap mettent en avant l’interaction dynamique entre plusieurs composantes : les fonctions organiques et les structures anatomiques des individus ; les activités que font les individus et les domaines de la vie auxquels ils participent ; les facteurs environnementaux qui influencent leur participation ou l’empêche ; les facteurs personnels. La CIF ne classifie pas les individus, mais des situations relatives au fonctionnement des individus et aux restrictions qu’ils peuvent subir (dite « situation de handicap ») ; le handicap est un terme générique désignant les déficiences, les limitations d'activité et les restrictions de participation au regard également de leurs opportunités et aspirations.

Ces approches sont reprises par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui désigne par « un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant» . Elle consacre le principe du droit à compensation pour la personne handicapée afin de "faire face aux conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne" et crée un guichet unique, les maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH), qui vise à rassembler au sein d’une seule structure les acteurs de la prise en charge du handicap.

En proposant une définition du « handicap » dès son article 2, en affirmant la continuité des situations de handicap tout au long des âges de la vie et en instaurant un principe de compensation, la loi de 2005, et les dispositions législatives et réglementaires depuis adoptées, différencient et ciblent plus précisément le segment de population concerné par des dispositions d’action publique spécifiques (ressources et droit à compensation, non-discrimination, intégration scolaire, insertion professionnelle, accessibilité).

La notion de « perte d’autonomie liée à l’âge »

Dès les années 1960, le rapport Laroque souligne la nécessité de changer le regard porté sur la vieillesse et, proposant un nouveau cadre de référence fondé sur la notion d’autonomie et de participation sociale, pose les jalons d’une politique en direction des personnes âgées .

Une première réponse spécifique des pouvoirs publics français est finalement donnée en 1997 autour de la notion de « dépendance » – définie comme la difficulté à accomplir seul les actes de la vie quotidienne (se lever, manger, faire sa toilette, s’habiller, etc.) ou le besoin de surveillance continue – avec l’adoption d’un dispositif provisoire, la prestation spécifique dépendance (PSD) pour les personnes âgées de 60 ans et plus .

La notion de « perte d’autonomie » est substituée à celle de « dépendance » à partir de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 instituant une allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le texte de loi caractérise la « perte d’autonomie » comme une perte de capacités fonctionnelles dont le degré de sévérité conditionne l’éligibilité à l’APA. La grille nationale AGGIR (« Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources ») qui définit plusieurs degrés de perte d’autonomie (« Groupe Iso Ressources »), du GIR 1 (perte d'autonomie la plus élevée) au GIR 6 (perte d'autonomie la plus faible), fournit un cadre d’objectivation de la perte d'autonomie sur la base de variables dites discriminantes (activités corporelles et mentales) ou illustratives (activités domestiques et sociales) .

Les personnes âgées vivant à domicile ou celles qui résident en établissement sont éligibles à l’APA (au titre d’un plan d’aide ou d’une aide et accompagnement en établissement pour personnes âgées ou unité de soins de longue durée) si évaluées fortement ou moyennement en « perte d’autonomie », c’est-à-dire classées dans les groupes iso-ressources (GIR) de 1 à 4 (sur les 6 niveaux de perte d’autonomie de la classification de la grille AGGIR).

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015 , qui repose sur trois piliers - l'anticipation de la perte d'autonomie, l'adaptation globale de la société au vieillissement et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie - a enrichi et précisé les définitions de catégories d’action publique connexes ou associées à celle de la « perte d’autonomie » : reconnaissance de l’action du proche aidant de personne âgée en perte d’autonomie, lui donnant une définition et lui reconnaissant des droits ; soutien à la prévention de la perte d’autonomie pour les personnes âgées de 60 et plus ; droits à l’information sur les droits et dispositifs de soutien à l’autonomie ; réaffirmation des droits et libertés des personnes âgées.

En proposant une définition de la perte d’autonomie liée à l’âge, créatrice de droits, la loi de 2001 et les dispositions législatives et réglementaires depuis adoptées, différencient et ciblent plus précisément le segment de population concerné par des dispositions d’action publique spécifiques.

Critères d'exclusion

Ne sont pas éligibles dans le cadre de cet appel à projet thématique :

les essais cliniques ;

les expérimentations des techniques médicales ou de réadaptation ;

les projets dont l’objectif est uniquement de tester ou d’évaluer des dispositifs techniques ou technologiques ;

les projets s’inscrivant exclusivement dans le champ médical et sanitaire. Ne rentrent pas dans le champ de l’appel les recherches sur les maladies chroniques qui ne posent pas explicitement la question de la reconnaissance en tant que handicap ;

les études non-académiques (par exemple des études menées par des cabinets de conseil) ;

les innovations de terrain visant à apporter des réponses nouvelles à des besoins sociaux émergeants ou mal satisfaits (cf. les appels à projets « Actions innovantes » de la CNSA ) ;

les projets sans relation avec les définitions du « handicap » et de la « perte d’autonomie » mentionnées ci-dessus ;

dans le champ des recherches sur la scolarisation des élèves en situation de handicap, les projets relative à la scolarisation des élèves relevant d’un projet d’accueil individualisé (PAI), programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE), plans d’accompagnement personnalisé (PAP) ne sont pas éligibles, car ils ne relèvent pas d’une reconnaissance administrative du handicap ;

les projets réalisés uniquement dans des pays étrangers sans comparaison avec la France(France métropolitaine et d’outre-mer) ;

les projets qui ne relèvent pas des sciences humaines et sociales ou de la santé publique.

Processus de sélection des projets

Le processus de sélection comprend quatre étapes :

Étape 1 : la recevabilité et l’éligibilité administrative (cf. Guide du candidat) ;

Étape 2 : l’éligibilité scientifique à partir principalement du résumé du projet (cf. Guide du candidat) ;

Étape 3 : l’évaluation scientifique des projets par le Comité scientifique d’évaluation (CSE)

(cf. Guide du candidat) s’appuyant sur deux expertises externes ;

Étape 4 : l’avis d’opportunité de la CNSA (cf. ci-dessous).

À l’issue des évaluations par le CSE, la CNSA prend connaissance de la liste des projets recommandés au financement et de leur classement. En sa qualité de financeur, il lui revient de produire un avis en opportunité distinguant, parmi les projets recommandés au financement et classés, ceux retenus pour financement.

Plusieurs considérations sous-tendent les arbitrages réalisés par l’avis d’opportunité de la CNSA. Selon le budget dont elle dispose, les éléments d’appréciation et de décision qui guident la CNSA sont habituellement :

L’équilibre à travers les projets de recherche classés :

entre les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap ;

entre les enfants et les adultes au sein des personnes en situation de handicap ;

entre les personnes concernées (en situation de handicap ou en perte d’autonomie liée à l’âge), les aidants et les professionnels.

La diversité et/ou l’originalité :

des disciplines ; des thèmes ;

des approches ;

des équipes de chercheurs.

Par ailleurs,

pourront ne pas être considérés comme prioritaires : les projets de recherche soumis par des chercheurs.es lauréats du programme « Autonomie », ayant encore un projet en cours à la date de l’avis d’opportunité de la CNSA ;

pourront être considérés comme prioritaires : les projets de recherche répondant à des besoins de connaissance identifiés par la CNSA essentiels à la bonne mise en œuvre des politiques de l’autonomie.

Modalités de soutien

Dans le cadre de cet appel à projets, en plus de l’équipe du coordonnateur, 5 équipes partenaires maximum pourront demander un financement. L’équipe 1 doit correspondre à l’équipe du coordonnateur du Projet. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide du candidat (section 6.).

Le montant demandé de subvention et la durée du projet devront être dûment justifiés. Les candidat.es sont invité.es à ne pas sous-estimer la durée du projet de recherche soumis.

Les types de propositions attendues sont les suivants :

Projets de recherche complets

Durée 48 mois maximum

Subvention 30 000-250 000 €

Ce financement a pour objectif de soutenir des projets de recherche pouvant réunir plusieurs équipes, et associées ou non à des parties prenantes. Ce sont des projets de recherche avancés dans leur conception théorique et s’appuyant sur une démarche méthodologique et des conditions de faisabilité avancée et des collaborations abouties.

Projets d’amorçage

Durée 18 mois maximum

Subvention 15 000-50 000 €

Ce financement vise à soutenir financièrement des chercheurs ou équipes, associés ou non à des parties prenantes, ayant identifié une problématique de recherche, pour travailler collectivement à l’élaboration d’un projet de recherche finalisé. Ce projet de recherche vise ensuite à être soumis auprès d’organismes de financement de la recherche (IReSP, ANR, etc.)

Aide à la mise en place d’un projet européen

Durée 18 mois maximum

Subvention 15 000-50 000 €

Ce financement vise à soutenir financièrement une équipe de recherche, associée ou non à des parties prenantes, dans sa démarche de soumission d’un projet à un appel à projets européen.

Documentation et plateforme de soumission

Il est impératif de prendre connaissance de l’ensemble des éléments relatifs à l’appel à projets, et en particulier :

du dossier de candidature (à télécharger depuis la page Internet de l’AAP) et des éléments scientifiques et des documents administratifs attendus ;

de l’annexe budgétaire (à télécharger depuis la page Internet de l’AAP) et des informations et documents financiers demandés ;

du guide du candidat et en particulier : la procédure de soumission d’une candidature : critères de recevabilité et d’éligibilité administrative ; règles relatives aux équipes et leur demande de financement respective, au coordonnateur scientifique et aux organismes d’appartenance ; mise en place du conventionnement, suivi de projets et livrables attendus ; etc.

le processus d’évaluation des projets : expertises, évaluation des projets par un CSE et ses recommandations au financement ; sélection finale.

Plateforme de soumission

La soumission des candidatures se fait par la plateforme en ligne Eva3, dont la procédure implique que le la candidat.e :

S’identifie (nom, prénom et email) et choisisse un mot de passe permettant ensuite l’accès à un espace personnel sécurisé sur Eva3 (les candidats disposant déjà d’un compte sur Eva3 auront déjà accès à cet espace) ;

Complète la partie administrative en ligne ;

Dépose par téléchargement les documents attendus : Word pour le dossier scientifique avec signatures ; Excel pour l’annexe budgétaire avec signatures.

Clôture des candidatures Vendredi 4 avril 2025 à 12h

Annonce des résultats Décembre 2025

Pour toutes demandes, vous pouvez nous contacter à autonomie.iresp@inserm.fr

Axes thématiques

AXE 1 : Les politiques publiques de l’autonomie : orientations, principes et modalités

Dans cet axe, il s’agit d’analyser les orientations, les principes, les modalités et les effets des politiques publiques dans le champ de l’autonomie.

Les politiques publiques de l’autonomie : orientations de l’action publique et articulation des réponses aux personnes

Depuis les années 2000, dont la création d’une 5ème branche de la sécurité sociale, le périmètre et les enjeux des politiques publiques de l’autonomie se (re)dessinent progressivement.

Ces politiques ne ciblent plus seulement l’accompagnement des personnes concernées, âgées ou en situation de handicap, dans leurs activités quotidiennes et pour la compensation de leurs limitations. Elles visent également la prévention de leur perte d’autonomie et le maintien de leur autonomie, le soutien à leur projet de vie, leur participation active à la société par l’éducation, la formation, l’emploi, le logement, etc. Elles se sont également élargies aux proches aidants et aux professionnels.

L’offre médico-sociale se réorganisent et les réponses devant être apportées sont reconsidérées : sous l’angle de l’approche domiciliaire et du libre-choix des personnes âgées, de l’autodétermination et de la « désinstitutionalisation » des personnes en situation de handicap, mais également du soutien et du « répit » des aidants, ainsi que de l’attractivité des métiers de l’autonomie, de la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels.

À ces fins, l’action publique procède à un travail de catégorisation16 des personnes, de leurs situations, de leurs besoins et de leurs attentes, comme de la manière d’y répondre.

Ainsi, les projets de recherche proposés pourront viser à analyser les principes et les orientations des politiques publiques de l’autonomie en interrogeant les catégories de l’action publique qui structurent les textes législatifs et réglementaires, les administrations publiques et autres organisations, les établissements et services, les pratiques professionnelles.

Ils pourront également s’attacher aux enjeux d’articulation entre politiques publiques et entre types d’acteurs. En effet, le soutien à l’autonomie des personnes est susceptible de se situer à l’intersection de différentes politiques publiques (médico-sociale, sociale, sanitaire, éducative, de l’emploi, du logement, etc.) ; également, des contributions de la famille et des proches, de l’État et des solidarités, du marché et du tiers secteur.

La gouvernance de la politique décentralisée de l’autonomie : le défi de la coordination territoriale entre les acteurs

Si la décentralisation de l’action sociale a consacré la compétence des départements dans le champ de l’autonomie, les politiques de l’autonomie impliquent un écosystème plus large d’acteurs, à différentes échelles de l’action publique :

les communes et les intercommunalités (notamment au travers des centres communaux ou inter-communaux d’action sociale) ;

les Agences régionales de santé et leurs délégations territoriales ;

la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la branche Autonomie (ainsi que et de l’interrégime retraite au titre de son action sociale), la CNSA étant désormais en charge de la gestion du risque « Autonomie » ;

l’État, les administrations et les services publics ;

les acteurs privés, à but lucratif ou non, dont l’ancrage peut être national et/ou local.

Les projets de recherche pourront ainsi s’attacher à analyser la gouvernance et la mise en œuvre territorialisés des politiques de l’autonomie. Il s’agit notamment de s’intéresser à la coordination des acteurs aux différents niveaux territoriaux en vue de la planification de l’offre et des réponses à apporter, de l’évaluation des besoins des personnes et de leur accès aux droits. Un Service public départemental de l’autonomie (SPDA) est inscrit dans la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie avec pour vocation de coordonner les acteurs à l’échelle des territoires.

Des projets de recherche sont particulièrement attendus sur :

les relations et les articulations (juridiques, financières, fonctionnelles, etc.) entre les différents acteurs nationaux et locaux de l’autonomie ;

les caractéristiques de la gouvernance de l’autonomie, au niveau national et local, et selon les axes de la politique concernée (école inclusive, prévention de la perte d’autonomie, recours aux aides techniques, attractivité des métiers de l’autonomie, etc.) ;

la participation des différents acteurs et leurs rôles ;

la nature des relations développées entre les démarches de structuration, les « guichets », l’offre, les professionnels et les personnes concernées sur les territoires ;

les évolutions et le recours éventuel à la comparaison dans le temps et dans l’espace ;

les impacts de cette gouvernance et son implication pour les politiques de l’autonomie, notamment en termes de disparités territoriales et d’effectivité des droits.

Les nouveaux enjeux adressés par les politiques de l’autonomie

D’autres enjeux relevant de l’action impulsée par les politiques publiques de l’autonomie sont à considérer comme des domaines d’investigations, parmi lesquels :

l’accessibilité des services publics dans toutes ses formes et dans ces dimensions physique, cognitive, numérique, etc. ;

l’adaptation de l’urbanisme, l’architecture et l’aménagement des logements et des hébergements en ce qu’ils engagent des choix structurants qui déterminent l’environnement, la perception et la qualité de vie des personnes concernées, en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée à l’âge, de leurs proches aidants et des professionnels ;

les actions de préservation de l’autonomie et de prévention de la perte d’autonomie, dès lors qu’elles s’adressent spécifiquement aux destinataires de la politique de l’autonomie. Par exemple, il peut s’agir d’analyser les façons dont les actions de prévention (primaire, secondaire ou tertiaire) sont adaptées aux personnes en situation de handicap aux différents âges de la vie ou aux personnes âgées de 60 et plus ; d’en identifier les leviers et d’en évaluer l’efficacité et les impacts auprès de ces publics cibles ;

les enjeux de la transition écologique et énergétique dans le champ des politiques de l’autonomie et dès lors qu’ils revêtent des impacts significatifs pour les personnes en situation de handicap aux différents âges de la vie, les personnes âgées en perte d’autonomie, et leurs aidants, proches ou professionnels.

AXE 2 : La connaissance de l’offre médico-sociale et des réponses aux personnes : accompagnements et impacts

L’offre médico-sociale « historique » : permanence et transformation

L’offre médico-sociale « historique » reste un terrain d’enquête pertinent, notamment sous l’angle de ses transformations et du renouvellement des objectifs et missions qui lui sont politiquement et socialement attribués.

S’agissant de l’accompagnement des personnes âgées, les recherches sur les Ehpad sont de plus en plus nombreuses, qu’il s’agisse de considérer les possibilités différenciées à recréer un « chez-soi » en établissement, la question des droits des « résidents », l’approche des limitations fonctionnelles et de l’autonomie des personnes en leur sein. De nombreux enjeux restent à investiguer, notamment du point de vue organisationnel et/ou économique. D’autres lieux d’accompagnement et de vie sont également à considérer tels que les résidences autonomie ou les unités de soins de longue durée.

Par ailleurs, l’intérêt de recherches plus nombreuses sur les établissements accueillant des personnes en situation de handicap est constaté. Il est notamment encouragé des recherches s’intéressant aux : établissements dits « spécialisés » pour enfants en situation de handicap (tels les instituts médico-éducatifs, les instituts médico-pédagogiques, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques etc.). Les recherches peuvent notamment porter sur les scolarités en établissements médico-social au sein d’une « unité d’enseignement interne » (UEI) ; établissements avec hébergement pour adultes en situation de handicap (tels les Foyers d’accueil médicalisés et les Maisons d’accueil spécialisées, etc.).

L’accompagnement à domicile, les alternatives inclusives et les dispositifs intégrés

Dans un horizon inclusif et domiciliaire, la recherche d’intégration et de renforcement de l’aide et l’accompagnement apportée au domicile appelle des travaux de recherche, avec des enjeux notamment d’articulation entre les accompagnements sanitaires et médico-sociaux, ainsi qu’entre les différents types d’aide et d’accompagnement apportés, selon les services : SAAD, SSIAD, SPASAD, réforme des services autonomie à domicile (SAD), SAVS, SAMSAH, SESSAD, SSEFIS, services de portage de repas, etc.

Les offres alternatives ou complémentaires aux établissements et services médico-sociaux traditionnels sont de même à considérer.

Notamment, dans le champ de l’âge :

la création d’une nouvelle mission de centre de ressources territorial (CRT) prenant la suite des dispositifs renforcés de soutien au domicile (DRAD), pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et développer des ressources gérontologiques sur les territoires ;

l’Hospitalisation à domicile (HAD) et les Équipes mobiles en soins palliatifs (EMSP) intervenants auprès des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap.

Notamment dans le champ du handicap : l’appui à la scolarisation et à la poursuite d’études des élèves et étudiants reconnus en situation de handicap, c’est-à-dire avec un projet personnalisé de scolarisation (PPS, voir sinon les Critères d’exclusion). Les projets peuvent porter sur l’accueil en classe ordinaire, accompagné ou non par un-e accompagnant-e d’élève en situation de handicap ou un dispositif d’autorégulation ; en unité spécifique, au sein des unités locales pour l’inclusion scolaire (ULIS), des unités d’enseignement externalisées (UEE) dont les unités d’enseignement externalisées polyhandicap (UEEP) ; dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) et les lycées d’enseignement adapté (LEA). Les Équipes mobiles d’appui médico-social à la scolarisation (EMAS) et les Pôles d’appui à la scolarisation (PAS) peuvent aussi faire l’objet de projets de recherche ;

les plateformes emploi accompagné (PEA) ;

le fonctionnement en dispositif intégré , dont les DITEP intégrant des Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) et des Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Des comparaisons entre les dispositifs plus récents et l’offre médico-sociale jusqu’ici existante ou prédominante peuvent faire l’objet d’investigations.

Axe 3 : les « services publics » de l’autonomie dans les territoires : principes et réalités

Cet axe vise le développement de recherches portant sur l’accès aux droits et aux parcours, dans sa forme organisationnelle dite des « guichet(s) » de l’autonomie, comme dans ses enjeux de continuité des parcours et de qualité des services d’accueil, d’évaluation et d’orientation à disposition.

Le(s) « guichet(s) » de l’autonomie

Les projets de recherche pourront s’intéresser aux différents « guichets » de l’autonomie comme :

les services départementaux de l’autonomie,

les centres communaux d'action sociale (CCAS) ou centres intercommunaux d'action sociale (CIAS),

les centres locaux d'information et de coordination gérontologique (CLIC),

les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH),

les maisons France services,

les services sociaux des établissements de santé,

autres.

Les projets pourront notamment considérer leurs différentes missions et modalités pratiques : accueil physique, numérique, téléphonique, « aller vers », etc.

Accès aux droits, recours et non recours aux droits

Dans un environnement caractérisé par une pluralité des acteurs, des projets sont attendus sur les dispositifs et les démarches d’accès aux droits et aux parcours, notamment :

la prévention des ruptures de parcours dans le champ du handicap avec la réponse accompagnée pour tous (RAPT) et les communautés 360° ;

la coordination entre les acteurs médico-sociaux, sanitaires et sociaux au sein des dispositifs d’appui à la coordination (Dac) qui unifient des dispositifs antérieurs (les MAIA, les PTA et les CTA) ;

les plateformes d’orientation et de coordination (PCO) ;

les plateformes d’accompagnement et de répit à destination des proches aidants ;

la mise en place des Maisons départementales de l’autonomie (MDA) ;

la mise en place d’un Service public départemental de l’autonomie (SPDA) qui vise à faciliter l’accès concret et rapide aux offres et une coordination des parcours des personnes.

Plus largement, les recherches poursuivant la mesure et la compréhension des ressorts du recours et du non-recours aux droits et à l’offre sont encouragées.

AXE 4 : La régulation de l’offre et des services : instruments, usages et effets

Évaluer et tarifer

Évaluer la situation, les besoins de compensation et de soins médico-techniques des personnes concernées, tarifer des prestations, calculer des dotations budgétaires, ces opérations sont au cœur du pilotage et du fonctionnement du secteur médico-social, également des débats qui l’anime.

Grilles, référentiels, nomenclatures, critères de répartition, méthodes de calcul des coûts, systèmes d’information, projets de réforme tarifaire, etc. sont des instruments de pilotage et des outils d’évaluation ou de gestion propices à être des objets de recherche et à l’analyse fine des politiques de l’autonomie et des organisations qui en sont les acteurs.

Des projets de recherche sont particulièrement attendus sur :

les fondements, valeurs et paradigmes sous-jacents des dispositifs de gestion (qu’ils soient des outils, des techniques ou des pratiques) ;

l’impact réciproque des outils (et de leurs paradigmes) sur les acteurs. Notamment, les outils peuvent également induire des effets inattendus ;

les trajectoires des outils, des attendus initiaux aux implications réelles en termes de déploiements et d’impact.

Planifier, impulser, déployer

Les outils et les instruments de la gouvernance des politiques de l’autonomie, d’un point de vue tant technique (systèmes d’information, schémas territoriaux, etc.) qu’institutionnel (instances, conférences de l’autonomie, etc.) constituent des objets de recherche.

Également, les projets de recherche pourront s’intéresser aux modalités de financement des structures médico-sociales de type « appel à projets » (AAP), « appel à manifestation d’intérêt » (AMI), « expérimentation » etc. à des fins d’impulsion et de déploiement des dispositifs médicosociaux et des réponses aux personnes concernées.

Le déploiement du numérique dans le champ de l’autonomie

Le déploiement et la place du numérique dans le champ de l’autonomie, dont le secteur médicosocial, s’observe par les activités de l’Agence du numérique en santé, notamment à travers la diffusion du programme ESMS numérique qui vise la généralisation de l’utilisation du numérique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), en particulier par le déploiement d’un dossier usager informatisé (DUI).

Cette numérisation du secteur interroge plusieurs enjeux dont l’accessibilité (des outils, des connaissances), les usages, la formation (des personnes concernées, de leurs proches et des professionnels) et les accompagnements mis en place pour son appropriation.

Des projets de recherche sont particulièrement attendus sur les enjeux de l’informatisation dans le champ de l’autonomie et plus particulièrement :

Les ressources mobilisées pour accompagner la numérisation du secteur ; (lorsque l’offre n’est pas activée par les agents prestataires malgré l’éligibilité du demandeur, que celui-ci connaisse ou non l’offre), la « nonréception » (dans le cas où l’offre est connue, demandée mais pas obtenue ou utilisée), etc.

Les investigateurs et les bénéficiaires de la numérisation ;

L’effectivité, les effets et les bénéfices de la numérisation dans le champ de l’autonomie .

Économie du médico-social, des services et des prestations aux personnes

De manière transverse, les travaux de recherche pourront interroger les contributions respectives des acteurs publics et privés (ménages, entreprises, tiers-secteur, etc.) à la production des réponses, services et prestations aux personnes âgée en perte d’autonomie, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Une attention est portée notamment :

aux modèles économiques des différentes composantes de l’offre, à leur impact sur les finances publiques, d’une part ; sur les restes à charges pour les usagers et leur accessibilité économique et informationnelle ;

à la couverture des besoins et à la qualité de l’offre, avec un intérêt pour l’analyse des contributions respectives des acteurs publics, privés à but non lucratif ou privés lucratifs.

Axe 5 : la connaissance des publics : les personnes concernées et leurs parcours de vie, leurs aidants et les professionnels

Cet axe appelle à l’engagement de travaux de recherche portant sur les publics destinataires des politiques de l’autonomie, non seulement les personnes concernées mais également leurs proches aidants et les professionnels.

Les personnes concernées, leurs aidants et les professionnels : profils, parcours, besoins et environnement

Les profils des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap, ainsi que de leurs aidants et des professionnels des métiers de l’autonomie demandent à être mieux documentées. Il s’agira potentiellement de croiser la situation de handicap, de perte d’autonomie ou d’aidance ou de métier exercé avec d’autres données sociales, dont le genre, la classe sociale et la catégorie professionnelle, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, nation, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation de famille, l’apparence physique, etc.

Des projets sont particulièrement encouragés sur :

les parcours (dont les moments de transition et de ruptures biographiques) ;

les environnements sociaux (aide des proches, interventions professionnelles, pair-aidance) ;

les environnements territoriaux (dont la comparaison entre départements, entre les modes de vie rural, urbain ou péri-urbain, etc.) ;

les besoins (satisfaits et non satisfaits) dont les expériences des solutions apportées ;

les choix et les usages des aides techniques ainsi que des dispositifs pour consolider l’accompagnement de proximité .

D’autres sujets sont encore peu visibles dans le débat public comme :

la vie affective et sexuelle ;

les conduites addictives ;

les conduites suicidaires (suicides et tentatives de suicide) ;

les instruments de promotion de la bientraitance et de la lutte contre les maltraitances.

Ces sujets peuvent être considérés aussi bien du point de vue des personnes concernées que de leurs proches aidants et des professionnels.

Notamment, la place des membres de l’entourage et des professionnels pourra être étudiée compte tenu de la transformation de l’offre et de l’évolution des réponses apportées aux personnes âgées ou en situation de handicap, selon les principes de société inclusive et de virage domiciliaire. Ces évolutions sont susceptibles de questionner le partage des responsabilités, des droits et des rôles entre les familles, les personnes concernées, les professionnels et les institutions, notamment s’agissant des fonctions de « care management ».

Les personnes en situation de handicap vieillissantes, leurs aidants et les professionnels qui les accompagnent

Les gains d’espérance de vie des personnes en situation de handicap et les nouveaux enjeux qui leurs sont associés sont bien identifiés dans les recherches depuis plus de 20 ans. Dans la continuité de la sous-thématique « Évaluer, tarifer » de l’axe 3, les projets de recherche pourront explorer les implications du vieillissement des personnes en situation de handicap sur les outils d’évaluation (GIR, PATHOS, GEVA, etc.) - distincts entre le secteur du handicap et celui de la perte d’autonomie, ainsi que les différences de compensation entre les deux.

En outre, il convient d’encourager les recherches proposant d’analyser :

l’évolution de l’offre (spécialisée ou non) à destination des personnes en situation de handicap vieillissantes (PSHV), et de la réinscrire dans le contexte d’évolution globale de l’offre (notamment les habitats inclusifs) ;

les dispositifs à destination des PSHV (comment et avec quels objectifs sont-ils créés ? Existet-il des spécificités locales voire des inégalités territoriales de l’offre ?) ;

l’expérience des personnes concernées et de leurs proches, ainsi que celle des professionnels qui interviennent dans ces structures (ces nouvelles offres répondent-elles aux besoins des personnes ? lesquels et comment ? quels sont les besoins non encore satisfaits?).

L’orientation, l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes dans les Ehpad, qu’ils comprennent ou non des unités dédiées, pourront faire l’objet d’analyses approfondies.

L’accompagnement de la fin de vie des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap

Dans un contexte où le projet de loi sur la fin de vie a mis à l’agenda politique le besoin d’un meilleur accompagnement de la fin de vie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap , il est important d’encourager les recherches sur cette thématique. Il peut s’agir de développer des projets s’interrogeant sur les besoins d’accompagnement et plus particulièrement :

les besoins de formations, de sensibilisation et d’accompagnement des professionnels à la prise en charge et à l’accompagnement des personnes en fin de vie ;

les perceptions des professionnels ;

les accompagnements de la fin de vie par les ESMS ;

la prise en considération des personnes en fin de vie au regard de leurs modes et lieux de vie, de leurs convictions éthiques et de leurs droits (directives anticipées, consentement).

La participation sociale des personnes concernées : effectivité de leur citoyenneté et conditions de leur mobilisation

Les projets de recherche pourront s’intéresser au fonctionnement concret de la démocratie médicosociale, aux différentes échelles et dans ses différentes instances. Depuis 2002, les droits individuels et collectifs des personnes concernées en tant qu’usagers ont beaucoup progressé sur le plan juridique, avec des enjeux d’investigation des modalités et des impacts concrets de la participation sociale des personnes et de l’affirmation de leur citoyenneté. Par exemple, des recherches sur les conseils de la vie sociale mis en œuvre dans les établissements ou les modalités de participation au domicile seront appréciées.

Dans le courant des « disability studies », les mobilisations associatives et de collectifs dans le domaine du handicap ont déjà fait l’objet d’enquêtes historiques et sociologiques. D’autres mobilisations, transformations des organisations ou de l’évolution des enjeux de mobilisation et revendications, plus récentes, pourraient être considérées, par exemple dans leur objectif de reconnaissance de nouveaux droits, ou d’une application meilleure de droits prévus. Les reconfigurations des organisations représentatives et des milieux militants pourraient également faire l’objet de recherches. Enfin, les enjeux de mobilisation et de représentation en lien avec le domaine de l’autonomie et de l’âge nécessitent de nouvelles investigations.

Les professionnels de l’autonomie au travail

Les recherches sur le travail des professionnels, souvent des professionnelles, de première ligne sont en nombre croissant, leur développement reste encouragé. Par ailleurs, le travail des cadres et managers reste peu investigué à ce jour, tout comme celui des directions d’établissement et de services. De même, les professionnels des administrations et services concernées (conseils départementaux, MDPH, ARS, etc.), aux niveaux national et territorial, sont peu étudiés. Enfin, la contribution de certains professionnels aux missions de l’autonomie reste pour une grande part non explorée. Autrement dit, « l’organisation du travail » et les différentes catégories de professionnels participant au champ de l’autonomie constituent autant d’objets d’étude à part entière.