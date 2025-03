Les IUFM (1989-2013)

Announcement

Présentation

Les Instituts universitaires de formations des maîtres (IUFM), créés par la loi du 10 juillet 1989, ont marqué les esprits. Leur acronyme reste probablement aujourd’hui plus visible auprès du grand public que ceux d’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPÉ), entre 2013 et 2019, ou d’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) depuis 2019. Ils ont relevé d’une ambition sociale forte : répondre aux besoins pédagogiques créés notamment par l’objectif de démocratisation de l’enseignement secondaire amorcée à la fin des années 1950. La scolarité obligatoire portée à 16 ans (1959, la loi prenant effet en 1967), le collège unique (1975), puis la massification du lycée à partir des années 1985-89 (80 % d’une classe d’âge au bac) imposaient de prendre en charge plus longtemps une part croissante, et socialement plus diverse, de chaque génération. Il s’agissait donc de recruter et de mieux former des enseignants plus nombreux, tout en dépassant les clivages séparant instituteurs, enseignants du secondaire et enseignants des lycées professionnels, alors que les départs à la retraite de la génération du baby-boom s’accéléraient. Le projet d’IUFM reposait ainsi sur l’idée que l’amélioration de la formation des professeurs pourrait rendre possible la réussite de tous les élèves, ou tout au moins améliorer l’égalité sociale dans une école désormais de masse, et réduire un échec scolaire dont la notion commençait à se constituer.

On a créé pour cela un lieu unique de formation universitaire de tous les enseignants et CPE (Conseillers principaux d’éducation), qu’ils appartiennent au premier ou au second degré, général, technologique et professionnel, fusionnant les anciennes Écoles normales d’instituteurs (ENI), les Écoles normales nationales d’apprentissage (ENNA) et les Centres pédagogiques régionaux (CPR).

Les IUFM ont existé vingt-quatre ans. En 2007, ils deviennent composante universitaire, puis en 2013 sont remplacés par les ESPÉ. Ils ont systématisé des dispositifs pédagogiques novateurs (tutorat, mémoire professionnel, analyse de pratique professionnelle etc.), soutenu l’émergence de nouvelles disciplines dans l’orbite de la didactique et des sciences de l’éducation, mais ils ont aussi été le point de départ d’une réforme de la formation des professeurs qui peine encore aujourd’hui, trente ans après, à trouver son équilibre. Pourtant, et peut-être à cause de cela, leur histoire est mal connue. Ce colloque vise à combler cette lacune.

Programme

Jeudi 15 mai 2025

9h00 - Accueil

9h30 - Mot de bienvenue - Introduction : Laurence Guignard

10h-12h00 Session 1. Enjeux de la création des Instituts Universitaires de la formation des maîtres

Présidence : Jean-Noël Luc

Clémence Cardon-Quint (Université Paul Valéry Montpellier 3-CRiSES, IUF) : Quels moyens pour la formation des maîtres ? La mise en place et la réforme des IUFM comme enjeux budgétaires (1989-2013)

Discussion (30 mn)

Déjeuner

13h30-16h00 - Session 2. Approches spatiales de la formation des professeur·es

13h30-14h30-Micro-géographie des lieux de formation

Présidence : Florence Bourillon

Amandine Chapuis (UPEC/Inspé-ACP) : Genèse d’un IUFM de banlieue : la conception du site de formation des enseignant.es de Bonneuil-sur-Marne dans les années 1970

Discussion (20 mn)

Mini pause

14h45-16h00 - L’IUFM dans la ville

Présidence : Marie-Karine Schaub

Anne-Laure Guern (Université Caen Normandie/Inspé-Cirnef), Guilhem Labinal (CY-EMA), Elsa Filâtre (Université Toulouse Jean Jaurès/Inspé Géode), Jean-François Themines (Université de Caen Normandie/Inspé ESO) : Documenter la mémoire des IUFM : une approche par les lieux

Discussion (20 mn)

Pause

17h00-18h30 - Table ronde - Quel accès aux archives d’une structure publique contestée ? Conservation, communication, collecte, patrimoine

Animation : Bénédicte Girault et Loïc Vadelorge

Matthieu Bernier (Chargé de conservation et de recherche au Musée nationale de l’éducation)

19h00 Cocktail dinatoire

Vendredi 16 mai 2025

Pavillon des Archives Départementales du Val-de-Marne 10 rue des archives. 94000, Créteil.

9h00 Accueil

9h30- 10h30 - Session 3. Approches comparées et transnationales

Présidence : Amandine Chapuis

Rodica Manolache (Université de Picardie Jules Verne, CAREF) : Quelle a été l’influence de la création des IUFM sur les Collèges universitaires d’instituteurs roumains ?

Discussion (30 mn)

10h45 – 12h45 - Session 4. Continuité ou rupture dans la formation des professeur.es des premier et second degrés ?

Présidence : Emmanuelle Picard

Yves Verneuil (Université Lumière Lyon 2-ECP) : L’évolution des Centres pédagogiques régionaux (CPR) dans les années 1980 : vers les IUFM ?

Discussion (30mn)

Déjeuner

14h30-16h00 - Session 5. Les pratiques de formation : enjeux transversaux et disciplinaires

Présidence : Jean-François Chanet

Fanny Gallot (UPEC/Inspé-CRHEC),

Discussion (30 mn)

Pause

16h30-17h30 - suite

Présidence : Pierre Verschueren

Anaëlle Lahaeye (archiviste à l’INSEI, GRHAPES) : Entre interrelations et concurrence : une brève histoire des liens entre les IUFM et le Centre national d’étude et de formation pour l’enfance inadaptée (CNEFEI)

Samedi 17 mai 2025

Université Paris-Est Crétail Auditorium de la MSE , Campus Centre

9h30 Accueil

9h30-12h30 - Session 6. Luttes, négociations et crise identitaire

10h00-12h00 Matérialité des crises

Présidence : Delphine Callen

Olivier CHAIBI (UPEC/Inspé-IDHES)

Discussion (30 mn)

12h30 Déjeuner

14h00-15h00 - Acteurs, actrices des luttes

Présidence : Benoît Falaize

Pierre Boutan (HTL), Gérard Bouchet (IREL) : La revue Former des maîtres : les professeurs d’école normale et leur syndicat (du SNPEN au SNESUP en passant par le SNPIUFM)

Discussion (20 mn)

Pause

15h15-16h30 Conclusions et discussions

Jean-François Chanet

Bénédicte Girault

Emmanuelle Picard

Comité d’organisation (équipe Histoire et Géographie Inspé de l’académie de Créteil/UPEC)