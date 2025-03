Announcement

Argumentaire

Réflexions préliminaires

Dans la première partie du XVIIe siècle, il était demandé aux agents de l’East India Company de produire des rapports précis détaillant leurs réussites, mais également et surtout leurs échecs[1]. Jusqu’au XXe siècle, les puissances coloniales et impériales s’intéressent de la même manière à la façon dont leurs projets peuvent être concrétisés – leurs conquêtes étant le fruit d’une analyse et d’une adaptation locale, à l’exemple des Néerlandais, qui au Japon parlèrent de roi et non de République pour rendre leur fonctionnement compréhensible pour la population[2]. Ces observations de terrain devaient être centralisées afin de permettre le développement du projet colonial ou impérial, c’est-à-dire un projet de domination d’autres États ou de territoires fondée sur des structures de gouvernement locales. Comme l’a souligné David Armitage, l’élaboration de ces stratégies de domination se fait suivant le modèle monarchique européen, et transforme ce modèle en retour[3].

Se pose alors le problème des notions polysémiques d’empire ou de colonie, qu’on peut définir comme des systèmes politiques dépassant le cadre d’un unique État[4], et qui se retrouvent ainsi confrontées à des problématiques nouvelles[5]. La création des services spéciaux chargés de s’intéresser aux problèmes rencontrées par l’entreprise coloniale constitue le paroxysme de ces observations de terrain (citons parmi eux le Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums créé par l’Allemagne nazie[6]). Ces phases de tâtonnement permettaient d’analyser la situation pour répondre aux besoins concrets du colonisateur[7]. Mais en parallèle, les conquêtes engendrent des résistances contre l’envahisseur. À l’époque contemporaine, ces résistances sont progressivement animées par des sentiments nationaux et mettent en échec la domination coloniale.

Historiographie

Les études du fait colonial s’étant longtemps appuyées sur une vision européocentrée, il importe désormais de considérer les historiographies locales, et leurs évolutions dans toute leur pluralité et toute leur richesse, notamment depuis l’essor des subaltern studies dans les années 1980. Cette approche implique de replacer les théorisations des acteurs de la colonisation dans leur temporalité. Comme le souligne l’historien Alessandro Stanziani, la place de l’Europe dans le monde et dans la colonisation n’est pas considérée de la même façon au XVIIe siècle et au XXe siècle. Si nous avons pu penser le XIXe siècle comme celui de la suprématie européenne par rapport au reste du monde, à l’époque moderne, une telle suprématie n’était pas vraiment considérée comme possible face à la puissance des empires chinois et mongols[8]. Dans la même veine, la recherche conduite pendant ou après la période des décolonisations, a soulevé des interrogations qui ne préoccupaient pas les acteurs dominants et dominés des anciens empires.

Les études coloniales ont ainsi pu définir un ensemble de concepts pour désigner les différentes formes de colonisations (semi-colonie pour le Siam, crypto-colonie pour la Grèce[9], etc.). Par ailleurs, la colonisation ne passe pas forcément par une conquête militaire coûteuse. Il existe en effet une doctrine impériale qui prône d’assujettissement des autres États par d’autres voies. Ce fut le cas en Indochine, où la domination des territoires était fondée sur des accords passés avec les souverains siamois. De fait, la conquête militaire ne représente qu’une petite partie du coût de la colonisation. L’entreprise est onéreuse, car il faut aussi financer le salaire des soldats, des administrateurs, la construction d’infrastructures nouvelles, l’entretien du matériel militaire et évidemment la nourriture pour ses agents. Pour la compagnie néerlandaise, le coût supplémentaire atteignait 420 000 Guldens en 1609[10].

Une pluralité de projets coloniaux

Face à ces questions de coûts ou d’organisation, nous ne pouvons nous fier au simple discours du colonisateur. Si, dans Mein Kampf, Adolf Hitler met en évidence la nécessité du projet de domination des territoires de l’Est au nom de la protection des Allemands[11], il n’avance pas les moyens techniques et financiers d’un tel projet. Au-delà des discours officiels, des structures de pouvoir doivent donc être établies, qu’il s’agisse de colonies, de protectorats, de dominions, de territoires contraints à une culture dominante ou de régions nationales semi-autonomes (l’ensemble ayant été combinées de différentes manières au sein des empires[12]). Cela nécessite de définir ce qu’est l’assujettissement : la perte d’indépendance des colonisés, soumis à des contraintes par un acteur dominant. Cet assujettissement peut également se caractériser par le changement de mode de vie des populations colonisées : celles-ci peuvent être amenées à adopter le mode de vie du colonisateur, sous l’influence des élites locales[13].

De même, si les mouvements de colonisation les plus connus dans l’opinion publique sont avant tout entrepris aux époques moderne et contemporaine, on observe l’émergence de processus de colonisation plus ou moins embryonnaires dès l’Antiquité, notamment par l’établissement de colonies grecques autour du bassin méditerranéen. Cette colonisation s’appuie avant tout sur l’économie et le peuplement. Or, comme le rappelle Paul Veyne, le fait d’avoir un grand nombre de terres ne suffit pas pour parler d’un projet impérial. Un tel projet exige que toute une construction idéologique soit mise en place pour le justifier[14]. Plus encore, les formes d’assujettissements revêtent des degrés divers d’impérialisme et des formes variées selon les objectifs des acteurs.

Les puissances occupantes peuvent être mues par des motivations d’ordre économique, religieux, ou géopolitique. Suivant les objectifs du colonisateur, la violence coloniale peut recouvrir plusieurs formes : une violence physique contre les colonisés comme les épisodes de tortures en Indochine ou en Algérie, ou une soumission de l’État colonisé qui doit verser d’importants tributs comme le prévoyaient les Mongols[15]. Ces éléments mettent en danger la souveraineté et les capacités décisionnelles des États sous domination coloniale ou impériale.

Les projets européens de domination à l’époque moderne sont conçus comme des missions évangélisatrices, où l’histoire des sociétés colonisées est invisibilisée – ou du moins reléguée à l’arrière-plan. Dans cette perspective, l’hybridation est un vecteur d’inquiétude : les populations européennes devant rester « pures », des femmes blanches ont été envoyées dans les colonies pour éviter le métissage[16]. À l’inverse, en Asie, où la réflexion coloniale est très différente de celle des Européens, les puissances colonisatrices s’approprient les arts et certaines formes religieuses des États vassalisés, induisant une hybridation complexe des sociétés. C’est un phénomène que nous retrouvons sous l’Empire romain, où l’hybridation religieuse est très courante[17]. En Asie, la similitude des origines, des façons de vivre, et même la proximité religieuse entre les colonisateurs et

les colonisés a permis une plus grande intégration des élites locales[18], tandis que les administrateurs coloniaux européens arrivent bien souvent du continent avec une idée approximative du territoire qu’ils s’apprêtent à administrer.

Afin d’atteindre les objectifs économiques, politiques et religieux de la colonisation dans un contexte de construction impériale, l’une des grandes difficultés à laquelle les acteurs durent faire face fut celle de la distance géographique avec les territoires colonisés[19]. Ce déplacement était déjà difficile dans un cadre continental ; il était plus encore à partir avec la traversée des mers. Il faut ajouter la méconnaissance (et la barrière de la langue) des populations à assujettir. De plus, ces projets étaient soumis à de fortes oppositions, que nous rencontrons dès l’époque archaïque (VIe siècle avant J-C)[20]. Ces résistances, en plus de gêner la colonisation, ont aussi pu être des moments d’unification des populations. En 1830, en Algérie, les rivalités régionales furent ainsi abandonnées afin de s’opposer au projet colonial[21].

Ces difficultés d’organisation de la colonisation ont contribué à l’émergence de nouvelles réflexions sur la domination de l’autre. En France, cette situation est très discutée à partir des années 1830, notamment à travers le discours des libéraux comme Michel Chevalier ou Dominique de Pradt, qui présentent la colonisation comme une mission certes civilisatrice, mais extrêmement coûteuse. C’est pourquoi les libéraux préfèrent théoriser et mettre en œuvre un impérialisme informel ou indirect rule[22], qui permettrait de faire face à certaines difficultés que rencontre l’entreprise coloniale. Par exemple, l’intégration du Tonkin à l’empire colonial français est le fruit d’une colonisation par voie diplomatique plutôt que d’une conquête directe, la France ayant subi plusieurs échecs militaires comme la prise de Đà Nẵng (1858-1860).

Objectifs et problématiques de la journée d’étude

Cette journée d’études visera à élaborer une réflexion autour des différentes formes d’assujettissements (colonisation par des pays d’Europe, vassalisation d’États voisins telle qu’appliquée par la Chine dès les XIIIe et XIVe siècles ou par le royaume d’Ayutthaya aux XIVe et XVIIe siècles, …) Nous nous focaliserons sur les échecs et les limites des entreprises coloniales et impériales, afin de mettre en évidence les contraintes qu’imposent de tels projets, ceux-ci ayant pu être adaptés ou arrêtés. Enfin, il s’agira de considérer les différentes formes de résistances locales à la colonisation ayant pu faire échouer les projets coloniaux des puissances impériales.

Les propositions de communication pourront s’inspirer des questionnements suivants :

Qu’est-ce qu’un échec dans une entreprise coloniale ? Quelles en sont leurs causes ? Comment furent-ils gérés par les puissances coloniales ? Par quels acteurs ?

Quelles formes les discours sur le développement du processus colonial ont-ils pu prendre ? Par qui et dans quels contextes furent-ils délivrés ?

Dans quels cadres et selon quelles modalités les changements de politique coloniale de la part du colonisateur furent-ils opérés ?

Dans quelle mesure les résistances au colonisateur ont-elles été efficaces ?

