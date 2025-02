Séminaire du projet Amidex « Democratic Alliance in the Indo-Pacific »

Announcement

Programme des séances

7 mars 2025 - Définir les enjeux et les défis démocratiques dans l’Indo-Pacifique

Présentation

Première séance du projet Amidex DAIP (« Democratic Alliance in the Indo-Pacific ») qui s’attache à analyser comment, à partir d’alliances historiques et solides (Five Eyes Alliance, 1941 ; ANZUS, 1951), établies en période de conflit (guerres mondiales, guerre froide), l’Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni renforcent leurs partenariats et leur puissance dans la région Indo-Pacifique, au plan politique, militaire, économique et culturel, en s'appuyant sur des alliances locales avec des pays démocratiques. C'est précisément le concept de "démocratie", fortement mis en avant par l'Administration Biden face au défi chinois, qui sera étudié lors de cette première séance intégralement en ligne.

Participation

Programme

8h30 : Ouverture du séminaire en ligne

Panel 1 : Modérateur/Chair : Isabelle Vagnoux

8h45 (Sing. +7hrs) : Paco Milhiet L’Indo-Pacifique, une construction régionale à géométrie variable.

Paco Milhiet est docteur en géopolitique de l’Institut Catholique de Paris et de l’Université de la Polynésie française. Actuellement en poste à Singapour dans le cadre d’un postdoctorat à la S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), il a enseigné les relations internationales à l’École de l’Air et de l’Espace ainsi qu’à Sciences Po Aix. Ses recherches portent sur la géopolitique de l’Indo-Pacifique, le développement de l’influence chinoise dans la région et les enjeux spécifiques de chaque collectivité française de la zone. Auteur de nombreux articles dans des revues universitaires en français et en anglais, il a publié Géopolitique de l’Indo-Pacifique. Enjeux internationaux, perspectives françaises aux éditions Le Cavalier Bleu en 2022.

9h15 (Sydney +10hrs) : Elizabeth Rechniewski, Women’s Rights in Vanuatu: the Difficult Reconciliation of Modern Democracy and Custom

Elizabeth Rechniewski, chercheuse en histoire culturelle et coloniale du XXe siècle à l’Université de Sydney, est spécialiste des rapports entre la France et l’Australie dans la région du Pacifique Sud. Elle est co-responsable du Comité de recherche de l’Institut pour les Études des relations franco-australiennes (ISFAR).

9h45 : Jean-Luc Racine L’Inde de Narendra Modi : quelle démocratie ?

Jean-Luc Racine est directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre d’Études Sud-Asiatiques et Himalayennes (CESAH) de l’EHESS, et chercheur senior au think tank Asia Centre. Ses recherches portent sur les dynamiques internes de l’Inde contemporaine ; sur les modes d’insertion de l’Inde émergente dans le nouvel ordre mondial ; et sur la géopolitique de l’Asie du Sud. Il a publié ou dirigé une douzaine d’ouvrages sur cette région. Il est membre du comité de rédaction de Politique étrangère, du conseil scientifique de Questions internationales et du comité éditorial d’Asia Trends.

10h15 : Matthew Graves The democratic contours of the Indo-Pacific in Australian prime ministerial discourse.

Matthew Graves est professeur des universités en Histoire contemporaine du Royaume-Uni et Études du Commonwealth à l’Université d’Aix-Marseille. Ses recherches portent sur la relation entre espace, pouvoir et mémoire dans les polities britanniques et australasiennes des XXe et XXIe siècles. Il est co-directeur de la série Sociétés contemporaines chez les Presses universitaires de Provence et Liverpool University Press.

10h45-11h00 : Pause

Panel 2 Modérateur/Chair: Matthew Graves

11h00 : Valérie André From ‘Global Britain’ to Progressive Realism, the strengths and limitations of the United Kingdom’s commitment to the defence and promotion of democracy in the Indo-Pacific.

Valérie André est Maîtresse de Conférences à l’Université d’Aix Marseille où elle enseigne la civilisation britannique. Elle est spécialiste de l’histoire et de la pensée politique britannique contemporaine et des relations extérieures du Royaume-Uni. Elle est membre de l’Observatoire des Relations Extérieures du Monde Anglophone (OREMA) du laboratoire LERMA et membre du comité éditorial de la revue de l’Observatoire de la société britannique (OSB)

11h30 : Isabelle Vagnoux La démocratie, outil de la politique étrangère américaine

Isabelle Vagnoux est professeur des Universités à Aix-Marseille Université, spécialiste de politique étrangère des Etats-Unis. Elle co-dirige, avec Valérie André, l’Observatoire des Relations extérieures du monde anglophone (OREMA) et son carnet de recherche https://orema.hypotheses.org

12h00 : Michael Stricof Using democracy to build trust in US defense policy in the Indo-Pacific

Michael Stricof est Maître de conférences en civilisation des États-Unis à Aix-Marseille Université. Spécialiste de l’histoire politique, ses recherches portent sur l’économie et le carrefour de défense, relations internationales et l’économie des États-Unis.

12h30-12h45 : Clôture du webinaire

Prochaines séances

