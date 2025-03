Préserver, enseigner et transmettre la mémoire de la guerre

Announcement

Institutions organisatrices

Université Yahia Farès, Médéa, Algérie

Faculté des Lettres et des Langues

Le Laboratoire de Didactique de la Langue et des Textes

En collaboration avec :

Le Laboratoire des Études Historiques de la Méditerranée à Travers les Âges

Le Laboratoire de Communication Politique et Sociale en Algérie

Argumentaire

La Guerre de libération algérienne, longtemps appelée en France « les événements d’Algérie », a duré sept ans et demi. Cependant, pour l’Algérie, il ne s’agissait pas de simples troubles, mais bien d’une révolution majeure, une véritable guerre de libération, qui a servi de modèle de mémoire et de lutte pour de nombreux peuples opprimés à travers le monde. Elle est célébrée en Algérie et ailleurs comme « l’acte fondateur d’une nation recouvrant ses droits de souveraineté [1].»

Soixante-trois ans après l’indépendance, les tensions entre la France et l’Algérie demeurent vives, et les conflits mémoriels sont loin d’être apaisés. Du côté algérien, le traumatisme est profond. La colonisation française fut l'une des plus dévastatrices du XIXe siècle en Afrique. Récemment, le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré lors d’une interview à la télévision nationale algérienne [2] : « Je n'irai pas à Canossa», signifiant ainsi que les relations entre les deux pays resteront tendues tant que la France continuera d’ignorer les questions mémorielles liées à la guerre d’Algérie. Il a souligné que l’Algérie avait été « choisie pour le grand remplacement », une tentative de déstabilisation démographique par le massacre des populations locales pour y installer une population européenne. « Il y a eu un génocide », a-t-il insisté. Il a aussi demandé que la France reconnaisse son passé nucléaire au Sahara algérien [3].

Il est à noter qu’en France, il n’a jamais été question de remettre en cause l’héritage colonial et aucune reconnaissance des crimes coloniaux commis en Algérie et ailleurs en Afrique n’a été envisagée. Le président français, Emmanuel Macron, est allé jusqu’à remettre en question l’existence même de la nation algérienne avant la colonisation, estimant que l’Algérie s’est construite sur « une rente mémorielle [4]». Ces propos ont suscité une vive polémique en Algérie et en France, conduisant l’Algérie à rappeler son ambassadeur à Paris pour consultation, menaçant même de rompre les relations diplomatiques [5].

Les archives sont également au cœur de la construction mémorielle et identitaire. Cependant, les différents gouvernements français continuent de contrôler les archives de la guerre d’Algérie, agissant comme des outils de pouvoir et de dissimulation. Bien que les archives aient été ouvertes en décembre 2021, l’accès reste restreint aux chercheurs, excluant ainsi une grande partie de la population algérienne de sa propre mémoire collective. Ce manque d’accès ne fait qu’attiser la guerre des mémoires.

Les traumatismes de la guerre d’Indépendance sont toujours présents dans la mémoire collective du peuple algérien. Cela apparaît clairement dans la littérature d’expression française, héritage de la guerre, où les écrivains ont successivement transmis l’histoire et ses lacunes. Depuis les années 2000, une nouvelle écriture a émergé, inspirée par la littérature d’urgence, mais aussi par la nécessité de se ressourcer dans le passé malgré la distance qui sépare ces jeunes auteurs de la guerre. Ces écrivains, comme Mohamed Abdellah, Samir Toumi, Djawad Rostom Touati et Riyad Girod, etc., s’efforcent de donner une voix à une mémoire ignorée ou déformée, exprimant ainsi un besoin de vérité historique et de construction identitaire.

Il est évident que les plaies de l’histoire coloniale en Algérie restent ouvertes. Mais si « la mémoire divise, l’Histoire peut rassembler [6]», comme le souligne l’historien Pierre Nora. L’histoire de la guerre d’Algérie est encore en chantier, et plus que jamais, elle devient un projet d’avenir, de paix et de réconciliation.

Le congrès international sur la Mémoire et l’Histoire de la Guerre de libération algérienne répond à la polémique actuelle autour des relations tendues entre l’Algérie et la France, dominées par un passé colonial lourd. Ce colloque s’inscrit dans un débat essentiel sur les conflits mémoriels et la nécessité d’une réécriture de l’histoire qui intègre les mémoires douloureuses des deux peuples. Les questions suivantes guideront nos réflexions :

Quelle relecture de l’histoire et quel exercice de la mémoire peuvent se faire des deux côtés de la Méditerranée ?

Comment enseigner la guerre d’Algérie à la jeune génération sans nourrir la haine et le mépris ?

Comment écrire et transmettre les mémoires de la Guerre de libération nationale ?

Quel rôle la création artistique et littéraire peut-elle jouer dans la gestion des conflits mémoriels ?

Comment rendre l’indicible des crimes de guerre lorsque les témoignages des survivants révèlent les limites du langage ?

Faut-il enseigner des thèmes sensibles, comme la torture, le viol et les crimes de guerre ? Si oui, comment ?

Ces questions seront au cœur des discussions lors de ce Congrès. Un état des lieux est également nécessaire pour évaluer la place de ce fait historique primordial dans le projet d'État et pour évaluer ce qui a été accompli et ce qui reste à faire dans le domaine de l’enseignement, de la préservation et de la transmission de cette mémoire.

Axes de réflexion proposés

Littérature, Art et Médias

Transmettre les mémoires de la guerre de libération

Le roman de la guerre ou la guerre dans le roman

La guerre et l’histoire d’Algérie dans les écrits des jeunes romanciers

L’épistolaire de la guerre : guerre et correspondance

Les conflits ou la guerre des mémoires

Pour une mémoire apaisée de la guerre d’indépendance

La guerre peinte et dessinée : dessins animés, bande dessinée et roman graphique

Le cinéma comme outil d’enseignement de l’histoire

La torture ou l’indicible : comment l’écrire ?

Les autobiographies et mémoires sur la guerre

Témoignages littéraires : entre vérité et fiction

La guerre en photos

Les archives de la guerre en France et en Algérie

L’archive intime

Le musée historique : conservation de la mémoire et éducation

Les femmes : ces autres témoins de la guerre

La chanson patriotique comme patrimoine à sauvegarder

Le théâtre en temps de guerre

La place des médias audio-visuels dans la guerre de libération algérienne

Didactique

La mémoire de la guerre de libération en contexte scolaire

La guerre de libération dans les manuels scolaires en Algérie

La torture et les crimes de guerre : des thèmes à enseigner ?

Enjeux scolaires et sociaux de la guerre de libération

Comment aborder l'histoire de la Guerre d’indépendance ?

La Guerre de libération algérienne à l’école française

La place du texte historique sur la guerre d’Algérie dans les manuels scolaires

Approches didactiques pour enseigner le texte historique (chroniques, biographies, lettres, témoignages, chansons patriotiques, etc.)

Utilisation de l’histoire comme levier pour le développement des compétences langagières et communicationnelles

Exploitation des ressources numériques pour enseigner l’histoire de la Guerre de libération

En marge du congrès

Exposition 1 : Objets et pièces d’archives personnelles liées à la Guerre de libération algérienne (photos, objets, cartes postales, lettres)

Exposition 2 : Les écrits des deux rives sur la guerre d’Indépendance

Projection 1 : La Bataille d’Alger (1966) suivie d’un débat animé par des spécialistes du cinéma en Algérie

Projection 2 : Quelques chansons du patrimoine et grands reportages sur la guerre

Conférences : Auteurs, historiens et spécialistes de la Guerre de libération nationale

Modalités de participation

Les propositions de communications (environ 400 mots) en français, en arabe ou en anglais, comportant un titre, un résumé, quatre mots-clés et une courte notice biobibliographique, en précisant l’axe de réflexion, doivent être envoyées à : maissaleila@hotmail.com et loudmilaayag@yahoo.fr

avant le 20/04/2025

Calendrier

Lancement de l’appel à communications : 26/02/2025

Date limite de réception des propositions : 20/04/2025

Retour d’expertise : 20/05/2025

Réception des textes de communications : 01/09/2025

Date du Congrès : 02/11/2025

Les frais de participation sont fixés à 4000 DA. Ce droit d'inscription inclut :

Le programme du colloque

Les pause-café et les déjeuners

Les instances du congrès

Présidentes du colloque : Dr Leila KERBOUBI et Dr Ludmia YAAGOUB, département des langues étrangères, Faculté des Lettres et des Langues, Université de Médéa

Directeur du congrès : Pr Ghali El GHERBI, département d'histoire et d'archéologie, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de Médéa

Président du comité scientifique : Ahmed BESSAM, département d’information, de communication et des bibliothèques, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de Médéa

Présidente du comité d’organisation : Dr Fatima AKKAL, Département de langue arabe, Faculté des Lettres et des Langues, Université de Médéa

