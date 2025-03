Tissus d’enfance : interactions, imagination et apprentissages

Announcement

Directrices scientifiques

Aude Campbell Le Guennec (Glasgow school of art) et Anne-Charlotte Hartmann-Bragard (Studio Abi)

Argumentaire

La socialisation de l’enfant se fonde sur une imprégnation des principes qui construisent nos identités et nos conventions sociales (Quentel, 1997). Dès sa naissance, l’enfant enveloppé dans ses langes fait l'expérience de ce premier contact sensoriel et culturel. Dans l’environnement de l’enfant, les textiles s’invitent sous des formes variées, comme une matière utile, accessible facilement, manipulable et polymorphique. Les textures textiles permettent un éveil des sens tactiles, une exploration des sons, une expérience gustative inattendue, un apprentissage des motricités fines. Elles invitent les enfants à des inventions formelles, à des créations esthétiques et à des innovations plastiques.

Ainsi, les textiles occupent une place centrale dans les processus d’acculturation de l’enfant (Winnicott, 1971). Le textile manufacturé par l’adulte est vêtements, linges, jouets et livres, objets qui tous ont en commun un objectif socialisant, ludique et éducatif. En convoquant ses capacités à agir et à interagir (Qvortrup, 2005), l’enfant dans son appropriation du monde, s’empare de cet univers pour le transformer de manière souvent spontanée et inattendue : de draps en panoplies-habits ; en cabanes-habitats ; en jouets instrumentés ; en histoires imaginées (Le Guennec, 2020). Comprendre ces interactions permet d’entrer directement dans les phénomènes d'imprégnation qui fondent les processus de socialisation et, pour l’adulte, de concevoir pour l’enfant une culture matérielle qui l'éduque autant qu’elle s’inspire de la perspective enfantine sur le monde.

En explorant la diversité des usages et la richesse créative des matières textiles dans l’enfance, ce dossier spécial invitera à des analogies entre les différentes composantes d’une culture matérielle enfantine attestée (Arleo & Delalande, 2004) dans laquelle le textile est omniprésent. En convoquant des méthodes de recherche inter- et transdisciplinaires, des analyses par la pratique et par un engagement direct avec les enfants, ce dossier éclairera les interactions entre l’enfant et l’environnement que l’adulte crée pour lui en prenant pour exemple les objets textiles tels que vêtements, linge de maison, jouets et livres. L’analyse des détournements et réinventions par l’enfant, en dehors de la perspective de l’adulte et des approches éducative et socialisante employées pour concevoir l’univers enfantin, révélera les avantages que l’utilisation de matières textiles apportent à un environnement matériel guidé par des principes éducatifs et sociologiques spécifiques. Enfin, prolongeant les réflexions ouvertes dans le numéro 4 de Strenae, ce dossier considérera différentes époques et contribuera à l’écriture d’une histoire de la culture matérielle enfantine qui, depuis le milieu du XVIIIe siècle, croise notamment celle de l’industrie textile. Il prendra en compte et viendra enrichir les outils d’analyse et de lecture des faits culturels déjà élaborés (Roche, 1989 et 1997).

Cet appel est ouvert à l’ensemble des spécialistes de la culture matérielle enfantine (chercheurs en littérature et médias pour la jeunesse, designers, praticiens de l’enfance, éducateurs), professionnels du patrimoine et des musées et chercheurs quelles que soient leurs disciplines et leur domaine d’action, dès lors que leurs recherches et pratiques touchent au textile en tant que matériau dans l’enfance et que leurs travaux prennent en considération le point de vue de l’enfant, ses envies et ses questionnements. En ce sens, les recherches analysant les interactions directes des enfants avec les objets textiles seront particulièrement appréciées.

Les recherches pourront concerner aussi bien l’actualité des pratiques et des objets que leur histoire et porter (de façon non exclusive) sur les thèmes suivants :

Le textile et les vêtements dans l’enfance et la culture matérielle enfantine

Les interactions spontanées entre les enfants et leurs vêtements, dans un cadre éducatif ou domestique (pratiques d’habillage inattendues, de déguisement créés par l’enfant, etc.)

Les pratiques créatives et éducatives scolaires et dans l’univers domestique à partir du médium textile et du vêtement

Les bricolages vestimentaires dans l’enfance

Les enfants et leur imaginaire vestimentaire

Le tissu dans les livres pour enfants

Les pratiques créatives des designers textiles travaillant dans le domaine de l’enfance

La place et le rôle des enfants dans la collecte et l'interprétation des collections patrimoniales textiles et vestimentaires

Modalités de contribution

Les propositions (en 500 mots maximum), en français ou en anglais, doivent être envoyées à la revue Strenæ : strenae@afreloce.fr, accompagnées d’une courte biographie et bibliographie

avant le 15 avril 2025.

Ces propositions seront examinées par le comité éditorial de la revue. Les autrices et auteurs seront rapidement informé·e·s de l’acceptation ou du refus de leur proposition. Les articles complets (30 000 signes, espaces et notes inclus) devront être remis avant le 15 octobre 2025 ; ils pourront être rédigés en anglais ou en français. Le numéro sera publié au premier semestre 2026.

Comité éditorial de la revue

Éléonore Hamaide (Université d’Artois), co-rédactrice en chef

Cécile Pichon-Bonin (CNRS), co-rédactrice en chef

Aliénor Asselot (EHEHI, Casa de Velázquez)

Cécile Boulaire (Université de Tours)

Marnie Campagnaro (University of Padova, Italy)

Anne Chassagnol (Université Paris 8)

Virginie Douglas (Université de Rouen)

Florence Gaiotti (Université d’Artois)

Euriell Gobbé-Mévellec (Université de Toulouse-Jean Jaurès)

Sophie Heywood (University of Reading, GB)

Mathilde Lévêque (Université Sorbonne Paris Nord)

Camille Mahé (Université de Strasbourg)

Michel Manson (Université Sorbonne Paris Nord)

Christophe Meunier (Université d’Orléans), président de l’Afreloce et à ce titre directeur de publication

Roberta Pederzoli (Università di Bologna, Italie)

Hélène Weis (Paris Cergy Université)

Bibliographie

Arléo, Andy, et Delalande, Julie, Culture enfantine, Rennes, P.U.R., 2004.

Join-Diéterle, Catherine, Tétart-Vittu, Françoise, La mode et l’enfant, 1780-2000, Paris, éditions Paris-musées, 2001.

Lange, Alexandra, The design of Childhood, New-York, Bloomsbury, 2018.

Le Guennec, Aude, Rose, Clare, « Children’s clothing collections, problems and perspectives », in Le vêtement et la mode : un patrimoine incarné, In Situ, 52, 2024, https://doi.org/10.4000/insitu.40164

Le Guennec, Aude, and Coutant, Nicolas. Dressed for School / S’habiller pour l’école, Rouen, Canopé, 2023.

Le Guennec, Aude, Rose, Clare, Barbu, Laetitia, Hartmann-Bragard, Anne-Charlotte, Nygren, Maija and Sekhon Dhilon, Yasmin, « Towards an Informed, Participative and Sustainable Approach of Children's Fashion and Clothing: IN2FROCC in Action », in Frankel, S. (ed.), Establishing Child Centred Practice in a Changing World, Emerald, 2022.

Le Guennec, Aude, “Children Fashion - socialisation and education through clothing”, in Manlow, V. et al. (ed.), The Companion to Fashion Studies, Routledge, 2021.

Le Guennec, Aude, “Guise et déguisement. L’enfant acteur vestimentaire dans la France moderne et contemporaine”, in Vinel, Virginie et Zaltron, Francesca (dir.), Modèles d’enfance joués et déjoués, Revue des Sciences Sociales, 64, 2020.

Le Guennec, Aude, « Du musée à la thèse : vers un modèle d’étude du vêtement de l’enfant », in Tétralogiques, n°23, 2018, Le modèle médiationniste de la technique, URL : https://www.tetralogiques.fr/spip.php?article90

Quentel, Jean-Claude, L’enfant : Problèmes de genèse et d’histoire, Paris-Bruxelles, De Boek Université, 1997.

Qvortrup, Jens (ed.), Studies in modern childhood: society, agency, culture, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2005.

Renonciat, Annie et Manson, Michel, dossier « La Culture matérielle de l’enfance, un nouvel horizon de recherche », Strenae, n°4, 2012, https://journals.openedition.org/strenae/600.

Roche, Daniel, La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1989.

Roche, Daniel, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation XVIIe-XIXe siècle, Paris, Fayard, 1997.

Rubessi, Chiara, « Bruno Munari, la polysensorialité des livres pour la jeunesse », Appareil [Online], n°28, 2024, Online since 05 December 2024, connection on 10 February 2025. URL: http://journals.openedition.org/appareil/8011; DOI: https://doi.org/10.4000/130v6

Vaclavik, Kiera and FIELD, Hannah (ed.), “Childhood and clothing”, Jeunesse, Toronto University Press, vol.15, issue 2., December 2023.

Winnicot, Donald, Playing and Reality, London, Tavistock, 1971.