Roman Youth(s) from Octavian to Nero

Pour autant, la jeunesse n’est pas un thème social unifié. De quelle jeunesse parle-t-on ? Ne vaudrait-il pas mieux parler de jeunesses romaines ? Pour donner une définition générale on peut estimer que la jeunesse commence où s’achève l’enfance et qu’elle s’arrête au seuil de la maturité, à l’âge où l’on exerce dans toute leur force, les responsabilités, les métiers ou les conditions. La question de la limite invite à considérer la jeunesse comme une pluralité d’expériences, en fonction de la condition juridique, du genre, de la catégorie sociale. La façon dont se déroulaient ces années de transition n’était pas la même pour un frère ou sa sœur, pour un ouvrier ou pour une ouvrière, pour un soldat, pour les membres de l’ordre sénatorial ou équestre et leurs jeunes clients, et même parmi les esclaves, n’étaient pas identiques selon l’emploi domestique, urbain ou rural. Sur le plan de la carrière politique, pour les jeunes citoyens, on peut estimer que la tranche d’âge que l’on va considérer est celle des iuuenes, entre la prise de toge virile et la gestion des magistratures supérieures et de l’imperium, et non pas celle des iuniores, catégorie civique, qui englobait aussi l’âge mûr. Pour les jeunes filles libres, la fin de l’enfance coïncidait peu ou prou avec la puberté et leur nubilité et leur mariage, souvent précoce, marquaient une rupture, que l’abandon des poupées au feu de l’autel domestique ritualisait. Mais, pour elles où faut-il arrêter la jeunesse ? La maternité, souvent précoce, elle aussi, pouvait-elle servir de frontière ?

Succédant à un prince âgé, réputé faible dans son corps et dans ses affections, qui avait terrorisé les patres, il faisait valoir l’innocence d’une jeunesse, bien élevée, admirablement conseillée sans drame, sans désir de revanche puisque le pouvoir lui avait été légitimement offert. Il ne serait ni le vieux Claude, ni le jeune mais vindicatif Caligula. Il fut Néron. Ses principaux rivaux, Britannicus, Octavie, étaient eux-mêmes juvéniles. Son avènement marqua également un rajeunissement de la cour car il s’entoura de jeunes gens brillants, Otho, Senecio, qui comptèrent rapidement autant que les barbons qui conseillaient le prince, Agrippine, Burrus et Sénèque, et ceux qu’il avait hérités du principat précédent, les affranchis de Claude. De fait, les premières années de ce principat furent marquées par la confrontation de plus en plus tendue entre deux générations, celle du Prince, qui détenait le pouvoir, et celle, plus ancienne, qui entendait conserver son rôle de conseil. Néron ne se contenta pas d’être jeune, il exalta la jeunesse et la promesse de renouveau qu’elle portait ; il célébra les Iuuennalia, il créa une association de chevaliers, les Augustiani, éclatants de jeunesse et brillants et préféra les Verts, faction associée au printemps et au renouveau. En retour on lui reprocha les travers prêtés à l’impétuosité de son âge, la turbulence, l’indocilité, les désirs débridés.

Youth is the theme par excellence for Neronia! The 12th SIEN International Congress will be devoted to it.

Indeed, Nero himself wanted to make his youth (iuuenta) an asset of his principate. According to Tacitus (Annals, 13, 4), his first speech to the Senate was based on this idea: ‘he had, in order to govern well, all the advice and examples he needed (...) ; neither civil wars nor domestic quarrels had embittered his youth; he brought to the supreme rank neither hatred, nor offences received, nor desire for vengeance’.

Succeeding an elderly prince, reputed to be weak in body and affections, who had terrorised the patres, he emphasised the innocence of a well-behaved youth, admirably advised, without drama, without desire for revenge since power had been legitimately offered to him. He would be neither the old Claudius nor the young but vindictive Caligula. He was Nero. His main rivals, Britannicus and Octavia, were themselves young. His accession also brought a rejuvenation of the court as he surrounded himself with brilliant young people, Otho, Senecio, who quickly counted as much as the bearded men who advised the prince, Agrippina, Burrus and Seneca, and those he had inherited from the previous principate, Claudius' freedmen. In fact, the confrontation between the generation of the old counsellors and that of the ambitious young people stirred up the corridors of power during the first years of this principate. Nero was not just young, he exalted youth and the promise of renewal that it brought; he celebrated the Iuuennalia, he created an association of knights, the Augustiani, bursting with youth and brilliance, and he favoured the Greens, a faction associated with spring and renewal. In return, he was criticised for the vices attributed to the impetuosity of his age: turbulence, unruliness and unbridled desires.

However, Nero was not breaking new ground by emphasising the importance of youth. Claudia Moatti (‘Tempus fugit, jeunesse et vitesse’, La raison de Rome, Paris, 1997, pp. 83-89) showed, with supporting examples, that a decisive turning point had been reached in the last years of the Republic when the theme of youth in the political debate symbolised for the first time a desire for rupture and renewal: ‘L’utilisation que fera Auguste du thème de la jeunesse dans sa propagande prend alors tout son sens.’ The papers presented at the conference may therefore cover an extended period from the Augustan age to the end of the Neronian period, possibly taking into account the Flavian extensions insofar as they reveal the evolution of a political theme exploited by the Julio-Claudians. Similarly, all sources in all vernacular languages of the Roman Empire can be taken into account, including epigraphic, numismatic, papyrological, literary, legal and, of course, iconographic sources.

However, young people do not form a uniform social category. Which young people are we talking about? Would it not be better to talk about Roman youth? To give a general definition, we can consider that youth begins where childhood ends and ends at the threshold of maturity, at the age when responsibilities, jobs or conditions are fully exercised. The question of boundaries encourages us to consider youth as a plurality of experiences, depending on legal status, gender and social category. The way in which these years of transition unfolded was not the same for a brother or sister, for a worker, for a soldier, for members of the senatorial or equestrian order and for their young clients, and even among slaves, were not identical depending on whether they were domestic or worker, urban or rural labourers. In terms of a political career, for young citizens, it can be estimated that the age group to be considered is that of the iuuenes, between taking on the toga virilis and the management of the higher magistracies and the imperium, and not that of the iuniores, a civic category that also included middle age. For free young girls, the end of childhood more or less coincided with puberty, and their nubility and often early marriage marked a break, which the abandonment of dolls to the fire of the domestic altar ritualised. But for them, where should youth end? Could motherhood, often precocious too, mark the threshold of maturity?

The boundaries of youth are even more difficult to determine for slaves, whose childhood was not protected by the sexual prohibitions that guaranteed the innocence of free young people. For boy slaves, the first signs of puberty brought about a radical change for the pueri delicati, who were forced to reconvert themselves. For young women, on the other hand, puberty was only the beginning of fertility, with the advantages, disadvantages and perils of pregnancy. For slaves, if they lived to that age, thirty years was a turning point, because it was only from that age that they could benefit from full emancipation.

The organisers would like the proposed contributions to focus on young people, possibly in relation to other age groups (children and adults). Without claiming to be exhaustive, the following themes may be suggested:

Youth: the diversity of experiences

between a unitary concept (Latin uses iuventas/iuventa/iuventus in the singular in many expressions) and a pluralistic society.

gender diversity: girls and boys before the law

social diversity: elite and people

demographic diversity: fertility, early death, etc.

legal diversity: free and slaves, etc.

Youth, a time of learning

practical education, learning a trade: learning power for heirs or members of the imperial family, tirage to the army and elsewhere...

the functions of youth in courses and careers (freedmen, knights, potential senators)

theoretical, intellectual, moral education...

Youth, the age of turbulence

youth and marginality

juvenile sexuality

the insolence of youth: urban uproar...

Youth in the public space of Rome and the cities of the empire (West and East)

cults and public ceremonies associated with youth: the religion of the virgins, the salii, the luperci in Rome, the 15 July parade, the Trojan games, the Neronian Iuuenalia...

youth associations: the Augustiani and others...

young people in associations

young people in the world of entertainment

Images of youth

juvenile portraits

young people in statuary groups

the beauty of youth? Aesthetics and ideals.

Youth and legitimacy

the strengths and weaknesses of young princes

questions of hierarchy seen from the perspective of generations

youth in political discourse

Young and old

marriage of the young: a matter for the old?

the supervision of youth

young people in Roman law: guardianship, etc.

Young people and death

the problems posed to Roman society by the death of iuvenes

young people who have died in epigraphy

young people who have died and consolations.

Submission guidelines

The languages used for papers and abstracts can be German, English, Spanish, French or Italian.

A half-page proposal should be sent

before 1st May 2025

to the following address: neroniaxii@gmail.com, with a brief presentation of the author and their work.

Papers should last no more than 20 minutes.

Date : 7-10 October 2026

Scientific committee