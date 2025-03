Représentions de la relation éducative dans la littérature italienne

Announcement

La revue bilingue Transalpina, éditée par les Presses Universitaires de Caen et disponible en ligne sur https://journals.openedition.org/transalpina/, publie un appel à contributions pour le n°29 (2026).

Argumentaire

Ce numéro de Transalpina portera sur les représentations de la relation éducative, à savoir du rapport, de l’interaction et de la communication entre l’élève/le disciple et l’enseignant/l’éducateur, dans la littérature italienne de ses origines à l’époque contemporaine, dans un domaine donc pouvant s’étendre de la possibilité de lire le rapport entre Virgile et Dante comme un modèle pédagogique (Frare, Porcarelli) jusqu’au school novel hyper-contemporain pour lequel il faudra sans doute prendre en compte un « système de relations plus vastes, englobant les rapports sociaux dans la classe, les rapports entre la classe, l’école, la société, les rapports des sujets au savoir et à la culture » (Marcel Postic, p. 12).

Par le choix de cette thématique, ce numéro intégrera des objets, des analyses, des parcours qui font déjà partie de l’ADN de notre revue laquelle, en 2026, fêtera ses premiers 30 ans d’activité : on pense notamment au numéro 14 (2011) de Transalpina sur La littérature de jeunesse italienne du XXe siècle et au numéro 20 (2017), consacré à Edmondo De Amicis. Littérature et société, tous deux dirigés par Mariella Colin.

Il établira également un rapport de complémentarité avec les travaux ayant déjà exploré certaines déclinaisons de cette thématique dans le domaine de la culture expressive italienne, comme Raccontare la scuola (2014), dirigé par Cinzia Ruozzi, et Maîtres, précepteurs et pédagogues. Figures de l’enseignant dans la littérature italienne (2016) édité par Stefano Lazzarin et Agnès Morini.

En outre, il pourra établir un dialogue avec les travaux et les initiatives scientifiques ayant exploré cette même thématique dans le contexte francophone et/ou international, comme le numéro 8 de la revue Syn-thèses (2016), intitulé L’enseignant en tant que personnage romanesque : modèle et contre-modèle et dirigé par Polytimi Makroupoulou, le recueil L’Ecrivain et son école (XIXe – XXe siècles) : je t’aime moi non plus (2017), dirigé par Martine Jey, Pauline Bruley et Emmanuelle Kaës, et l’essai Modèles et contre-modèles de l'enseignant dans la littérature de jeunesse. La littérature comme outil réflexif pour construire les gestes professionnels (2022) de Nadège Langbour. À ce même propos, il conviendra aussi de rappeler deux colloques récents, à savoir Figures de l’étudiant de l’Antiquité au XXIe siècle. Entre communauté et marginalité, qui a eu lieu à l’Université Bretagne Sud (Lorient) en décembre 2016, et La figure de l’enseignant dans les littératures française et francophone, organisé à la Faculté des Lettres de Manouba en janvier 2017, ainsi que deux journées d’études, La Leçon en fiction (XIXe-XXIe siècles), qui s’est déroulée l’Université Denis Diderot en mars 2017, et Dire, montrer l’école dans la littérature et dans les arts, organisée à Rennes en octobre 2018, dans le cadre du festival Transversales, par Clémence Aznavour, Gaëlle Debeaux et Adeline Latimier (Université Rennes 2).

Dans la perspective transeculaire esquissée plus haut, les propositions de contribution pourront, par exemple, prendre en compte :

- le rapport entre Virgile et Dante dans la Comédie comme modèle pédagogique ;

- la caractérisation des scolari dans la tradition novellistica (Boccace, Sacchetti, Masuccio) ;

- le lien entre le maître et le disciple comme perspective relationnelle privilégiée et multiforme dans la tradition du dialogue en vulgaire (d’Alberti à Galilée) ;

- le traitement satyrique ou caricatural du personnage du pédagogue dans le théâtre comique du XVIe siècle (comme dans La Calandria de Bibbiena, 1513) et du précepteur entre XVIIIe et XIXe siècle (Parini, Il giorno, 1763 ; Giovanni Giraud, L’ajo nell’imbarazzo, 1807) ; la représentation du précepteur dans l’opéra italien (le précepteur philosophe dans La Cenerentola de Rossini, 1817 ; Gaetano Donizetti-Jacopo Ferretti, L’aio nell’imbarazzo o Don Gregorio, 1824) ; la relative rareté du personnage de l’institutrice dans la littérature italienne par rapport à la tradition anglo-saxonne (Elsa Morante, « L’istitutrice », 1939) ;

- l’influence sur l’imaginaire social de l’école italienne contemporaine des représentations narratives de l’école post-unitaire (Parravicini, Collodi, De Amicis, Vamba, puis aussi, par exemple, Federigo Tozzi, « Un’osteria », 1920) ainsi que de textes désormais canoniques sur l’école du XXe siècle, comme Giani Stuparich, Un anno di scuola, 1929 ; Giovanni Mosca, Ricordi di scuola, 1939 ; Lucio Mastronardi, Il maestro di Vigevano, 1962 ; jusqu’à Starnone et Onofri ;

- la représentation de l’école et de ses acteurs dans la poésie italienne contemporaine : Lina Schwarz, Gianni Rodari, mais aussi Carlo Michelstaedter, « La scuola è finita ! », 1905 ; Giovanni Cena, « La scuola », 1907 ; Carlo Chiaves, « Ad un compagno di scuola », 1910 ; Marino Moretti, « Poggiolini », 1910 ; Alfredo Baccelli, « La scuola è finita », 1911 ; Paolo Buzzi, « Il ribelle », 1922 ; Leonardo Sinisgalli, « Ascolta la voce del maestro », 1943 ; Renzo Pezzani, « La scuola », 1950 ; Sandro Penna, « Scuola », 1970 di Renzo Pezzani, 1950 ; Roberto Mussapi, Lezioni elementari. Monologo sul maestro Gabriele Minardi, 2009 ; Fabio Pusterla,« Per una insegnante cattiva » et « Scuola per ricchi », 2014 ;

- le sous-genre du school novel italien hyper-contemporain par des auteurs-enseignants et des auteurs-proviseurs : Paola Mastrocola, La scuola raccontata al mio cane, 2008 ; Chiara Valerio, Nessuna scuola mi consola, 2009 puis 2021 ; Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte rossa come il sangue , 2010 ; Silvia Dai Pra’, Quelli che però è lo stesso, 2011 ; Giusi Marchetta, L’iguana non vuole, 2011 ; Gianmarco Perboni, Una scuola come tutte le altre, 2012 ; Giancarlo Visitilli, E la felicità, prof ?, 2012 ; Christian Raimo, Tranquillo prof, la richiamo io, 2015 ; Alessandro D’Avenia, L’appello, 2020 ; Valentina Petri, Portami il diario, 2020 ; Sandro Marenco, Dillo al prof, 2021 ; Gaja Cenciarelli, Domani interrogo, 2022 ; Laura Marzi, La materia alternativa, 2022 ; Filippo Caccamo, Maledetta prima ora. Diario di un supplente esaurito, 2024 ; Nora De Luca, I figli degli altri, 2024 ; Antonella Di Bartolo, Domani c’è scuola, 2024 ; Cristina Frascà, L’ora di felicità, 2024 ;

- la représentation littéraire du monde universitaire et l’hypothèse d’un campus novel italien : Walter Siti, Scuola di nudo, 1994 ; Andrea Piva, Apocalisse da camera, 2006 ; Gilda Policastro, Sotto, 2013 ; Dario Ferrari, La ricreazione è finita, 2023 ; Ilaria Gaspari, Etica dell’acquario, 2023 ;

- les topoï littéraires de la relation éducative comme souvenir d’une expérience fondatrice, de l’éducateur comme figure charismatique, de l’émulation et du dépassement du maître, du refus de la Bildung (comme dans Il barone rampante, 1957), de la superposition entre relation éducative et relation amoureuse, etc. ;

- les présences métaphoriques de la relation éducative dans les textes littéraires : la formation comme culture de la terre ou du jardin, l’élève comme un feu à allumer ou un vase à remplir, le processus pédagogique comme voyage ou itinéraire, etc.

Modalités de soumission

Les propositions de contributions, d’une longueur comprise entre 1000 et 2000 signes, en français ou en italien, incluant une bibliographie indicative et une brève présentation de l’auteur, sont à envoyer au plus tard à claudia.zudini@univ-rennes2.fr

pour le 30 mars 2025

Les contributions sélectionnées pour la publication devront être remis pour le 30 décembre 2025 (délai de rigueur) et devront être compris entre 35000 et 45000 caractères, notes et espaces compris. Les contributions seront soumises à une lecture éditoriale et à une relecture en double aveugle.

Ce numéro de la revue paraîtra à l’automne 2026.

Comité de sélection

Numéro dirigé par Claudia Zudini.

Viviana Agostini-Ouafi, Université de Caen, France

Valeria Caldarella Allaire, Université de Caen, France

Mariella Colin, Université de Caen, France

Juan Carlos D’Amico, Université de Caen, France

Laura Fournier-Finocchiaro, Université Grenoble Alpes, France

Claudia Zudini, Université Rennes 2, France

Bibliographie indicative

