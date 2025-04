Figures de l’errance dans les arts et la littérature asiatiques

Announcement

De l’errance de Gautama et de Mahāvīra dans la forêt pour quitter leur identité princière et trouver l’illumination au road movie du chinois Han Han The Continent (2014), en passant par l’errance de Bashō (1644 –1694) ou la figure du rōnin dans Matatabi (1973) de Kon Ichikawa, les nombreuses pratiques de l’errance illustrées par les arts ou pratiquées par les artistes asiatiques suggèrent qu’il existe une forme de voyage imaginaire, intérieur, autant que physique, correspondant à la quête initiatique d’une vérité en germe dans la pensée. Cette quête peut être choisie – vagabonds et chevaliers errants (youxia游俠), pèlerins, artistes migrants – ou forcée – lettrés bannis par un souverain despote, exilés politiques tels que Gao Xingjian pour la Chine contemporaine.

Si l’errance hors du milieu familier peut favoriser une « renaissance » artistique, sociale, personnelle, quels en sont les modalités ? Qu’en est-il de l’errance de l’âme (gui鬼 ou muen 無縁) dans l’enfer bouddhique ? Que nous en disent le saṃsāra de l’hindouisme et du jaïnisme ? Que nous disent les errances des fantômes de l’attachement à un groupe ou à un territoire ?

Faut-il donc rechercher ou craindre l’errance ? Une étude terminologique diachronique dans les différentes langues concernées pourra aider à mieux appréhender la notion puisqu’en chinois, le terme peut se traduire par piaobo 漂泊 (idée de flottement), ou encore par youdang 游荡 (voyage, dérive). Nous formulons donc l’hypothèse que l’errance produit une reconfiguration entre soi et le monde ou l’espace environnant, et que cette reconfiguration met en évidence comme le propose Georges Perec que « notre espace mental et culturel n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope ; qu’il se brise, se courbe, se déconnecte et se rassemble »

1er avril 2025

9h15 Accueil des participants

Partie I L’Inde

Présidence : Vincent Lefèvre (Professeur d’archéologie et d’histoire de l’art, Sorbonne Université, Conservateur général du Patrimoine)

9h30- 10h00 - Karine Ladrech (MCF Paris Sorbonne Université, Creops). « Pāda, pādukā. Sur les traces du maître, aux pieds du maître »

(MCF Paris Sorbonne Université, Creops). « Pāda, pādukā. Sur les traces du maître, aux pieds du maître » 10h00- 10h30 - Aradhana Singh (Assistant Professor, Department of Ancient History, Culture & Archaeology, C.M.P. Degree College, University of Allahabad, India). « A Reluctant Wanderer ? The Emotional and Aesthetic Appeal of Aśvaghoṣa’s Saundarānanda » (sur Zoom)

(Assistant Professor, Department of Ancient History, Culture & Archaeology, C.M.P. Degree College, University of Allahabad, India). « A Reluctant Wanderer ? The Emotional and Aesthetic Appeal of Aśvaghoṣa’s Saundarānanda » 10h30- 11h00 - Ashvini Chandrakumar (Doctorante, Université Sorbonne Nouvelle, CERC). « De Murugan à Mahakavi. Voyage et errance dans la littérature tamoule »

Pause 11h00-11h30

Partie II La Chine

Partie II. 1 La littérature classique

Présidence : Philippe Postel (Maître de conférences en littérature comparée, Université de Nantes)

11h30-12h00 - Rainier Lanselle ( directeur d’études à l’EPHE-PSL, membre du CRCAO EPHE-PSL & CRCAO). « Ultimes échos. Chants de la fin d’un monde dans L’Éventail aux fleurs de pêcher de Kong Shangren »

directeur d’études à l’EPHE-PSL, membre du CRCAO EPHE-PSL & CRCAO). « Ultimes échos. Chants de la fin d’un monde dans L’Éventail aux fleurs de pêcher de Kong Shangren » 12h00-12h30 - ZHANG Rui (ATER en études chinoises, ENS de Lyon). « La double errance chez Li Bai : Entre le chevalier errant et l’immortel errant »

(ATER en études chinoises, ENS de Lyon). « La double errance chez Li Bai : Entre le chevalier errant et l’immortel errant » 12h30-13h00 - ZHOU Yinan (Université de Bordeaux Montaigne, chercheur associé à IrAsia (CNRS UMR7306). « Les errances dans la (sur)vie et la poésie du peintre TANG Yin 唐寅 (1470- 1523) » (sur Zoom)

(Université de Bordeaux Montaigne, chercheur associé à IrAsia (CNRS UMR7306). « Les errances dans la (sur)vie et la poésie du peintre TANG Yin (1470- 1523) » Déjeuner 13h-14h30

Partie II. 2 La peinture de paysage

14h30-15h00 - Xiao Sheng (PhD in Art History, PhD student in East Asian Studies, Arizona State University). “Exiled Body, Wandering Soul : Revisiting Su Shi’s Lonely Journey in the Illustration to the Second Prose Poem on the Red Cliff”

(PhD in Art History, PhD student in East Asian Studies, Arizona State University). “Exiled Body, Wandering Soul : Revisiting Su Shi’s Lonely Journey in the Illustration to the Second Prose Poem on the Red Cliff” 15h00-15h30 - ZHANG Xiaoyu (Doctorante EPHE). « Voyageurs vers le monde des immortels : spiritualité et quête identitaire dans la peinture de paysage de Qiu Ying (1497-1552) »

(Doctorante EPHE). « Voyageurs vers le monde des immortels : spiritualité et quête identitaire dans la peinture de paysage de Qiu Ying (1497-1552) » 15h30-16h00 - Marie Laureillard (Professeur des universités, Nanterre Université, Vice-présidente d’Asie- Sorbonne). « Pu Ru (1898-1963), une vie d’errance et de fantôme »

Pause 16h00-16h30

Partie II. 3 La période moderne

Présidence : ZHANG Rui (ATER en études chinoises, ENS de Lyon)

16h30-17h00 - Yang Xinying (Doctorante en littérature chinoise moderne à l’INALCO et à l’Ifrae). « Voyage interculturel d’un voyageur errant : quête des origines et les sources littéraires mondiales chez Su Manshu (1884-1918) »

(Doctorante en littérature chinoise moderne à l’INALCO et à l’Ifrae). « Voyage interculturel d’un voyageur errant : quête des origines et les sources littéraires mondiales chez Su Manshu (1884-1918) » 17h00-17h30 - Yang Xiaoliu (Docteur en Études chinoises à l’Université Bordeaux Montaigne, Maître de langue chinoise à l’Université Aix-Marseille). « Errance, identité et taoïsme : stratégie créative dans Le Dit de Tianyi de François Cheng ».

(Docteur en Études chinoises à l’Université Bordeaux Montaigne, Maître de langue chinoise à l’Université Aix-Marseille). Errance, identité et taoïsme : stratégie créative dans Le Dit de Tianyi de François Cheng ». 17h30-18h00 - Gao Yunlong (Doctorant à l’INALCO). « « Une poétique du vagabondage - L’écriture de l’errance chez Shen Congwen et He Qifang »

Fin 18h00

2 avril 2025

Partie III. Le Japon, la Corée, l’Indonésie

Présidence : Raphaëlle Yokota (Docteure en études japonaises, Postdoctorante, IFRAE - UMR 8043)

9h30-10h00 - Gérald Peloux (Professeur des universités en littérature japonaise, INALCO, membre de l’IFRAE et du CRCAO). « Entre errance et digressions : les ‘récits jap-américains’ de Tani Jōji »

(Professeur des universités en littérature japonaise, INALCO, membre de l’IFRAE et du CRCAO). « Entre errance et digressions : les ‘récits jap-américains’ de Tani Jōji » 10h00-10h30 - Isabelle Charrier (CREOPS-chercheure honoraire Paris 8 Université). « Tomioka Tessai 富岡鉄斎 (1836-1924) et l’errance »

(CREOPS-chercheure honoraire Paris 8 Université). « Tomioka Tessai (1836-1924) et l’errance » 10h30-11h00 - Marie Picone (Chercheure honoraire EHESS, chercheure associée au Creops). « Errances posthumes : muenbotoke 無縁仏 et fantômes dans le Japon d’aujourd’hui »

Pause 11h00-11h30

11h30-12h00 - Okyang Chae-Duporge (Maître de Conférences, Université Bordeaux Montaigne). « Errance et itinérance dans la production picturale coréenne du XIXe au début du XXe siècle ».

(Maître de Conférences, Université Bordeaux Montaigne). « Errance et itinérance dans la production picturale coréenne du XIXe au début du XXe siècle ». 12h00-12h30 - Isadora Fichou (Docteure en Littératures et Civilisations, chargée de cours à l’INALCO et à l’Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis). « ‘J’aimerais me changer en un missile’ : errance, métamorphose et lutte politique dans la poésie de Wiji Thukul (b. 1963) »

Déjeuner 13h00-14h30

3 avril 2025

Partie IV. Aspects conceptuels en conclusion

(en l’absence de moyens Zoom le 2 après-midi cette séquence aura lieu le 3 avril).

Présidence : LI Xiaohong (Maître de Conférences émérite en histoire de l’art de la Chine, Université d’Artois, Vice-présidente d’Asie-Sorbonne)

10h00-10h30 - Bie Ji (Professeur adjointe, Université de Lanzhou, Chine) « La notion de Woyou de Zong bing : un choix spirituel » (sur Zoom)

(Professeur adjointe, Université de Lanzhou, Chine) « La notion de Woyou de Zong bing : un choix spirituel » 10h30-11h00 - Qinghe Song (Doctorant en recherche-création artistique et littéraire, Cergy-Paris Université et Inalco). « Figures bouddhiques errantes dans la géopoétique » (sur Zoom)

