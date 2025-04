Le présentisme en Espagne

Announcement

"Que les choses continuent à aller ainsi, voilà la catastrophe", écrivait Charles Baudelaire. Catastrophe, inanité, mélancolie, nostalgie, désenchantement, dépression, autant de maux d'une subjectivité collective catastrophée figés dans les constellations du "présentisme", qui appellent une démarche réflexive sur les montages institutionnels du rapport au temps. C'est celle que se propose de mener l'équipe internationale hispaniste rassemblée autour du projet EXPEDIAS (Expériences du présentisme en Espagne : Dispositifs, Arts et Savoirs), réunie à Cerisy. À rebours d'une exploration d'un repli du présent sur lui-même dans laquelle culminerait une histoire linéaire et globalisée de l'Occident, le colloque fera un pari linguistique et poéticien simple : quand un concept voyage d'une langue à l'autre, il voyage d'un espace institutionnel, philosophique et linguistique, à un autre. Le colloque se propose d'interroger ce que fait à une catégorie sur le temps historique sa circulation vers un espace érigé en l'une des principales scènes de la résurgence de l'histoire et de la contestation politique mondiale dans le sillage de la crise de 2008, qui déjoue à la fois la croyance dans un présent qui ne passe pas et l'attente de la catastrophe à venir.

Cinquante ans après la mort du dictateur Franco et dans le contexte mémoriel actuel marqué par la Loi de Mémoire Démocratique de 2022, qualifier la singularité des textures espagnoles d'un présent fabriqué permet de dresser un état des lieux des savoirs et de la critique sur les expériences démocratiques dans l'Espagne post-dictatoriale et actuelle, et d'en expliciter la facture et la scénographie institutionnelle. Si le temps se prête facilement à son essentialisation, les échanges que suscitera le colloque apprécieront la facture conceptuelle, sémiotique et esthétique d'une topologie énonciative de la parole sur le temps, pris dans les enjeux mémoriels d'un espace post-dictatorial. Cette exploration critique se déploiera à partir des sciences humaines et sociales et des arts, sous la forme de conférences, de tables rondes et de débats.

Lundi 7 juillet

Mardi 8 juillet

1975-2025 : l’Espagne en contexte. Mémoires de l’après

Sophie BABY : Effets de la Loi d’amnistie de 1977

Antolín SÁNCHEZ CUERVO : Enjeux de la Loi de Mémoire Démocratique de 2022

Mercedes YUSTA RODRIGO : « La Pastora » y yo. Guerrilla antifranquista, disidencia sexual y presentismo

La fin des utopies en récit, table ronde avec

Vicent BELLVER (¿El fin de las utopías ? Mutaciones y reterritorializaciones de los horizontes de posibilidad y deseos a finales del siglo XX)

Virginie N'DAH SEKOUH (De las utopías a las ecotopías : 40 años de discursos e imágenes ecologistas en España)

Mercredi 9 juillet

Les présents du présentisme : enjeux descriptifs d’une catégorie sur le temps historique

Henry ROUSSO : L’actualité du présentisme

Brice CHAMOULEAU : Scénographie institutionnelle du temps. Le montage trinitaire d'un présentisme post-franquiste

Genre et féminismes

Carla BEZANILLA : Formas de volver al pasado desde las genealogías feministas : la cuarta ola interpretando

María BEAS : Formas de vida en la España posfranquista : poéticas y biopolíticas

Kevin RAMIER : Les espaces ontologico-politiques du post-empire espagnol : linéaments et limites de la configuration baroque

Dialogues littéraires. Écrire et traduire les mémoires d’un présent désenchanté, avec Lara MORENO (écrivaine) et Carole FILLIÈRE (traductrice)

Jeudi 10 juillet

Futurologies

Maripaz BALIBREA : Futuros sin pasado, pasados sin futuro : dinámicas políticas de la temporalidad en la cultura de la Transición

Germán CANO : La modernidad democrática española : usos y abusos del presentismo

Michel MARTÍNEZ PÉREZ : Catalanisme fédéraliste ou souverainiste : des utopies possibles pour l'avenir ?

Autour du film Lúa Vermella de Lois Patiño, présentation et débat animé par Pascale THIBAUDEAU

Vendredi 11 juillet

Les présents de la voix poétique

Zoraida CARANDELL : Los presentes de la memoria en tres poetas del siglo XXI

Claire LAGUIAN : Superpositions temporelles dans les représentations poétiques des migrations actuelles

Arturo SANCHEZ MERCADÉ : « Los fantasmas pasan las paredes » : voces hauntológicas del rap español actual

Décoïncidences du présent

Roberto GIL HERNÁNDEZ : Hantologie dans le contexte canarien

Béatrice RODRIGUEZ : Poétiques des ruines. Poétiques du présentisme chez Rafael Chirbes

Pascale THIBAUDEAU : Del descarte al rescate : pensar el archivo fílmico

María Zambrano : une poétique de l'éternité, table ronde avec Lou FREDA, Marta NOGUERA et Anna ROJAS

Samedi 12 juillet

Performativité des objets de mémoire