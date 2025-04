Announcement

Cette journée d’étude interrogera la diversité de besoins et de représentations de care ainsi que la nature et l’organisation du travail de care en contexte de migrations internationales, à partir des études de cas variés, menés auprès de populations d’origine japonaise, vietnamienne et chinoise résidant en Europe (Royaume‑Uni et France). La conférence de clôture proposera une perspective critique du travail de care en reliant les diasporas asiatiques et l’Asie. Cet événement s’adressera aux chercheur·es, étudiant.es en SHS (notamment études de genre, études migratoires, anthropologie, démographie, sociologie, études asiatiques) ainsi qu’aux professionnel·les de care et le grand public.

Programme du 1er avril 2025

10h30-12h Atelier de recherche « Care et migrations asiatiques en Europe : approche comparative à partir des cas d’études en France et au Royaume-Uni » (réservé aux intervenant·e·s)

12h30-14h30 Conférence d’ouverture (en anglais)

Nanase Shirota (affiliated lecturer, University of Cambridge) : « Emotional care for men : transnational Japanese hostesses and their reproductive labour, careers and gendered mobility »

15h-17h Panel « Travail de care : perspective comparative à partir d’études menées auprès de populations est et sud-est asiatiques en France »

Julien Le Hoangan (postdoctorant, Cermes3, EHESS) : Du travail de mémoire au travail de soin : les dynamiques intergénérationnelles dans la diaspora vietnamienne

Miyako Hayakawa (postdoctorante, EASt, Université Libre de Bruxelles) : Devenir « caregiver » dans l'expatriation : division sexuelle du travail chez les épouses d'expatriés japonais en Europe

Simeng Wang (chargée de recherche, Cermes3, CNRS) : Expériences de vieillissement et de care chez les personnes âgées originaires de l'Asie de l'Est et du Sud-est résidant en France : à propos du projet AsiAgiR

Discutant : Yong Li (docteur en sociologie, ingénieur d’études, Dysolab, Université de Rouen Normandie)

17h15-17h45 Conférence de clôture

Myriam de Loenzien (directrice de recherche, Ceped, IRD) : Le travail de care : une source d’empowerment ? Perspective critique à partir d’expériences est et sud-est asiatiques

