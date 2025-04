Announcement

Le colloque « Le Renouveau de la musique ancienne en France (1950 et 1980) Formation, interprètes, diffusion» se déroulera à l’Université de Poitiers au Pavillon Universitaire Musique et Danse les 4 et 5 avril prochain : https://criham.labo.univ-poitiers.fr/colloque-le-renouveau-de-la-musique-ancienne-en-france-1950-1980-formation-interpretes-diffusion/

Un concert de clavecin sera donné le samedi 5 avril à 16h30 à l’Auditorium Saint-Germain.

Argumentaire

Après la seconde guerre mondiale, un puissant mouvement de renouveau des pratiques d’interprétation des musiques anciennes se répand en Europe. À la suite de la redécouverte de répertoires « anciens » (ensuite plus précisément qualifiés de « médiévaux », « Renaissance » ou « baroques ») accompagnée de recherches organologiques, une nouvelle génération de musiciens s’intéresse plus attentivement aux sources originales et aux pratiques musicales « historiquement informées ». Toutefois, comme le reflète le livre de Harry Haskell (The Early music revival – A History (1988), traduit en français sous le titre Les voix d’un renouveau – La musique ancienne et son interprétation de Mendelssohn à nos jours, Actes Sud, 2013) , la situation singulière de la France reste encore peu étudiée, et où la question de la formation émerge comme l’un de ses points faibles.

Dès 1959 pourtant, le claveciniste Antoine Geoffroy-Dechaume (1905-2000) achève la rédaction d’un petit livre, Les « Secrets » de la musique ancienne, XVIe , XVIIe , XVIII e siècles (1964) où il diffuse pour la première fois en français des consignes d’interprétation nouvelles, appuyées sur l’examen des sources théoriques et musicales que lui a révélées vers 1912, alors qu’il était encore enfant, le pionnier Arnold Dolmetsch, ami de la famille. Dans la classe de clavecin ouverte pour lui dès 1967 au Conservatoire de Poitiers, chez lui ou lors de stages, ce professeur atypique enseignera des convictions parfois difficiles à faire accepter : en musique ancienne, se contenter de lire et jouer « ce qui est écrit » est une erreur.

Plusieurs interprètes et musicologues, parmi lesquels on peut citer par exemple Charles Ravier ou Jean-Claude Malgoire, participent à ces recherches de nouveaux modes d’interprétation, tandis que la radio accompagne le mouvement et que les maisons de disques créent un marché de la musique ancienne.

En 2024, soixante ans après la publication en 1964 de ce petit livre controversé viennent de paraître coup sur coup deux ouvrages relatifs au mouvement de renouveau de la musique ancienne, qui redonnent une actualité à ces problématiques (F. Gétreau, A. Framboisier et I. His (éd.), Le son des musiques anciennes, 1880-1980, Rennes, PUR, 2024, et Renaud Machart, Les Baroqueux, Un demi-siècle de musique, 1949-2001, Fugue Éditions, 2024). L’université de Poitiers a été récemment à l’initiative de plusieurs travaux d’inventaires d’archives (fonds de la Société de Musique d’Autrefois à Paris, archives des débuts du festival de Saintes, fonds Solange Corbin à Poitiers) qui permettent de documenter la problématique.

Il se trouve par ailleurs que le Conservatoire de Poitiers accueillera au printemps 2025 la réplique d’un clavecin historique conservé à Issoudun - le plus ancien daté (1648) et signé conservé dans les collections françaises -, dont l’association « Clavecin en France » organise la tournée (Voir http://www.clavecin-en-france.org/spip.php?article409) . À la faveur de cette actualité, l’université de Poitiers et Sorbonne Université (IReMus), en synergie avec le Conservatoire et le pôle Aliénor de Poitiers, organisent un colloque international qui donnera la parole tant à des musiciens témoins de la période, à des facteurs d’instruments, qu’à des musicologues ayant plus récemment étudié le mouvement avec davantage de distance historique.

Un concert illustrant le colloque, ainsi qu’une table ronde réunissant musiciens, musicologues et luthiers, permettront une ouverture de l’événement au grand public.

Programme

Vendredi 4 avril 2025

9h45 – Accueil

10h – Introduction

Sources anciennes et interprétation

Présidence de séance : Thierry Favier, Université de Poitiers

10h15 – Laurent Guillo , chercheur associé au CESR de Tours L’inventaire bibliographique et la publication des sources françaises de la musique ancienne (1950-1980)

, chercheur associé au CESR de Tours L’inventaire bibliographique et la publication des sources françaises de la musique ancienne (1950-1980) 10h45 – Grégoire Bauguil, Criham-Université de Poitiers L’interprétation de la musique ancienne et la musicologie française : enquête autour de la Revue de musicologie (1950-1980)

11h15 – Pause café

Les concerts de musique ancienne

Présidence de séance : Jean-Yves Haymoz, CNSM de Lyon-Haute École de Musique de Genève

11h30 – Léo Gaillard , Université de Poitiers Les programmes de concerts de la Société de Musique d’Autrefois (1925-1975) : Répertoire, interprètes et périodes d’activité

, Université de Poitiers Les programmes de concerts de la Société de Musique d’Autrefois (1925-1975) : Répertoire, interprètes et périodes d’activité 12h – Sergio Cerrillo, CESR – Université de Tours Les programmes du Collegium Musicae Antiquae de Poitiers (1965-1990) et l’imaginaire de la musique ancienne

Table ronde : Antoine Geoffroy-Dechaume

Présidence de séance : Isabelle His, Université de Poitiers

14h – Sophie Jouve-Ganvert , musicologue et musicienne Un premier renouveau de la pratique de la musique baroque en France dans les années 1950 : Antoine Geoffroy-Dechaume, André Jouve et l’orchestre Les Concerts français

, musicologue et musicienne Un premier renouveau de la pratique de la musique baroque en France dans les années 1950 : Antoine Geoffroy-Dechaume, André Jouve et l’orchestre Les Concerts français 14h15 – Agnès Abergel, claveciniste Le geste du claveciniste selon Antoine Geoffroy-Dechaume

claveciniste Le geste du claveciniste selon Antoine Geoffroy-Dechaume 14h30 – François Grégoire, professeur agrégé Antoine Geoffroy Dechaume et la transmission : les stages de Saint-Thurien

14h45 – Discussion

15h – Pause café

Musique médiévale

Présidence de séance : Isabelle Ragnard, IReMus-Sorbonne Université

15h30 – Gérard Le Vot , musicologue et musicien, Université Lyon II Solange Corbin et le chant des trouvères (1968-1974)

, musicologue et musicien, Université Lyon II Solange Corbin et le chant des trouvères (1968-1974) 16h – Violaine Anger , CERCC, Centre d’étude et de recherche comparée sur la création Le chant dit « grégorien », à la croisée des héritages et des approches musicologiques : la naissance du Chœur Grégorien de Paris

, CERCC, Centre d’étude et de recherche comparée sur la création Le chant dit « grégorien », à la croisée des héritages et des approches musicologiques : la naissance du Chœur Grégorien de Paris 16h30 – Marie-Noël Colette, SAPRAT-EPHE et Dominique Vellard, Ensemble Gilles Binchois De la plume à la voix

17h – Pause

17h30 – Nicolas Bomsel, producteur, directeur artistique La musique ancienne à la radio dans les années 1960-1980

Samedi 5 avril 2025

Enregistrements

Présidence de séance : Jeanice Brooks, University of Southampton

9h30 – Isabelle Ragnard, IReMus-Sorbonne Université, Les ensembles de musique médiévale fondés en France dans les années 1960-1970 au travers de leur discographie

IReMus-Sorbonne Université, Les ensembles de musique médiévale fondés en France dans les années 1960-1970 au travers de leur discographie 10h – Carlo Bosi, CESR de Tours La « renaissance » de la chanson française de la fin du Moyen Âge dans la France de l’après-guerre : entre chanson d’auteur et folklorisme « moyenâgeux »

• 10h30 – Pause café

La formation à la musique ‘ancienne’

Présidence de séance : Claire Michon, Pôle Aliénor

11h – Frank Langlois , CNSM de Lyon, Un parcours professionnel autodidacte avant la structuration de la formation à la musique ancienne

, CNSM de Lyon, Un parcours professionnel autodidacte avant la structuration de la formation à la musique ancienne 11h20 – Jean-Yves Haymoz , CNSM de Lyon-Haute École de Musique de Genève Nouveaux axes de formation pour les interprètes de musique ancienne

, CNSM de Lyon-Haute École de Musique de Genève Nouveaux axes de formation pour les interprètes de musique ancienne 11h40 – Claire Michon, Pôle Aliénor Poitiers-Tours Discussion et échanges autour de l’évolution des formations

Musique baroque en scène et enregistrée

Présidence de séance : Théodora Psychoyou, Sorbonne Université – IReMus

13h30 – Ilonca Laurent , Sorbonne Université, La redécouverte de la musique ancienne en France entre 1950 et 1980 par les enregistrements discographiques : le cas des tragédies lyriques de Jean-Philippe Rameau

, Sorbonne Université, La redécouverte de la musique ancienne en France entre 1950 et 1980 par les enregistrements discographiques : le cas des tragédies lyriques de Jean-Philippe Rameau 14h – Caroline Mounier-Vehier, FRS/FNRS-Université catholique de Louvain, L’opéra baroque sur les scènes françaises de 1950 à 1980 : vers la reconnaissance d’un nouveau répertoire lyrique et de ses pratiques ?

14h30 – Pause café

Instruments

Présidence de séance : Isabelle His, Université de Poitiers

15h – Vijay Ratiney , ARTES-Université de Bordeaux La défense de l’orgue ancien : l’action de Francis Chapelet

, ARTES-Université de Bordeaux La défense de l’orgue ancien : l’action de Francis Chapelet 15h30 – François Picard, IReMus Le son du cromorne abreuve nos sillons

Récital de clôture

16h30 / 17h30 – Auditorium Saint-Germain – Conservatoire à rayonnement régional de Grand Poitiers

5 rue Franklin, Poitiers

Récital par Dominique Ferran sur la réplique du clavecin d’Issoudun (1648).

Comité scientifique

– Jeanice Brooks, University of Southampton

– Jean-Yves Haymoz, HEM Genève

– Isabelle His, Université de Poitiers – Criham

– Catherine Massip, IReMus, BnF

– Claire Michon, Pôle Aliénor Poitiers

– Théodora Psychoyou, Sorbonne Université – IReMus

– Isabelle Ragnard, Sorbonne Université – IReMus

– Graham Sadler, Birmingham

– Henri Vanhulst, Université Libre de Bruxelles