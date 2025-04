Announcement

Argumentaire

L’habitat non réglementaire est un phénomène majeur et structurel dans les villes du Maghreb depuis les années 1980 ; le phénomène s’est même amplifié au lendemain des « printemps arabes » du début des années 2010 (Barthel, Jaglin, 2013 ; Ben Jelloul, 2017 à propos de la Tunisie). Quels qu’en soient les motifs, l’absence d’autorisation de construire qui caractérise l’habitat non réglementaire au moment de sa fondation (Signoles, 1999), ne constitue toutefois qu’un point de départ. En effet, ces quartiers se transforment rapidement : généralement situés à la périphérie, ils s’étendent et se densifient, jusqu’à former des agglomérations de plusieurs dizaines de milliers d’habitants, voire davantage dans certains cas ; les pouvoirs publics y « tirent les tuyaux » pour reprendre une expression familière des techniciens et des ingénieurs, tant et si bien que ces quartiers, privés d’eau et d’électricité au départ, finissent, au bout de quelques années, par présenter des niveaux d’équipement similaires à ceux des autres quartiers ; les tissus économiques et les services publics s’étoffent, tandis que la population continue de se diversifier avec l’arrivée de nouveaux ménages, qu’il s’agisse de citadins appartenant éventuellement aux classes moyennes, de nationaux en provenance des régions pauvres de l’intérieur du pays, ou encore de migrants internationaux, des Syriens parfois, mais aussi et plus fréquemment sans doute, des Africains subsahariens (Jendoubi, 2024, à propos de la Tunisie). Assurément, ces dynamiques induisent au sein de ces territoires des ségrégations socio-spatiales ou les accentuent et, ce d’autant plus que, souvent, l’urbanisation a rattrapé ces anciens noyaux d’habitat non réglementaire, jadis périphériques, mais aujourd’hui parfois convoités par les acteurs publics et par les promoteurs privés pour leurs potentialités foncières.

Plus que l’habitat non réglementaire à proprement parler, c’est sur ces transformations que nous souhaitons mettre la focale dans ce numéro des Cahiers d’EMAM. Les constats précédents, qui s’appuient sur des travaux antérieurs (Signoles et al., 2014 ; Semmoud et al., 2014 ; 2020) nous invitent à formuler une hypothèse générale, celle de l’intégration progressive des quartiers non réglementaires à la ville. Or, il faut bien en convenir, tous les quartiers ne suivent pas cette trajectoire : si certains d’entre eux semblent effectivement s’intégrer sous le double effet des politiques urbaines et des initiatives privées, ou encore avec l’arrivée de populations nouvelles, d’autres restent sans doute marqués par le sous-équipement, la précarité économique et l’exclusion sociale. En outre, l’intégration des espaces, par la mise à niveau de l’équipement ou par le biais des opérations de régularisation foncière et immobilière notamment, n’implique pas forcément celle des habitants. C’est même l’inverse qui semble se produire quand les habitants, en particulier les locataires, se trouvent dans l’obligation de déménager à cause de la hausse des prix de l’immobilier dans les mois qui suivent l’équipement des quartiers (Legros et al., 2014, Jendoubi, 2024). Mais où ces derniers vont-ils trouver à se loger alors ? Est-ce que la viabilisation de certains secteurs ne s’accompagne-t-elle pas, pour ainsi dire automatiquement, de nouvelles formes d’exclusion et de l’apparition de nouvelles poches de pauvreté, à la périphérie des anciens quartiers non réglementaires ou même en leur sein ?

Qu’il s’agisse de quartiers non réglementaires ou même d’anciens bidonvilles qui, eux aussi, en tout cas pour certains d’entre eux, ont pu se transformer sous l’effet des politiques publiques et des initiatives privées (Safar Zitoun, 2001, à propos des anciens bidonvilles de la banlieue d’Alger ; Belarbi, 2015, à propos des bidonvilles de Casablanca), ce numéro des Cahiers d’EMAM vise donc à mettre au jour la pluralité des évolutions possibles. Mais cette analyse de ce qu’on appellera des « trajectoires de quartiers », resterait de peu d’intérêt si, dans la foulée, on ne cherchait pas à préciser, pour chaque cas étudié, les conditions et les ressorts de ces processus de transformation : faut-il invoquer les politiques néolibérales ou, si l’on préfère, la privatisation des services urbains et la marchandisation de la ville ? Cette hypothèse était centrale dans nos travaux précédents. Il n’y a sans doute pas qu’un seul faisceau d’explications cependant. Aussi ne peut-on qu’inviter les contributeurs à mettre la focale sur les effets de contexte et à privilégier, autant que possible, les analyses multiscalaires. Nous proposons quatre grands axes de réflexion, les contributeurs restant libres de s’inscrire dans l’un de ces axes ou d’en traiter plusieurs s’ils le souhaitent.

1 Production foncière et immobilière et gestion urbaine

Longtemps dominée par les filières informelles, la production foncière et immobilière dans les quartiers non réglementaires se caractérise par l’intervention de promoteurs et d’investisseurs du secteur formel, une fois que les pouvoirs publics ont régularisé et/ou apporté les équipements de base. Dûment constatée sur le terrain, cette évolution reste assez mal documentée cependant : S’agit-il d’acteurs locaux ou d’acteurs extérieurs au quartier ? Dans ce cas, qui sont ces « nouveaux » acteurs de la production foncière et immobilière locale ? Pourquoi s’intéressent-ils désormais à des quartiers qui, jusqu’alors, étaient plutôt dévalorisés voire stigmatisés ? Quelles stratégies mettent-ils en œuvre pour accéder à la ressource foncière, financer leurs opérations, puis vendre les terrains équipés et/ou les logements réalisés ? Quels sont, par ailleurs, les secteurs géographiques ciblés par les promoteurs et investisseurs ? En effet, ces derniers font sans doute des choix stratégiques qu’il s’agit d’expliciter en prenant en compte, non seulement les contextes géographiques (situation, site, trame viaire, plan parcellaire, niveau d’équipement), mais aussi les contraintes urbanistiques et la situation par rapport aux droits fonciers. Une attention particulière pourra être accordée aux grands projets d’aménagement, en particulier ceux des grandes infrastructures de transport, et à leurs effets sur les marchés fonciers et immobiliers qui ont sans doute évolué, suite à la valorisation des terrains et des immeubles situés à proximité de ces grands équipements. On peut aussi se demander si l’auto-construction, qui était une pratique courante, voire dominante, dans les quartiers non réglementaires est toujours d’actualité. Enfin, nous souhaiterions documenter un sujet qui, de notre point de vue, n’a pas encore vraiment été abordé, celui de la gestion urbaine, et ce notamment dans les secteurs anciennement viabilisés où les équipements, qui ont vieilli, sont, de plus, parfois pour ne pas dire souvent, sous-dimensionnés compte tenu de la croissance démographique, ce qui peut provoquer des débordements des réseaux d’assainissement et des coupures d’eau ou d’électricité, ainsi que des fuites. Comment réagissent alors les pouvoirs publics ? Se contentent-ils d’apporter des réponses au cas par cas ou envisagent-ils une politique d’ensemble ? Anticipent-ils par ailleurs, et si c’est le cas de quelle façon, la hausse prévisible des besoins dans ces quartiers, toujours en expansion ? En attendant, comment les habitants s’organisent-ils pour résoudre les problèmes de gestion urbaine quand ceux-ci adviennent ?

2 - Peuplement, recompositions socio-spatiales et modes d’habiter

Si les quartiers non réglementaires, en tout cas les plus anciens d’entre eux, sont, à l’origine, des quartiers populaires, c’est-à-dire regroupant « dans sa diversité, tout l’éventail des catégories les moins dotées d’une société » (Schwartz, cité par Semmoud, 2020, p. 13), les profils socio-économiques des habitants se diversifient au gré des années (Legros et al., 2014). Si bien que certains habitants ont l’impression d’avoir vu leur quartier « s’embourgeoiser » (Ibid.). Sans doute, ces derniers forcent-il le trait, mais cette hypothèse nous invite à regarder de près les dynamiques de peuplement ainsi que les inégalités socio-spatiales à l’intérieur et entre les anciens secteurs non réglementaires. Les contributeurs intéressés pourront opter pour l’approche quantitative, qui se prête bien à l’analyse des évolutions du peuplement si tant est que l’on puisse accéder à des données suffisamment fiables et précises sur le sujet, mais ils pourront aussi, dans la lignée de travaux précédents (Florin, 2008 ; Semmoud, 2010 ; Semmoud et Signoles, 2020), étudier les trajectoires résidentielles des habitants afin de mettre au jour les interactions entre ces trajectoires et l’évolution des quartiers (Ibid.). Si certaines trajectoires résultent principalement de choix individuels ou familiaux, d’autres sont fortement contraintes, car en rapport avec d’éventuelles opérations d’éradication ou de réhabilitation comme indiqué plus haut à propos des locataires. En outre, les contributeurs pourront chercher à documenter les pratiques de sociabilité, en particulier celles des nouveaux arrivants, lesquels optent parfois pour l’intégration, (Semmoud, 2014, à propos des entrepreneurs dans la banlieue d’Alger), à moins qu’à l’inverse, ils ne privilégient des stratégies d’évitement et/ou de distanciation (Legros et al., 2014). Mais cette distance tient-elle dans la durée ? Quelles sont les formes de sociabilité et de solidarité qui caractérisent le voisinage aujourd’hui (Ben Amor, 2011 ; Safar Zitoun, 2020, en particulier chez les jeunes ? Olfa Lamloum et Mohammed Ali Ben Zina notent à propos des jeunes des quartiers de Douar Hicher et d’Ettadhamen, dans la banlieue ouest de Tunis, qu’au milieu des années 2010, « le quartier s’affirme plus que jamais comme l’unique base d’un possible lien associatif ou politique […], quoique l’offre soit limitée : caritative pour le premier et salafiste pour le second » (2015, p. 143). Dans quelle mesure ce constat, qui est daté, vaut-il encore aujourd’hui et partout qui plus est ? Cette réflexion sur le voisinage pourra aussi intégrer le cas des migrants internationaux, car ces derniers profitent du marché de location informel qui s’est développé dans les quartiers non réglementaires pour se loger.

3 – Gouvernement local et intermédiation sociale

Le troisième axe porte sur les transformations récentes et en cours des systèmes politiques locaux. Si les travaux des années 1990 et 2000 ont mis l’accent sur la force des relations d’interconnaissance (dont le voisinage) et des structures partisanes et/ou des « élites de proximité » (Iraki, 2020, p. 10), la situation a bien changé depuis. En effet, dans les quartiers, qui ont vu leur population croitre au fil des années, l’anonymat a pu succéder à l’interconnaissance caractéristique des noyaux d’urbanisation non réglementaire ; la réalisation des équipements a par ailleurs favorisé un déplacement des enjeux vers des problèmes autrement difficiles à résoudre, comme le chômage, celui des jeunes en particulier. Les transformations urbaines semblent ainsi favoriser la remise en question des anciennes structures de pouvoir et des logiques de clientèle qui pouvaient présider jusqu’alors (Legros et al., 2014 ; Iraki, 2020, à propos du Maroc), mais est-ce vraiment le cas dans tous les quartiers et dans la durée ? D’autres dynamiques invitent par exemple à faire l’hypothèse, un peu comme dans la banlieue dakaroise suite à l’intervention accrue de l’aide internationale (Legros, 2004 ; 2008), d’une complexification des systèmes politiques locaux (Benafla, 2015). Cette dynamique peut être liée à l’émergence de nouveaux acteurs, comme les associations de quartier, à partir des années 1990 en Algérie (Semmoud, 2001) et au Maroc (Iraki, 2020), et depuis la révolution de 2011, en Tunisie, ou à l’introduction de nouveaux instruments de l’action publique. C’est notamment le cas de la « participation des habitants » qui, dans les trois pays étudiés, figure aujourd’hui parmi les grands principes de structuration de l’action publique urbaine (Cf. Ben Tekaya, 2024, à propos de la Tunisie). Enfin, on ne peut que s’interroger sur les effets des évolutions politiques nationales récentes sur la « politique au quartier » si l’on nous permet l’expression. À propos de la Tunisie, on pense évidemment au renforcement des « régulations de contrôle » (Reynaud, 1997, p. 174) opérées par l’Etat, depuis le « coup de force » du président Kaïs Saïed du 25 juillet 2021. Quel impact a, par ailleurs, pu avoir la répression systématique des mouvements sociaux ou hirak, en Algérie (Allal et al., 2020) et au Maroc (Schwartz, 2022, à propos du Rif). Dans cet axe, nous souhaiterions donc voir mis au jour les effets sur les systèmes politiques locaux, non seulement de la « déferlante hirakiste » (Allal et al., 2020, p. 8), mais aussi ceux des réactions autoritaires des régimes en place, tant en ce qui concerne les formes de mobilisation au sein des quartiers, notamment chez les jeunes, que les formes de gouvernement local et d’intermédiation sociale au profit des habitants.

4 – Tissus économiques locaux

Dans ce dernier axe, notre objectif est de caractériser les tissus économiques et leur évolution dans le temps et, à partir de là, d’analyser les processus de développement en essayant, autant que possible, de préciser les chaines de causalité et/ou les effets d’entrainement. Ces chaines et/ou ces effets peuvent être observés dans le cadre de l’économie résidentielle, suite à l’installation d’une population nouvelle et bien dotée sur le plan financier par exemple, ou encore dans celui de la production artisanale ou industrielle, avec l’implantation de fournisseurs et de sous-traitants, soit autant d’éléments qui peuvent influencer la dynamique économique locale. Des dynamiques de ce genre peuvent être observées dans les périphéries des grandes capitales maghrébines, par exemple dans le secteur de Mnilha, au sud-ouest de Tunis ; dans les environs de Cherarba, dans la banlieue d’Alger, ou encore dans la périphérie méridionale et orientale de Casablanca. Si la caractérisation des trajectoires économiques (la diversification versus la spécialisation, pour faire court…) peut faire l’objet d’approches statistiques, l’explicitation des processus à l’œuvre nécessite d’étudier les stratégies des entrepreneurs, ainsi que les ressources mobilisées par ces derniers. Des travaux récents mettent par exemple l’accent sur l’importance du capital social, en l’occurrence les réseaux de parenté, dans le cas de l’économie informelle (Jaballah, 2023, à propos des activités de rue à Tunis), mais qu’en est-il des autres secteurs de l’économie locale, comme, par exemple, l’économie de la construction, qui tient évidemment une place centrale dans des quartiers toujours en chantier ? Toujours en ce qui concerne les ressources, on peut aussi s’interroger sur la contribution des programmes d’appui aux initiatives locales, via notamment l’attribution de micro-crédits (Laroussi, 2009). Quelles interactions observe-t-on par ailleurs entre les acteurs économiques à l’échelle locale ? Ces interactions sont-elles propices à la formation de systèmes économiques locaux et, si c’est le cas, comment ces derniers se comportent-ils dans le contexte actuel, alors que les difficultés économiques – à commencer par l’inflation - se sont accrues sous l’effet de la pandémie et d’autres facteurs, dont la guerre en Ukraine et les sécheresses en lien avec le changement climatique ? Les contributeurs pourront enfin, resituer les tissus locaux dans les réseaux plus vastes, qui s’étendent à l’échelle de la ville, des régions voisines, des pays voisins ou même du monde (Péraldi, 1999 ; Belguidoum, Pliez, 2015) et essayer de voir quelle place les anciens quartiers non réglementaires occupent au sein de ces réseaux : celle de simples marchés de vente au détail des productions « made in monde » importées par les circuits officiels ou par ceux de la contrebande ? A moins que les quartiers ne servent de plateformes de réexportation des marchandises vers d’autres destinations ou encore d’espaces de transformation ou de « revalorisation », comme le remarque Katharina Grüneisl à propos de la fripe dans certains secteurs de Tunis (Grüneisl, 2020). Bref, l’enquête reste à faire…

Conditions de soumission

Cet appel à proposition d’articles est ouvert aux géographes, urbanistes, aménageurs, sociologues, anthropologues, économistes et aux historiens du contemporain, qui travaillent sur les villes du Maghreb.

Nous privilégierons les travaux de chercheurs, de doctorants et d’étudiants en fin d’année de master, ou ayant achevé récemment leur master, qui s’appuient sur de solides enquêtes de terrain.

Comme indiqué au début de l’AAP, les auteurs pourront inscrire leurs réflexions dans l’un des axes indiqués plus haut, mais ils pourront aussi aborder des thématiques transversales s’ils le souhaitent.

Nous prévoyons un séminaire de travail intermédiaire dans l’objectif de nourrir la réflexion collective et de fournir un cadre propice à l’approfondissement des réflexions personnelles.

Les notes d’intention ou résumés (3 000 signes environ) comportant une présentation du projet d’article, des éléments de problématisation et un exposé rapide des matériaux utilisés pour la construction du raisonnement scientifique.

Le texte sera accompagné d’une liste de mots-clés, d’un titre provisoire et d’une courte biographie présentant notamment l’institution d’appartenance, la fonction, et la discipline principale de l’auteur.

Pour les contributeurs sélectionnés, les propositions d'article compteront 40 à 50 000 signes. Les propositions devront comprendre le moins de mise en page possible, hormis les titres et soustitres qui apparaîtront clairement.

Les iconographies sont bienvenues, elle devront être intégrées au texte et fournies parallèlement dans des fichiers séparés.

Voir autres consignes à l’adresse https://journals.openedition.org/emam/414

Calendrier prévisionnel

1er avril 2025 : Diffusion de l’AAP

: Diffusion de l’AAP 1er juin 2025 : Retour aux coordinateurs et à la revue des notes d'intention ou résumés

15-21 juin 2025 : réponse des coordinateurs aux auteurs

: réponse des coordinateurs aux auteurs 10 juillet 2025 : séminaire de travail en visioconférence sur les propositions retenues avec les auteurs et les coordinateurs

: séminaire de travail en visioconférence sur les propositions retenues avec les auteurs et les coordinateurs 1er novembre 2025 : Envoi des articles définitifs par les auteurs aux contributeurs

: Envoi des articles définitifs par les auteurs aux contributeurs 30 novembre 2025 : retour aux auteurs par les coordinateurs

: retour aux auteurs par les coordinateurs fin janvier 2026 : envoi des articles revus et corrigés par leurs auteurs aux coordinateurs et à la revue ; et début de la phase d’évaluation en aveugle (2 mois)

: envoi des articles revus et corrigés par leurs auteurs aux coordinateurs et à la revue ; et début de la phase d’évaluation en aveugle (2 mois) 1er avril 2026 : retour des évaluations aux auteurs

: retour des évaluations aux auteurs 1er juin 2026 : Envoi des articles finalisés à la revue après validation par les coordinateurs

: Envoi des articles finalisés à la revue après validation par les coordinateurs Début septembre 2026 : mise en ligne

